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"Росконгресс": китайские автопроизводители вытесняют зарубежных конкурентов
"Росконгресс": китайские автопроизводители вытесняют зарубежных конкурентов - 02.04.2025, ПРАЙМ
"Росконгресс": китайские автопроизводители вытесняют зарубежных конкурентов
Китайские автопроизводители вытесняют зарубежных конкурентов в своей стране и продолжают успешную экспансию на глобальном рынке, говорится в докладе... | 02.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-02T01:35+0300
2025-04-02T01:35+0300
2025-04-02T01:35+0300
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экономика
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латинская америка
ближний восток
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Китайские автопроизводители вытесняют зарубежных конкурентов в своей стране и продолжают успешную экспансию на глобальном рынке, говорится в докладе "Росконгресса" "Мировой автомобильный рынок: тренды, трансформация и тарифные войны", с которым ознакомилось РИА Новости.
"Доля китайских брендов на внутреннем рынке достигла рекордных 63% по сравнению с 36% в 2020 году, что свидетельствует об усилении конкурентных позиций местных производителей. Параллельно наблюдается значительное снижение конкурентоспособности американских и европейских автопроизводителей на китайском рынке", - говорится в докладе.
Так, General Motors (GM), для которой китайский рынок исторически являлся одним из ключевых, зафиксировала убыток в размере 347 миллионов долларов за первые девять месяцев 2024 года. Доля компании снизилась до 6,8% по сравнению с 8,6% годом ранее и почти 14% в 2018 году.
Ситуация с европейскими производителями не менее драматична. "Существенное падение продаж Porsche в Китае на 28%, до 56 887 автомобилей в 2024 году, на фоне общего роста рынка свидетельствует о серьезных проблемах в позиционировании европейских премиальных брендов на крупнейшем автомобильном рынке мира", - отмечают эксперты.
Негативная динамика в прошлом году затронула не только Porsche или Audi, но и массовый бренд Volkswagen, чьи продажи в Китае, по данным авторов, сократились на 8,3%.
"Экспортная составляющая китайского автопрома также демонстрирует значительный рост - поставки китайских легковых автомобилей на внешние рынки увеличились почти на 20% и достигли 5 миллионов единиц. Особенно интенсивно развивается экспорт в страны Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока, что частично является следствием протекционистских мер, принятых в США и Европе", – говорится в документе.
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бизнес, мировая экономика, китай, латинская америка, ближний восток, porsche, volkswagen
Бизнес, Экономика, Мировая экономика, КИТАЙ, ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Porsche, Volkswagen
"Росконгресс": китайские автопроизводители вытесняют зарубежных конкурентов
"Росконгресс": китайские автопроизводители вытесняют зарубежных конкурентов
МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Китайские автопроизводители вытесняют зарубежных конкурентов в своей стране и продолжают успешную экспансию на глобальном рынке, говорится в докладе "Росконгресса" "Мировой автомобильный рынок: тренды, трансформация и тарифные войны", с которым ознакомилось РИА Новости.
"Доля китайских брендов на внутреннем рынке достигла рекордных 63% по сравнению с 36% в 2020 году, что свидетельствует об усилении конкурентных позиций местных производителей. Параллельно наблюдается значительное снижение конкурентоспособности американских и европейских автопроизводителей на китайском рынке", - говорится в докладе.
Так, General Motors (GM), для которой китайский рынок исторически являлся одним из ключевых, зафиксировала убыток в размере 347 миллионов долларов за первые девять месяцев 2024 года. Доля компании снизилась до 6,8% по сравнению с 8,6% годом ранее и почти 14% в 2018 году.
Ситуация с европейскими производителями не менее драматична. "Существенное падение продаж Porsche в Китае на 28%, до 56 887 автомобилей в 2024 году, на фоне общего роста рынка свидетельствует о серьезных проблемах в позиционировании европейских премиальных брендов на крупнейшем автомобильном рынке мира", - отмечают эксперты.
Негативная динамика в прошлом году затронула не только Porsche или Audi, но и массовый бренд Volkswagen, чьи продажи в Китае, по данным авторов, сократились на 8,3%.
"Экспортная составляющая китайского автопрома также демонстрирует значительный рост - поставки китайских легковых автомобилей на внешние рынки увеличились почти на 20% и достигли 5 миллионов единиц. Особенно интенсивно развивается экспорт в страны Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока, что частично является следствием протекционистских мер, принятых в США и Европе", – говорится в документе.