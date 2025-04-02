https://1prime.ru/20250402/avto-856308117.html

В России снизились продажи автомобилей Lada

В России снизились продажи автомобилей Lada - 02.04.2025, ПРАЙМ

В России снизились продажи автомобилей Lada

Продажи автомобилей Lada в РФ в первом квартале снизились на 16,8% в годовом выражении, до 76,2 тысячи штук, в том числе в марте - на 33%, до 28,7 тысячи штук,... | 02.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-02T11:05+0300

2025-04-02T11:05+0300

2025-04-02T11:27+0300

бизнес

россия

автоваз

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/1d/854527669_0:164:3058:1884_1920x0_80_0_0_b1b1a6258f54dde3e54af8b9c36d2cb9.jpg

МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Продажи автомобилей Lada в РФ в первом квартале снизились на 16,8% в годовом выражении, до 76,2 тысячи штук, в том числе в марте - на 33%, до 28,7 тысячи штук, говорится в сообщении "АвтоВАЗа"."Всего за I квартал 2025 года реализовано 76 217 автомобилей Lada. При сократившемся за тот же период практически на четверть российском автомобильном рынке (-24,8%) (по оценке "АвтоВАЗа" - ред.), второй месяц подряд Lada демонстрирует более оптимистичную динамику продаж (-16,8%)", - отметили в "АвтоВАЗе".Ранее компания сообщала, что за первый квартал 2024 года продажи Lada составили 91,6 тысячи автомобилей."По итогам марта 2025 года в России было продано 28 699 легковых и легких коммерческих автомобилей Lada, что на 7,4% больше, чем в феврале текущего года, и на 33% меньше, чем годом ранее", - добавили в компании.Самой продаваемой моделью бренда в марте осталась Lada Granta - 11,8 тысячи автомобилей (+22,5% к февралю). Следом идет Vesta - 7,1 тысячи машин. Также в марте было продано 1,9 тысячи пассажирских версий Largus и 918 фургонов этой модели. Продажи Lada Niva Legend и Niva Travel в марте составили 3 и 3,4 тысячи единиц соответственно.Продажи легких коммерческих автомобилей Lada в марте выросли на 12,7% к февралю и составили 1,5 тысячи штук.

https://1prime.ru/20250319/lada-855941079.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, автоваз