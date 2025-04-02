https://1prime.ru/20250402/aviasoobschenie-856315664.html

Кириенко назвал сроки запуска полноценного авиасообщения России с Абхазией

Кириенко назвал сроки запуска полноценного авиасообщения России с Абхазией - 02.04.2025, ПРАЙМ

Кириенко назвал сроки запуска полноценного авиасообщения России с Абхазией

Полноценное авиационное сообщение между Россией и Абхазией будет запущено с 1 мая, заявил журналистам первый заместитель главы администрации президента РФ... | 02.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-02T14:27+0300

2025-04-02T14:27+0300

2025-04-02T14:27+0300

экономика

сергей кириенко

авиасообщение

россия

абхазия

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МОСКВА, 2 апр – ПРАЙМ. Полноценное авиационное сообщение между Россией и Абхазией будет запущено с 1 мая, заявил журналистам первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко. "С 1 мая полноценное авиасообщение в аэропорту Сухума будет реализовано", - сказал Кириенко. Видеофрагмент его выступления опубликован в Telegram-канале агентства Sputnik Абхазия. Ранее Минстранс России сообщал, что регулярное прямое воздушное сообщение между РФ и Абхазией планируется возобновить в мае 2025 года. Сухумский аэропорт находится в 18 километрах от абхазской столицы, недалеко от села Дранда Гулрыпшского района. Воздушную гавань построили в 1960-е годы, до своего закрытия в 1993 году (во время грузино-абхазской войны) она могла принимать в высокий сезон до 5 тысяч пассажиров в сутки. Руководство Абхазии не раз планировало восстановить аэропорт и начать полеты. В октябре 2023 года правительство республики заключило соглашение с российской компанией "Инфраструктурное развитие" о реконструкции объекта. Седьмого февраля 2025 года сухумский аэропорт впервые более чем за 30 лет принял рейс из Москвы, полет совершался в тестовом режиме.

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сергей кириенко, авиасообщение, россия, абхазия