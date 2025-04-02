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Аксаков назвал темы, которые в Госдуме хотят обсудить с главой ЦБ
Аксаков назвал темы, которые в Госдуме хотят обсудить с главой ЦБ - 02.04.2025, ПРАЙМ
Аксаков назвал темы, которые в Госдуме хотят обсудить с главой ЦБ
Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с РИА Новости перечислил темы, которые планируется обсудить на заседании рабочей... | 02.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-02T09:05+0300
2025-04-02T09:05+0300
2025-04-02T09:05+0300
экономика
финансы
банки
анатолий аксаков
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с РИА Новости перечислил темы, которые планируется обсудить на заседании рабочей группы при комитете в четверг с участием главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной - среди них сроки снижения ключевой ставки и вопросы международных взаиморасчетов. "Понятно, что депутатов интересует ситуация с ключевой ставкой… поэтому вопрос будет возникать по поводу снижения ключевой ставки. Второе - это финансирование проектов развития, поскольку необходимо осуществлять структурную перестройку, необходимо внедрение новых технологий в экономику", - сказал он. Также в центре внимания - вопрос международных взаиморасчетов, отметил Аксаков. "Будут спрашивать, как Центральный банк будет помогать банкам и компаниям осуществлять финансовые взаиморасчеты со своими партнерами за рубежом", - добавил глава комитета ГД. Кроме того, на заседании рабочей группы будут обсуждаться защита прав потребителей финансовых услуг, борьба с кибермошенничеством и борьба с финансовыми мошенниками. Аксаков также добавил, что будут обсуждаться вопросы развития финрынков: каким образом будут стимулироваться выход на рынок компаний с государственным участием в рамках акционирования. Также в планах - обсудить цифровые финансовые активы (ЦФА), а именно каким образом это направление будет использовано в развитии финансовых рынков для того, чтобы простимулировать инвестиционный процесс.
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финансы, банки, анатолий аксаков, госдума
Экономика, Финансы, Банки, Анатолий Аксаков, Госдума
Аксаков назвал темы, которые в Госдуме хотят обсудить с главой ЦБ
Аксаков: в ГД хотят обсудить с главой ЦБ ключевую ставку и расчеты за рубежом
МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с РИА Новости перечислил темы, которые планируется обсудить на заседании рабочей группы при комитете в четверг с участием главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной - среди них сроки снижения ключевой ставки и вопросы международных взаиморасчетов.
"Понятно, что депутатов интересует ситуация с ключевой ставкой… поэтому вопрос будет возникать по поводу снижения ключевой ставки. Второе - это финансирование проектов развития, поскольку необходимо осуществлять структурную перестройку, необходимо внедрение новых технологий в экономику", - сказал он.
Также в центре внимания - вопрос международных взаиморасчетов, отметил Аксаков. "Будут спрашивать, как Центральный банк будет помогать банкам и компаниям осуществлять финансовые взаиморасчеты со своими партнерами за рубежом", - добавил глава комитета ГД.
Кроме того, на заседании рабочей группы будут обсуждаться защита прав потребителей финансовых услуг, борьба с кибермошенничеством и борьба с финансовыми мошенниками.
Аксаков также добавил, что будут обсуждаться вопросы развития финрынков: каким образом будут стимулироваться выход на рынок компаний с государственным участием в рамках акционирования. Также в планах - обсудить цифровые финансовые активы (ЦФА), а именно каким образом это направление будет использовано в развитии финансовых рынков для того, чтобы простимулировать инвестиционный процесс.
Объем незаконного обналичивания в России сократился на 22%, сообщил ЦБ