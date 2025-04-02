Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Малозначимый игрок". В Германии обрушились на Бербок после слов о России - 02.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250402/berbok-856313554.html
"Малозначимый игрок". В Германии обрушились на Бербок после слов о России
"Малозначимый игрок". В Германии обрушились на Бербок после слов о России - 02.04.2025, ПРАЙМ
"Малозначимый игрок". В Германии обрушились на Бербок после слов о России
Незападные государства, в особенности Россия, замечают в поведении министра иностранных дел Германии Анналены Бербок беспомощность ФРГ. Об этом говорится в... | 02.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-02T13:35+0300
2025-04-02T13:35+0300
политика
германия
анналена бербок
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/93/841319343_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_1ede71871c874a3cfbc81e3863682286.jpg
МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Незападные государства, в особенности Россия, замечают в поведении министра иностранных дел Германии Анналены Бербок беспомощность ФРГ. Об этом говорится в материале издания Berliner Zeitung."В Москве, Пекине, Иерусалиме и даже в некоторых странах Глобального Юга поведение Бербок выглядит как беспомощная реакция страны, которая не хочет признавать свою сегодняшнюю слабость", — сказано в тексте статьи.Авторы материала отметили, что антироссийские высказывания Бербок вызывают лишь насмешки в других странах.Кроме того, недавний визит главы МИД Германии на Украину не принес никаких значительных обещаний, которые могли бы изменить силовой баланс в конфликте в пользу Киева. В результате Бербок остается наблюдателем в конфликте, где ход событий определяют другие люди, заключили в издании.
https://1prime.ru/20250401/berbok-856293628.html
германия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/93/841319343_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_06bbeb52b2dc39e7b9bb51cff7ba2ec6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
германия, анналена бербок, россия
Политика, ГЕРМАНИЯ, Анналена Бербок, РОССИЯ
13:35 02.04.2025
 
"Малозначимый игрок". В Германии обрушились на Бербок после слов о России

BZ: незападные страны видят в поведении главы МИД Бербок беспомощность Германии

© CC BY 2.0 / photothek.net/Florian Gaertner/CBSS SecretariatМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - ПРАЙМ, 1920, 02.04.2025
© CC BY 2.0 / photothek.net/Florian Gaertner/CBSS Secretariat
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Незападные государства, в особенности Россия, замечают в поведении министра иностранных дел Германии Анналены Бербок беспомощность ФРГ. Об этом говорится в материале издания Berliner Zeitung.
"В Москве, Пекине, Иерусалиме и даже в некоторых странах Глобального Юга поведение Бербок выглядит как беспомощная реакция страны, которая не хочет признавать свою сегодняшнюю слабость", — сказано в тексте статьи.
Авторы материала отметили, что антироссийские высказывания Бербок вызывают лишь насмешки в других странах.
Кроме того, недавний визит главы МИД Германии на Украину не принес никаких значительных обещаний, которые могли бы изменить силовой баланс в конфликте в пользу Киева. В результате Бербок остается наблюдателем в конфликте, где ход событий определяют другие люди, заключили в издании.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок
"Это наш континент". Бербок поставила США условия по Украине
Вчера, 18:52
 
ПолитикаГЕРМАНИЯАнналена БербокРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала