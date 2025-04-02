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Роснедра выставили на аукцион три участка углеводородов

Роснедра выставили на аукцион три участка углеводородов - 02.04.2025, ПРАЙМ

Роснедра выставили на аукцион три участка углеводородов

Роснедра выставили на аукцион, который запланирован на 18 июня, Бюк-Танарский, Восточно-Ленский и Восточно-Молбинский участки углеводородов в Якутии, следует из | 02.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-02T20:27+0300

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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Роснедра выставили на аукцион, который запланирован на 18 июня, Бюк-Танарский, Восточно-Ленский и Восточно-Молбинский участки углеводородов в Якутии, следует из данных ГИС "Торги". Начальная цена Бюк-Танарского участка составляет 10,717 миллиона рублей. Он обладает перспективными ресурсами (по категории D1) нефти в 9,1 миллиона тонн, газа в 18,7 миллиарда кубометров и конденсата в 0,5 миллиона тонн. Также на нем зафиксированы прогнозные ресурсы (D2) в 0,4 миллиона тонн нефти и 1,2 миллиарда кубометров газа. Для Восточно-Ленского участка установлен стартовый платеж в 15,532 миллиона рублей. Перспективные ресурсы (D1) на нем составляют 5,9 миллиона тонн нефти, 59,3 миллиарда кубометров газа и 3,2 миллиона тонн конденсата. Прогнозные ресурсы (D2) - 0,7 миллиона тонн нефти, 13 миллиарда кубометров газа и 0,8 миллиона тонн нефти. Начальная цена Восточно-Молбинского - 18,497 миллиона рублей. Перспективные ресурсы (D1) - 6 миллионов тонн нефти, 57,4 миллиарда кубометров газа, 3,4 миллиона тонн конденсата. Прогнозные ресурсы - 2,5 миллиона тонн нефти, 24,6 миллиарда кубометров газа и 1,4 миллиона тонн конденсата. Подача заявок заканчивается 28 мая, а сами торги назначены на 18 июня.

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роснедра, аукцион, участки, углеводороды