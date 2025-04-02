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Кириенко назвал сроки запуска полноценного авиасообщения России с Абхазией - 02.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250402/aviasoobschenie-856315664.html
Кириенко назвал сроки запуска полноценного авиасообщения России с Абхазией
Кириенко назвал сроки запуска полноценного авиасообщения России с Абхазией - 02.04.2025, ПРАЙМ
Кириенко назвал сроки запуска полноценного авиасообщения России с Абхазией
Полноценное авиационное сообщение между Россией и Абхазией будет запущено с 1 мая, заявил журналистам первый заместитель главы администрации президента РФ... | 02.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-02T14:27+0300
2025-04-02T14:27+0300
экономика
сергей кириенко
авиасообщение
россия
абхазия
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МОСКВА, 2 апр – ПРАЙМ. Полноценное авиационное сообщение между Россией и Абхазией будет запущено с 1 мая, заявил журналистам первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко. "С 1 мая полноценное авиасообщение в аэропорту Сухума будет реализовано", - сказал Кириенко. Видеофрагмент его выступления опубликован в Telegram-канале агентства Sputnik Абхазия. Ранее Минстранс России сообщал, что регулярное прямое воздушное сообщение между РФ и Абхазией планируется возобновить в мае 2025 года. Сухумский аэропорт находится в 18 километрах от абхазской столицы, недалеко от села Дранда Гулрыпшского района. Воздушную гавань построили в 1960-е годы, до своего закрытия в 1993 году (во время грузино-абхазской войны) она могла принимать в высокий сезон до 5 тысяч пассажиров в сутки. Руководство Абхазии не раз планировало восстановить аэропорт и начать полеты. В октябре 2023 года правительство республики заключило соглашение с российской компанией "Инфраструктурное развитие" о реконструкции объекта. Седьмого февраля 2025 года сухумский аэропорт впервые более чем за 30 лет принял рейс из Москвы, полет совершался в тестовом режиме.
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сергей кириенко, авиасообщение, россия, абхазия
Экономика, Сергей Кириенко, авиасообщение, РОССИЯ, АБХАЗИЯ
14:27 02.04.2025
 
Кириенко назвал сроки запуска полноценного авиасообщения России с Абхазией

Кириенко: полноценное авиасообщение между Россией и Абхазией запустят с 1 мая

© РИА Новости . РИА Новости | Перейти в медиабанкСухуми - столица Республики Абхазия
Сухуми - столица Республики Абхазия - ПРАЙМ, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости . РИА Новости
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МОСКВА, 2 апр – ПРАЙМ. Полноценное авиационное сообщение между Россией и Абхазией будет запущено с 1 мая, заявил журналистам первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко.
"С 1 мая полноценное авиасообщение в аэропорту Сухума будет реализовано", - сказал Кириенко.
Видеофрагмент его выступления опубликован в Telegram-канале агентства Sputnik Абхазия.
Ранее Минстранс России сообщал, что регулярное прямое воздушное сообщение между РФ и Абхазией планируется возобновить в мае 2025 года.
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Вчера, 21:00
Сухумский аэропорт находится в 18 километрах от абхазской столицы, недалеко от села Дранда Гулрыпшского района. Воздушную гавань построили в 1960-е годы, до своего закрытия в 1993 году (во время грузино-абхазской войны) она могла принимать в высокий сезон до 5 тысяч пассажиров в сутки. Руководство Абхазии не раз планировало восстановить аэропорт и начать полеты. В октябре 2023 года правительство республики заключило соглашение с российской компанией "Инфраструктурное развитие" о реконструкции объекта. Седьмого февраля 2025 года сухумский аэропорт впервые более чем за 30 лет принял рейс из Москвы, полет совершался в тестовом режиме.
 
ЭкономикаСергей КириенкоавиасообщениеРОССИЯАБХАЗИЯ
 
 
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