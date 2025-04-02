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Роснедра выставили на аукцион три участка углеводородов - 02.04.2025, ПРАЙМ
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Роснедра выставили на аукцион три участка углеводородов
Роснедра выставили на аукцион три участка углеводородов - 02.04.2025, ПРАЙМ
Роснедра выставили на аукцион три участка углеводородов
Роснедра выставили на аукцион, который запланирован на 18 июня, Бюк-Танарский, Восточно-Ленский и Восточно-Молбинский участки углеводородов в Якутии, следует из | 02.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-02T20:27+0300
2025-04-02T20:28+0300
экономика
роснедра
аукцион
участки
углеводороды
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Роснедра выставили на аукцион, который запланирован на 18 июня, Бюк-Танарский, Восточно-Ленский и Восточно-Молбинский участки углеводородов в Якутии, следует из данных ГИС "Торги". Начальная цена Бюк-Танарского участка составляет 10,717 миллиона рублей. Он обладает перспективными ресурсами (по категории D1) нефти в 9,1 миллиона тонн, газа в 18,7 миллиарда кубометров и конденсата в 0,5 миллиона тонн. Также на нем зафиксированы прогнозные ресурсы (D2) в 0,4 миллиона тонн нефти и 1,2 миллиарда кубометров газа. Для Восточно-Ленского участка установлен стартовый платеж в 15,532 миллиона рублей. Перспективные ресурсы (D1) на нем составляют 5,9 миллиона тонн нефти, 59,3 миллиарда кубометров газа и 3,2 миллиона тонн конденсата. Прогнозные ресурсы (D2) - 0,7 миллиона тонн нефти, 13 миллиарда кубометров газа и 0,8 миллиона тонн нефти. Начальная цена Восточно-Молбинского - 18,497 миллиона рублей. Перспективные ресурсы (D1) - 6 миллионов тонн нефти, 57,4 миллиарда кубометров газа, 3,4 миллиона тонн конденсата. Прогнозные ресурсы - 2,5 миллиона тонн нефти, 24,6 миллиарда кубометров газа и 1,4 миллиона тонн конденсата. Подача заявок заканчивается 28 мая, а сами торги назначены на 18 июня.
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роснедра, аукцион, участки, углеводороды
Экономика, Роснедра, аукцион, участки, углеводороды
20:27 02.04.2025 (обновлено: 20:28 02.04.2025)
 
Роснедра выставили на аукцион три участка углеводородов

Роснедра выставили на аукцион три участка углеводородов в Якутии

© РИА Новости . Фаламов | Перейти в медиабанк% Река Лена в Якутии
% Река Лена в Якутии - ПРАЙМ, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости . Фаламов
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Роснедра выставили на аукцион, который запланирован на 18 июня, Бюк-Танарский, Восточно-Ленский и Восточно-Молбинский участки углеводородов в Якутии, следует из данных ГИС "Торги".
Начальная цена Бюк-Танарского участка составляет 10,717 миллиона рублей. Он обладает перспективными ресурсами (по категории D1) нефти в 9,1 миллиона тонн, газа в 18,7 миллиарда кубометров и конденсата в 0,5 миллиона тонн. Также на нем зафиксированы прогнозные ресурсы (D2) в 0,4 миллиона тонн нефти и 1,2 миллиарда кубометров газа.
Для Восточно-Ленского участка установлен стартовый платеж в 15,532 миллиона рублей. Перспективные ресурсы (D1) на нем составляют 5,9 миллиона тонн нефти, 59,3 миллиарда кубометров газа и 3,2 миллиона тонн конденсата. Прогнозные ресурсы (D2) - 0,7 миллиона тонн нефти, 13 миллиарда кубометров газа и 0,8 миллиона тонн нефти.
Начальная цена Восточно-Молбинского - 18,497 миллиона рублей. Перспективные ресурсы (D1) - 6 миллионов тонн нефти, 57,4 миллиарда кубометров газа, 3,4 миллиона тонн конденсата. Прогнозные ресурсы - 2,5 миллиона тонн нефти, 24,6 миллиарда кубометров газа и 1,4 миллиона тонн конденсата.
Газпром - ПРАЙМ, 1920, 31.03.2025
"Дочка" "Газпрома" победила в аукционе на крупный участок газа
31 марта, 12:51
Подача заявок заканчивается 28 мая, а сами торги назначены на 18 июня.
 
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