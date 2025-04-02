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Путин разрешил "Балчуг Капиталу" приобрести у Goldman Sachs акции Роснефти
Путин разрешил "Балчуг Капиталу" приобрести у Goldman Sachs акции Роснефти - 02.04.2025, ПРАЙМ
Путин разрешил "Балчуг Капиталу" приобрести у Goldman Sachs акции Роснефти
Президент России Владимир Путин разрешил ЗАО "Балчуг Капитал" приобрести у американской банковской группы Goldman Sachs акции ряда российских компаний, включая... | 02.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-02T15:09+0300
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин разрешил ЗАО "Балчуг Капитал" приобрести у американской банковской группы Goldman Sachs акции ряда российских компаний, включая "Газпром" и "Роснефть", соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов. "...Разрешить совершение закрытым акционерным обществом "Балчуг Капитал" сделок по приобретению следующих акций, принадлежащих компании Голдман Сакс Интернейшнл (Goldman Sachs International): 28 248 941 обыкновенная акция публичного акционерного общества "Газпром"; 1 960 035 обыкновенных акций публичного акционерного общества "Ростелеком"; 1 057 340 обыкновенных акций публичного акционерного общества "Нефтяная компания "Роснефть", - говорится в документе. В списке также 43,3 миллиона обыкновенных акций "Интер РАО ЕЭС", 772 тысячи акций "Новатэка", 278,5 тысяч обыкновенных и 16,7 миллиона привилегированных акций "Сургутнефтегаза", 235,8 тысяч акций НЛМК, 171,7 тысячи акций "Татнефти" и 109 тысяч акций "Лукойла". Кроме того, компании "Балчуг Капитал" разрешены сделки по дальнейшей продаже указанных бумаг. Как указывается в документе, для совершения сделок, указанных в настоящем распоряжении, не требуется получение иных предусмотренных законодательством Российской Федерации разрешений, решений, согласий (предварительных согласий), согласований (предварительных согласований) и других разрешительных документов (разрешительной документации).
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банки, россия, финансы, владимир путин, роснефть
Экономика, Банки, РОССИЯ, Финансы, Владимир Путин, Роснефть
Путин разрешил "Балчуг Капиталу" приобрести у Goldman Sachs акции Роснефти
"Балчуг Капитал" сможет приобрести у Goldman Sachs акции Газпрома и Роснефти
МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин разрешил ЗАО "Балчуг Капитал" приобрести у американской банковской группы Goldman Sachs акции ряда российских компаний, включая "Газпром" и "Роснефть", соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов.
"...Разрешить совершение закрытым акционерным обществом "Балчуг Капитал" сделок по приобретению следующих акций, принадлежащих компании Голдман Сакс Интернейшнл (Goldman Sachs International): 28 248 941 обыкновенная акция публичного акционерного общества "Газпром"; 1 960 035 обыкновенных акций публичного акционерного общества "Ростелеком"; 1 057 340 обыкновенных акций публичного акционерного общества "Нефтяная компания "Роснефть", - говорится в документе.
В списке также 43,3 миллиона обыкновенных акций "Интер РАО ЕЭС", 772 тысячи акций "Новатэка", 278,5 тысяч обыкновенных и 16,7 миллиона привилегированных акций "Сургутнефтегаза", 235,8 тысяч акций НЛМК, 171,7 тысячи акций "Татнефти" и 109 тысяч акций "Лукойла".
Кроме того, компании "Балчуг Капитал" разрешены сделки по дальнейшей продаже указанных бумаг.
Как указывается в документе, для совершения сделок, указанных в настоящем распоряжении, не требуется получение иных предусмотренных законодательством Российской Федерации разрешений, решений, согласий (предварительных согласий), согласований (предварительных согласований) и других разрешительных документов (разрешительной документации).
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