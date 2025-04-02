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"Белавиа" запустила рейсы между Брестом и Санкт-Петербургом

"Белавиа" запустила рейсы между Брестом и Санкт-Петербургом - 02.04.2025, ПРАЙМ

"Белавиа" запустила рейсы между Брестом и Санкт-Петербургом

Белорусская авиакомпания "Белавиа" запустила рейсы между Брестом и Санкт-Петербургом, передает корреспондент РИА Новости. | 02.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-02T20:32+0300

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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Белорусская авиакомпания "Белавиа" запустила рейсы между Брестом и Санкт-Петербургом, передает корреспондент РИА Новости. В терминале аэропорта "Пулково" прошла торжественная церемония с участием представителей авиакомпании, комитета по внешним связям Санкт-Петербурга и компании "Воздушные Ворота Северной Столицы" (управляющая компания аэропорта "Пулково"). Как сообщила компания "Воздушные Ворота Северной Столицы", на перроне экипаж и пассажиров первого рейса из Бреста встретили водной аркой. Прямое авиасообщение между Санкт-Петербургом и Брестом открыто впервые. Полётная программа стартовала в День единения народов России и Белоруссии. Рейсы между Санкт-Петербургом и Брестом будут выполняться по средам и субботам на воздушных судах Embraer-175. Время в пути составит 1 час 45 минут. "Для аэропорта "Пулково это историческое событие, потому что рейсы в Брест открываются впервые в истории аэропорта. В то же время это событие приурочено ко 2 апреля - это День единения народов России и Белоруссии. И еще одно важное событие, что это происходит в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Мы с авиакомпанией "Белавиа" укрепляем сотрудничество. Это уже третье направление, которое выполняет авиакомпания... Мы не сомневаемся, что Брест будет популярным направлением. Потому что по итогам прошлого года у нас пассажиропоток с Белоруссией вырос на 15%... 326 тысяч пассажиров было перевезено на этих направлениях в Белоруссию в прошлом году", - сказала РИА Новости руководитель направления по работе с ключевыми клиентами компании "Воздушные Ворота Северной Столицы" Анна Степанова. "Безусловно, это важно и с точки зрения туристической привлекательности. Брест - это прежде всего, Брестская крепость, Беловежская Пуща, более 200 экотроп, много достопримечательностей, ряд санаториев, которые сегодня востребованы гражданами Российской Федерации. Поэтому, я думаю, это важно с точки зрения развития туристического потенциала. А также, безусловно, это бизнес-составляющая. Если говорить про итоги прошлого года, у нас только с Санкт-Петербургом и Ленинградской областью совокупный товарооборот превысил 3,5 миллиарда долларов. Поэтому есть точки для дальнейшего развития. Я думаю, это даст дополнительный экономический импульс", - сказал журналистам генеральный консул Белоруссии в Санкт-Петербурге Николай Рогожник. Маршрут стал третьим направлением авиаперевозчика из Санкт-Петербурга — наряду с Минском и Гомелем. "Белавиа" входит в топ-5 иностранных авиакомпаний Пулково по объёму пассажиропотока.

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белавиа, рейсы, брест