https://1prime.ru/20250402/aktsii-856328655.html
Российский рынок акций отреагировал на сообщения о визите Дмитриева в США
Российский рынок акций отреагировал на сообщения о визите Дмитриева в США - 02.04.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций отреагировал на сообщения о визите Дмитриева в США
Российский рынок акций в ходе вечерней сессии перешел к небольшому росту после сообщений телеканала CNN о том, что глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ... | 02.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-02T21:49+0300
2025-04-02T21:49+0300
2025-04-02T21:49+0300
экономика
российский рынок акций
кирилл дмитриев
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/53/841355348_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_8166c56ea53539eb4075a81ed48d3f6e.jpg
МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Российский рынок акций в ходе вечерней сессии перешел к небольшому росту после сообщений телеканала CNN о том, что глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев якобы уже прибыл в Вашингтон. Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (IMOEX2) к 21.37 мск рос на 0,01%, до 2 964,93 пункта. Основную сессию индекс Мосбиржи завершил, опустившись на 1,28%, а до появления новостей о прибытии Дмитриева в Вашингтон он снижался на 1,06%. Телеканал CNN со ссылкой на источники сообщает, что Дмитриев якобы уже прибыл в Вашингтон, его встреча со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом состоится позднее в среду.
https://1prime.ru/20250402/aktsii-856326004.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/53/841355348_228:0:2048:1365_1920x0_80_0_0_72c7ec4244c9afbab1635b8883b98e53.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российский рынок акций, кирилл дмитриев, сша
Экономика, российский рынок акций, Кирилл Дмитриев, США
Российский рынок акций отреагировал на сообщения о визите Дмитриева в США
Рынок акций РФ позитивно отреагировал на сообщения о прибытии Дмитриева в США
МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Российский рынок акций в ходе вечерней сессии перешел к небольшому росту после сообщений телеканала CNN о том, что глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев якобы уже прибыл в Вашингтон.
Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (IMOEX2) к 21.37 мск рос на 0,01%, до 2 964,93 пункта. Основную сессию индекс Мосбиржи завершил, опустившись на 1,28%, а до появления новостей о прибытии Дмитриева в Вашингтон он снижался на 1,06%.
Российский рынок акций по итогам основных торгов показал снижение
Телеканал CNN со ссылкой на источники сообщает, что Дмитриев якобы уже прибыл в Вашингтон, его встреча со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом состоится позднее в среду.