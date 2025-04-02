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Аналитики рассказали о мошеннических операциях с дебетовыми картами

Аналитики рассказали о мошеннических операциях с дебетовыми картами - 02.04.2025, ПРАЙМ

Аналитики рассказали о мошеннических операциях с дебетовыми картами

Объем мошеннических операций с целью получения и использования дебетовых карт дропперами - лицами, которые предоставляют реквизиты для незаконного обналичивания | 02.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-02T04:15+0300

2025-04-02T04:15+0300

2025-04-02T04:15+0300

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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Объем мошеннических операций с целью получения и использования дебетовых карт дропперами - лицами, которые предоставляют реквизиты для незаконного обналичивания банковских переводов, продолжает расти: чаще всего такие злоумышленники в своих схемах используют ворованные данные и документы, и лишь в каждом десятом случае их подделывают, рассказали РИА Новости аналитики компании "Баланс-Платформа". "В прошлом году до 90% случаев открытия дропперских счетов и изменения реквизитов было связано с попыткой приложить чужой документ (его копию, снимок с экрана устройства или отредактированную копию), а 10% пришлось на редактирование или вклейку в документы новой фотографии", - отмечают эксперты. Объем таких мошеннических операций, по данным аналитиков, увеличился в 2024 году в 4,4 раза по сравнению с годом ранее. Для борьбы с дропами необходимо усиливать обмен информацией и взаимодействие между регулирующими органами и участниками банковского рынка, а также совершенствовать цифровые решения для идентификации клиентов, полагает гендиректор "Баланс-Платформы" Евгений Сеньковский. "Это может быть автоматическая проверка и валидация документов и фотографий с помощью ИИ, включающая оценку "живости" изображения с помощью нейросетей. Подобный подход позволит на порядок снизить объем операций дропперов, а также значительно повысит цену успешной попытки мошенничества для злоумышленника", - рассуждает он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, технологии, банки, москва