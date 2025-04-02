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Аналитик оценил перспективы роста цен на алмазы - 02.04.2025, ПРАЙМ
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Аналитик оценил перспективы роста цен на алмазы
Аналитик оценил перспективы роста цен на алмазы - 02.04.2025, ПРАЙМ
Аналитик оценил перспективы роста цен на алмазы
Мировой алмазный рынок переживает глобальные перемены, в том числе в потребительских предпочтениях: прагматичные молодые покупатели предпочитают искусственно... | 02.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-02T06:15+0300
2025-04-02T06:15+0300
москва
индия
финам
фг "финам"
алроса
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Мировой алмазный рынок переживает глобальные перемены, в том числе в потребительских предпочтениях: прагматичные молодые покупатели предпочитают искусственно выращенные камни, поэтому высокие цены на природные алмазы вряд ли вернутся в обозримой перспективе, сказал РИА Новости аналитик ФГ "Финам" Алексей Калачев. На прошлой неделе "Алроса" отметила положительную динамику цен на алмазы и бриллианты на мировом рынке в марте. Руководитель управления по корпоративным финансам компании Сергей Тахиев рассказал, что уровень запасов у участников рынка уже не избыточный, поэтому есть предпосылки для "разворота" на мировом алмазном рынке. "Я склоняюсь к мысли, что на рынке алмазов происходят глобальные изменения, и так, как раньше, уже не будет. Меняются предпочтения поколений, вступающих в активную фазу жизни, и их отношение к роскоши. Бриллианты уже не "лучшие друзья девушек". Прагматизм диктует предпочтение искусственно выращенным камням, которые чище, качеством выше, и стоят дешевле", - сказал Калачев. По словам эксперта, редкие инвестиционные камни природного происхождения остаются выбором богатых ценителей, но "в массовом выборе, похоже, происходит перелом". "Если золото и его производные остаются высоколиквидным финансовым инструментом, то драгоценные камни лишены такого свойства. Поэтому, я думаю, возврата к высоким ценам лучших лет алмазного рынка в обозримой перспективе не будет. Что, конечно, не исключает некоторого восстановления цен природных алмазов до приемлемого для производителей уровня после того, как рынок придет в равновесие", - добавил Калачев. При этом он допустил, что теоретически сокращение затоваривания гранильных предприятий Индии может привести к некоторому оживлению рынка и восстановлению цен на алмазы – однако большой вопрос, будет ли этот рост устойчивым.
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192
40
192
40
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москва, индия, финам, фг "финам", алроса
МОСКВА, ИНДИЯ, Финам, ФГ "ФИНАМ", Алроса
06:15 02.04.2025
 
Аналитик оценил перспективы роста цен на алмазы

Аналитик Калачев: на рынке алмазов происходят глобальные изменения

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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Мировой алмазный рынок переживает глобальные перемены, в том числе в потребительских предпочтениях: прагматичные молодые покупатели предпочитают искусственно выращенные камни, поэтому высокие цены на природные алмазы вряд ли вернутся в обозримой перспективе, сказал РИА Новости аналитик ФГ "Финам" Алексей Калачев.
На прошлой неделе "Алроса" отметила положительную динамику цен на алмазы и бриллианты на мировом рынке в марте. Руководитель управления по корпоративным финансам компании Сергей Тахиев рассказал, что уровень запасов у участников рынка уже не избыточный, поэтому есть предпосылки для "разворота" на мировом алмазном рынке.
"Я склоняюсь к мысли, что на рынке алмазов происходят глобальные изменения, и так, как раньше, уже не будет. Меняются предпочтения поколений, вступающих в активную фазу жизни, и их отношение к роскоши. Бриллианты уже не "лучшие друзья девушек". Прагматизм диктует предпочтение искусственно выращенным камням, которые чище, качеством выше, и стоят дешевле", - сказал Калачев.
По словам эксперта, редкие инвестиционные камни природного происхождения остаются выбором богатых ценителей, но "в массовом выборе, похоже, происходит перелом".
"Если золото и его производные остаются высоколиквидным финансовым инструментом, то драгоценные камни лишены такого свойства. Поэтому, я думаю, возврата к высоким ценам лучших лет алмазного рынка в обозримой перспективе не будет. Что, конечно, не исключает некоторого восстановления цен природных алмазов до приемлемого для производителей уровня после того, как рынок придет в равновесие", - добавил Калачев.
При этом он допустил, что теоретически сокращение затоваривания гранильных предприятий Индии может привести к некоторому оживлению рынка и восстановлению цен на алмазы – однако большой вопрос, будет ли этот рост устойчивым.
 
МОСКВАИНДИЯФинамФГ "ФИНАМ"Алроса
 
 
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