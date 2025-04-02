Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Аналитики рассказали о мошеннических операциях с дебетовыми картами - 02.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250402/analitiki-856301907.html
Аналитики рассказали о мошеннических операциях с дебетовыми картами
Аналитики рассказали о мошеннических операциях с дебетовыми картами - 02.04.2025, ПРАЙМ
Аналитики рассказали о мошеннических операциях с дебетовыми картами
Объем мошеннических операций с целью получения и использования дебетовых карт дропперами - лицами, которые предоставляют реквизиты для незаконного обналичивания | 02.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-02T04:15+0300
2025-04-02T04:15+0300
финансы
технологии
банки
москва
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856301907.jpg?1743556510
МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Объем мошеннических операций с целью получения и использования дебетовых карт дропперами - лицами, которые предоставляют реквизиты для незаконного обналичивания банковских переводов, продолжает расти: чаще всего такие злоумышленники в своих схемах используют ворованные данные и документы, и лишь в каждом десятом случае их подделывают, рассказали РИА Новости аналитики компании "Баланс-Платформа". "В прошлом году до 90% случаев открытия дропперских счетов и изменения реквизитов было связано с попыткой приложить чужой документ (его копию, снимок с экрана устройства или отредактированную копию), а 10% пришлось на редактирование или вклейку в документы новой фотографии", - отмечают эксперты. Объем таких мошеннических операций, по данным аналитиков, увеличился в 2024 году в 4,4 раза по сравнению с годом ранее. Для борьбы с дропами необходимо усиливать обмен информацией и взаимодействие между регулирующими органами и участниками банковского рынка, а также совершенствовать цифровые решения для идентификации клиентов, полагает гендиректор "Баланс-Платформы" Евгений Сеньковский. "Это может быть автоматическая проверка и валидация документов и фотографий с помощью ИИ, включающая оценку "живости" изображения с помощью нейросетей. Подобный подход позволит на порядок снизить объем операций дропперов, а также значительно повысит цену успешной попытки мошенничества для злоумышленника", - рассуждает он.
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, технологии, банки, москва
Финансы, Технологии, Банки, МОСКВА
04:15 02.04.2025
 
Аналитики рассказали о мошеннических операциях с дебетовыми картами

Аналитики "Баланс-Платформы": дропперы используют ворованные данные и документы

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Объем мошеннических операций с целью получения и использования дебетовых карт дропперами - лицами, которые предоставляют реквизиты для незаконного обналичивания банковских переводов, продолжает расти: чаще всего такие злоумышленники в своих схемах используют ворованные данные и документы, и лишь в каждом десятом случае их подделывают, рассказали РИА Новости аналитики компании "Баланс-Платформа".
"В прошлом году до 90% случаев открытия дропперских счетов и изменения реквизитов было связано с попыткой приложить чужой документ (его копию, снимок с экрана устройства или отредактированную копию), а 10% пришлось на редактирование или вклейку в документы новой фотографии", - отмечают эксперты.
Объем таких мошеннических операций, по данным аналитиков, увеличился в 2024 году в 4,4 раза по сравнению с годом ранее.
Для борьбы с дропами необходимо усиливать обмен информацией и взаимодействие между регулирующими органами и участниками банковского рынка, а также совершенствовать цифровые решения для идентификации клиентов, полагает гендиректор "Баланс-Платформы" Евгений Сеньковский.
"Это может быть автоматическая проверка и валидация документов и фотографий с помощью ИИ, включающая оценку "живости" изображения с помощью нейросетей. Подобный подход позволит на порядок снизить объем операций дропперов, а также значительно повысит цену успешной попытки мошенничества для злоумышленника", - рассуждает он.
 
ФинансыТехнологииБанкиМОСКВА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала