Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Росконгресс": китайские автопроизводители вытесняют зарубежных конкурентов - 02.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250402/avtoproizvoditeli-856300530.html
"Росконгресс": китайские автопроизводители вытесняют зарубежных конкурентов
"Росконгресс": китайские автопроизводители вытесняют зарубежных конкурентов - 02.04.2025, ПРАЙМ
"Росконгресс": китайские автопроизводители вытесняют зарубежных конкурентов
Китайские автопроизводители вытесняют зарубежных конкурентов в своей стране и продолжают успешную экспансию на глобальном рынке, говорится в докладе... | 02.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-02T01:35+0300
2025-04-02T01:35+0300
бизнес
экономика
мировая экономика
китай
латинская америка
ближний восток
porsche
volkswagen
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856300530.jpg?1743546912
МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Китайские автопроизводители вытесняют зарубежных конкурентов в своей стране и продолжают успешную экспансию на глобальном рынке, говорится в докладе "Росконгресса" "Мировой автомобильный рынок: тренды, трансформация и тарифные войны", с которым ознакомилось РИА Новости. "Доля китайских брендов на внутреннем рынке достигла рекордных 63% по сравнению с 36% в 2020 году, что свидетельствует об усилении конкурентных позиций местных производителей. Параллельно наблюдается значительное снижение конкурентоспособности американских и европейских автопроизводителей на китайском рынке", - говорится в докладе. Так, General Motors (GM), для которой китайский рынок исторически являлся одним из ключевых, зафиксировала убыток в размере 347 миллионов долларов за первые девять месяцев 2024 года. Доля компании снизилась до 6,8% по сравнению с 8,6% годом ранее и почти 14% в 2018 году. Ситуация с европейскими производителями не менее драматична. "Существенное падение продаж Porsche в Китае на 28%, до 56 887 автомобилей в 2024 году, на фоне общего роста рынка свидетельствует о серьезных проблемах в позиционировании европейских премиальных брендов на крупнейшем автомобильном рынке мира", - отмечают эксперты. Негативная динамика в прошлом году затронула не только Porsche или Audi, но и массовый бренд Volkswagen, чьи продажи в Китае, по данным авторов, сократились на 8,3%. "Экспортная составляющая китайского автопрома также демонстрирует значительный рост - поставки китайских легковых автомобилей на внешние рынки увеличились почти на 20% и достигли 5 миллионов единиц. Особенно интенсивно развивается экспорт в страны Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока, что частично является следствием протекционистских мер, принятых в США и Европе", – говорится в документе.
китай
латинская америка
ближний восток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, мировая экономика, китай, латинская америка, ближний восток, porsche, volkswagen
Бизнес, Экономика, Мировая экономика, КИТАЙ, ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Porsche, Volkswagen
01:35 02.04.2025
 
"Росконгресс": китайские автопроизводители вытесняют зарубежных конкурентов

"Росконгресс": китайские автопроизводители вытесняют зарубежных конкурентов

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Китайские автопроизводители вытесняют зарубежных конкурентов в своей стране и продолжают успешную экспансию на глобальном рынке, говорится в докладе "Росконгресса" "Мировой автомобильный рынок: тренды, трансформация и тарифные войны", с которым ознакомилось РИА Новости.
"Доля китайских брендов на внутреннем рынке достигла рекордных 63% по сравнению с 36% в 2020 году, что свидетельствует об усилении конкурентных позиций местных производителей. Параллельно наблюдается значительное снижение конкурентоспособности американских и европейских автопроизводителей на китайском рынке", - говорится в докладе.
Так, General Motors (GM), для которой китайский рынок исторически являлся одним из ключевых, зафиксировала убыток в размере 347 миллионов долларов за первые девять месяцев 2024 года. Доля компании снизилась до 6,8% по сравнению с 8,6% годом ранее и почти 14% в 2018 году.
Ситуация с европейскими производителями не менее драматична. "Существенное падение продаж Porsche в Китае на 28%, до 56 887 автомобилей в 2024 году, на фоне общего роста рынка свидетельствует о серьезных проблемах в позиционировании европейских премиальных брендов на крупнейшем автомобильном рынке мира", - отмечают эксперты.
Негативная динамика в прошлом году затронула не только Porsche или Audi, но и массовый бренд Volkswagen, чьи продажи в Китае, по данным авторов, сократились на 8,3%.
"Экспортная составляющая китайского автопрома также демонстрирует значительный рост - поставки китайских легковых автомобилей на внешние рынки увеличились почти на 20% и достигли 5 миллионов единиц. Особенно интенсивно развивается экспорт в страны Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока, что частично является следствием протекционистских мер, принятых в США и Европе", – говорится в документе.
 
ЭкономикаБизнесМировая экономикаКИТАЙЛАТИНСКАЯ АМЕРИКАБЛИЖНИЙ ВОСТОКPorscheVolkswagen
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала