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В России снизились продажи автомобилей Lada - 02.04.2025, ПРАЙМ
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В России снизились продажи автомобилей Lada
В России снизились продажи автомобилей Lada - 02.04.2025, ПРАЙМ
В России снизились продажи автомобилей Lada
Продажи автомобилей Lada в РФ в первом квартале снизились на 16,8% в годовом выражении, до 76,2 тысячи штук, в том числе в марте - на 33%, до 28,7 тысячи штук,... | 02.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-02T11:05+0300
2025-04-02T11:27+0300
бизнес
россия
автоваз
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Продажи автомобилей Lada в РФ в первом квартале снизились на 16,8% в годовом выражении, до 76,2 тысячи штук, в том числе в марте - на 33%, до 28,7 тысячи штук, говорится в сообщении "АвтоВАЗа"."Всего за I квартал 2025 года реализовано 76 217 автомобилей Lada. При сократившемся за тот же период практически на четверть российском автомобильном рынке (-24,8%) (по оценке "АвтоВАЗа" - ред.), второй месяц подряд Lada демонстрирует более оптимистичную динамику продаж (-16,8%)", - отметили в "АвтоВАЗе".Ранее компания сообщала, что за первый квартал 2024 года продажи Lada составили 91,6 тысячи автомобилей."По итогам марта 2025 года в России было продано 28 699 легковых и легких коммерческих автомобилей Lada, что на 7,4% больше, чем в феврале текущего года, и на 33% меньше, чем годом ранее", - добавили в компании.Самой продаваемой моделью бренда в марте осталась Lada Granta - 11,8 тысячи автомобилей (+22,5% к февралю). Следом идет Vesta - 7,1 тысячи машин. Также в марте было продано 1,9 тысячи пассажирских версий Largus и 918 фургонов этой модели. Продажи Lada Niva Legend и Niva Travel в марте составили 3 и 3,4 тысячи единиц соответственно.Продажи легких коммерческих автомобилей Lada в марте выросли на 12,7% к февралю и составили 1,5 тысячи штук.
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бизнес, россия, автоваз
Бизнес, РОССИЯ, АвтоВАЗ
11:05 02.04.2025 (обновлено: 11:27 02.04.2025)
 
В России снизились продажи автомобилей Lada

"АвтоВАЗ": продажи автомобилей Lada в РФ в первом квартале снизились на 16,8%

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПредсерийный автомобиль "ЛАДА Искра"
Предсерийный автомобиль ЛАДА Искра - ПРАЙМ, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Продажи автомобилей Lada в РФ в первом квартале снизились на 16,8% в годовом выражении, до 76,2 тысячи штук, в том числе в марте - на 33%, до 28,7 тысячи штук, говорится в сообщении "АвтоВАЗа".
"Всего за I квартал 2025 года реализовано 76 217 автомобилей Lada. При сократившемся за тот же период практически на четверть российском автомобильном рынке (-24,8%) (по оценке "АвтоВАЗа" - ред.), второй месяц подряд Lada демонстрирует более оптимистичную динамику продаж (-16,8%)", - отметили в "АвтоВАЗе".
Ранее компания сообщала, что за первый квартал 2024 года продажи Lada составили 91,6 тысячи автомобилей.
"По итогам марта 2025 года в России было продано 28 699 легковых и легких коммерческих автомобилей Lada, что на 7,4% больше, чем в феврале текущего года, и на 33% меньше, чем годом ранее", - добавили в компании.
Самой продаваемой моделью бренда в марте осталась Lada Granta - 11,8 тысячи автомобилей (+22,5% к февралю). Следом идет Vesta - 7,1 тысячи машин. Также в марте было продано 1,9 тысячи пассажирских версий Largus и 918 фургонов этой модели. Продажи Lada Niva Legend и Niva Travel в марте составили 3 и 3,4 тысячи единиц соответственно.
Продажи легких коммерческих автомобилей Lada в марте выросли на 12,7% к февралю и составили 1,5 тысячи штук.
Вывеска салона Lada в Москве. - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2025
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БизнесРОССИЯАвтоВАЗ
 
 
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