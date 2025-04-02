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"Малозначимый игрок". В Германии обрушились на Бербок после слов о России
"Малозначимый игрок". В Германии обрушились на Бербок после слов о России - 02.04.2025, ПРАЙМ
"Малозначимый игрок". В Германии обрушились на Бербок после слов о России
Незападные государства, в особенности Россия, замечают в поведении министра иностранных дел Германии Анналены Бербок беспомощность ФРГ. Об этом говорится в... | 02.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-02T13:35+0300
2025-04-02T13:35+0300
2025-04-02T13:35+0300
политика
германия
анналена бербок
россия
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Незападные государства, в особенности Россия, замечают в поведении министра иностранных дел Германии Анналены Бербок беспомощность ФРГ. Об этом говорится в материале издания Berliner Zeitung."В Москве, Пекине, Иерусалиме и даже в некоторых странах Глобального Юга поведение Бербок выглядит как беспомощная реакция страны, которая не хочет признавать свою сегодняшнюю слабость", — сказано в тексте статьи.Авторы материала отметили, что антироссийские высказывания Бербок вызывают лишь насмешки в других странах.Кроме того, недавний визит главы МИД Германии на Украину не принес никаких значительных обещаний, которые могли бы изменить силовой баланс в конфликте в пользу Киева. В результате Бербок остается наблюдателем в конфликте, где ход событий определяют другие люди, заключили в издании.
https://1prime.ru/20250401/berbok-856293628.html
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германия, анналена бербок, россия
Политика, ГЕРМАНИЯ, Анналена Бербок, РОССИЯ
"Малозначимый игрок". В Германии обрушились на Бербок после слов о России
BZ: незападные страны видят в поведении главы МИД Бербок беспомощность Германии
МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ.
Незападные государства, в особенности Россия, замечают в поведении министра иностранных дел Германии Анналены Бербок беспомощность ФРГ. Об этом говорится в материале издания Berliner Zeitung.
"В Москве, Пекине, Иерусалиме и даже в некоторых странах Глобального Юга поведение Бербок выглядит как беспомощная реакция страны, которая не хочет признавать свою сегодняшнюю слабость", — сказано в тексте статьи.
Авторы материала отметили, что антироссийские высказывания Бербок вызывают лишь насмешки в других странах.
Кроме того, недавний визит главы МИД Германии на Украину не принес никаких значительных обещаний, которые могли бы изменить силовой баланс в конфликте в пользу Киева. В результате Бербок остается наблюдателем в конфликте, где ход событий определяют другие люди, заключили в издании.
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