https://1prime.ru/20250402/auktsion-856327762.html
Роснедра выставили на аукцион три участка углеводородов
Роснедра выставили на аукцион три участка углеводородов - 02.04.2025, ПРАЙМ
Роснедра выставили на аукцион три участка углеводородов
Роснедра выставили на аукцион, который запланирован на 18 июня, Бюк-Танарский, Восточно-Ленский и Восточно-Молбинский участки углеводородов в Якутии, следует из | 02.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-02T20:27+0300
2025-04-02T20:27+0300
2025-04-02T20:28+0300
экономика
роснедра
аукцион
участки
углеводороды
https://cdnn.1prime.ru/img/76815/12/768151298_0:66:1500:910_1920x0_80_0_0_b87ddbc5a89db596d48b25be34ee6344.jpg
МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Роснедра выставили на аукцион, который запланирован на 18 июня, Бюк-Танарский, Восточно-Ленский и Восточно-Молбинский участки углеводородов в Якутии, следует из данных ГИС "Торги". Начальная цена Бюк-Танарского участка составляет 10,717 миллиона рублей. Он обладает перспективными ресурсами (по категории D1) нефти в 9,1 миллиона тонн, газа в 18,7 миллиарда кубометров и конденсата в 0,5 миллиона тонн. Также на нем зафиксированы прогнозные ресурсы (D2) в 0,4 миллиона тонн нефти и 1,2 миллиарда кубометров газа. Для Восточно-Ленского участка установлен стартовый платеж в 15,532 миллиона рублей. Перспективные ресурсы (D1) на нем составляют 5,9 миллиона тонн нефти, 59,3 миллиарда кубометров газа и 3,2 миллиона тонн конденсата. Прогнозные ресурсы (D2) - 0,7 миллиона тонн нефти, 13 миллиарда кубометров газа и 0,8 миллиона тонн нефти. Начальная цена Восточно-Молбинского - 18,497 миллиона рублей. Перспективные ресурсы (D1) - 6 миллионов тонн нефти, 57,4 миллиарда кубометров газа, 3,4 миллиона тонн конденсата. Прогнозные ресурсы - 2,5 миллиона тонн нефти, 24,6 миллиарда кубометров газа и 1,4 миллиона тонн конденсата. Подача заявок заканчивается 28 мая, а сами торги назначены на 18 июня.
https://1prime.ru/20250331/gaz-856245993.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76815/12/768151298_100:0:1401:976_1920x0_80_0_0_e5cf52042ca2ff763ea364cf3736bc52.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
роснедра, аукцион, участки, углеводороды
Экономика, Роснедра, аукцион, участки, углеводороды
Роснедра выставили на аукцион три участка углеводородов
Роснедра выставили на аукцион три участка углеводородов в Якутии
МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Роснедра выставили на аукцион, который запланирован на 18 июня, Бюк-Танарский, Восточно-Ленский и Восточно-Молбинский участки углеводородов в Якутии, следует из данных ГИС "Торги".
Начальная цена Бюк-Танарского участка составляет 10,717 миллиона рублей. Он обладает перспективными ресурсами (по категории D1) нефти в 9,1 миллиона тонн, газа в 18,7 миллиарда кубометров и конденсата в 0,5 миллиона тонн. Также на нем зафиксированы прогнозные ресурсы (D2) в 0,4 миллиона тонн нефти и 1,2 миллиарда кубометров газа.
Для Восточно-Ленского участка установлен стартовый платеж в 15,532 миллиона рублей. Перспективные ресурсы (D1) на нем составляют 5,9 миллиона тонн нефти, 59,3 миллиарда кубометров газа и 3,2 миллиона тонн конденсата. Прогнозные ресурсы (D2) - 0,7 миллиона тонн нефти, 13 миллиарда кубометров газа и 0,8 миллиона тонн нефти.
Начальная цена Восточно-Молбинского - 18,497 миллиона рублей. Перспективные ресурсы (D1) - 6 миллионов тонн нефти, 57,4 миллиарда кубометров газа, 3,4 миллиона тонн конденсата. Прогнозные ресурсы - 2,5 миллиона тонн нефти, 24,6 миллиарда кубометров газа и 1,4 миллиона тонн конденсата.
"Дочка" "Газпрома" победила в аукционе на крупный участок газа
Подача заявок заканчивается 28 мая, а сами торги назначены на 18 июня.