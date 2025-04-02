https://1prime.ru/20250402/aktsii-856328655.html

Российский рынок акций отреагировал на сообщения о визите Дмитриева в США

Российский рынок акций отреагировал на сообщения о визите Дмитриева в США - 02.04.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций отреагировал на сообщения о визите Дмитриева в США

Российский рынок акций в ходе вечерней сессии перешел к небольшому росту после сообщений телеканала CNN о том, что глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ... | 02.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-02T21:49+0300

2025-04-02T21:49+0300

2025-04-02T21:49+0300

экономика

российский рынок акций

кирилл дмитриев

сша

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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Российский рынок акций в ходе вечерней сессии перешел к небольшому росту после сообщений телеканала CNN о том, что глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев якобы уже прибыл в Вашингтон. Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (IMOEX2) к 21.37 мск рос на 0,01%, до 2 964,93 пункта. Основную сессию индекс Мосбиржи завершил, опустившись на 1,28%, а до появления новостей о прибытии Дмитриева в Вашингтон он снижался на 1,06%. Телеканал CNN со ссылкой на источники сообщает, что Дмитриев якобы уже прибыл в Вашингтон, его встреча со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом состоится позднее в среду.

https://1prime.ru/20250402/aktsii-856326004.html

сша

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российский рынок акций, кирилл дмитриев, сша