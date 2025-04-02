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Российский рынок акций по итогам основных торгов показал снижение

Российский рынок акций по итогам основных торгов показал снижение - 02.04.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций по итогам основных торгов показал снижение

Российский рынок акций по итогам основных торгов среды продемонстрировал снижение, следует из данных Московской биржи. | 02.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-02T19:20+0300

2025-04-02T19:20+0300

2025-04-02T19:20+0300

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российский рынок акций

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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Российский рынок акций по итогам основных торгов среды продемонстрировал снижение, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов опустился на 1,28% - до 2 926,39 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,74%, до 1 171,46 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,91%, до 1 090,31 пункта. В 16.57 после появления новостей о новых санкциях США в отношении России рынок отреагировал снижением, усилив в моменте снижение на 0,8%, опускаясь до 2923,55 пункта. Однако после появления первых подробностей он отыграл почти всю просадку в течение нескольких минут, но затем возобновил плавное снижение. США ввели санкции против трех россиян и трех компаний из РФ, поместив их под ограничения в рамках мер по борьбе с терроризмом, следует из опубликованного перечня американского минфина. В обновленном списке ведомства указаны российские граждане Юрий Беляков, Вячеслав Виданов, а также Сохраб Гайрат, также имеющий гражданство Афганистана. Среди юридических лиц приведены ООО "Эдисон", ООО "Колибри Групп" и ООО "Скай Фрейм". Июньский фьючерс нефти марки Brent на 19.15 мск дорожал на 0,48%, до 74,85 доллара за баррель. "Индекс Мосбиржи в среду оставался под давлением продавцов, беспрерывное снижение рынка идет начиная с 19 марта. Не реализовавшиеся ожидания быстрых улучшений в геополитике, очередные санкционные угрозы, а также риски удержания ЦБ РФ более продолжительного периода жесткой ДКП – основные причины текущей волны фиксации прибыли", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "Мировые биржевые индексы сегодня тоже в основном "краснели". Поздним вечером по Москве в США официально объявят о новых повышенных пошлинах против импорта из отдельных стран. Эти действия, как и потенциальные контрмеры государств, способны заметно повлиять на глобальную торговлю и финансовые активы", - отметил эксперт. Уровень 2900 пунктов – ближайший сильный уровень "поддержки", сегодня во второй половине дня позволил индексу Мосбиржи оттолкнуться вверх и несколько улучшить свои позиции к завершению основной торговой сессии, отмечает Ярослав Муштаков из ИК "Риком-траст". "Ухудшившийся геополитический фон продолжает оказывать давление на активы в РФ. Ожидания вступления в силу тарифов и пошлин США также могут выступать ограничительным фактором для российских инвесторов, хоть и в гораздо меньшей степени по сравнению с рынками других стран. В резюме прошлого заседания ЦБ РФ не было новых принципиально значимых для инвесторов сигналов, и его публикация не оказала заметное влияние на рынок РФ", - отмечает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". "Отечественные инвесторы проигнорировали потенциальный позитив, связанный с притоком высокоспекулятивного капитала, и разрешение Владимира Путина фонду "Балчуг капитал" совершать сделки с ценными бумагами, ранее находившимися на балансе ушедшего из РФ Goldman Sachs", - отметил Владимир Чернов из Freedom Finance Global. ЛИДЕРЫ СНИЖЕНИЯ И РОСТА КОТИРОВОК В лидерах роста — акции "СПБ Биржи" (+5%), "Новатэка" (+3,77%), Мосбиржи (+3,56%), "Совкомфлота" (+3,51%), "ДВМП" (+3,39%). "В лидеры роста вышел "Новатэк", акции которого могут вызывать потенциальный интерес у международных инвесторов. В аутсайдерах оказались корректирующиеся после уверенного роста накануне бумаги "НоваБев Групп", - рассказал Чернов. В лидерах снижения — акции "НоваБев Групп" (-2,36%), "Норникеля" (-2,07%), "Абрау Дюрсо" (-1,87%), "Газпром нефти" (-1,86%), "Распадской" (-1,56%). ПРОГНОЗЫ "Прогноз по индексу Мосбиржи на 3 апреля – 2900-3050 пунктов", - рассказал Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Чернов из Freedom Finance Global ожидает 3 апреля индекс Мосбиржи в диапазоне 2900–3000 пунктов. "На четверг, в случае нейтральной новостной повестки, прогнозируем замедление коррекции и стабилизацию индекса Мосбиржи в диапазоне 2900-2990 пунктов", - считает Муштаков из ИК "Риком-траст". "Помимо геополитических новостей, на динамику российских активов в четверг будет влиять содержание целого ряда экономической статистики, которую Росстат выпустит вечером среды. Если она в глазах инвесторов приблизит сроки смягчения ДКП, индекс Мосбиржи может расти в сторону 3000 пунктов в рамках коррекции", - считает Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

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мосбиржа, российский рынок акций, снижение