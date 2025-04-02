https://1prime.ru/20250402/berbok-856313554.html

"Малозначимый игрок". В Германии обрушились на Бербок после слов о России

"Малозначимый игрок". В Германии обрушились на Бербок после слов о России - 02.04.2025, ПРАЙМ

"Малозначимый игрок". В Германии обрушились на Бербок после слов о России

Незападные государства, в особенности Россия, замечают в поведении министра иностранных дел Германии Анналены Бербок беспомощность ФРГ. Об этом говорится в... | 02.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-02T13:35+0300

2025-04-02T13:35+0300

2025-04-02T13:35+0300

политика

германия

анналена бербок

россия

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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Незападные государства, в особенности Россия, замечают в поведении министра иностранных дел Германии Анналены Бербок беспомощность ФРГ. Об этом говорится в материале издания Berliner Zeitung."В Москве, Пекине, Иерусалиме и даже в некоторых странах Глобального Юга поведение Бербок выглядит как беспомощная реакция страны, которая не хочет признавать свою сегодняшнюю слабость", — сказано в тексте статьи.Авторы материала отметили, что антироссийские высказывания Бербок вызывают лишь насмешки в других странах.Кроме того, недавний визит главы МИД Германии на Украину не принес никаких значительных обещаний, которые могли бы изменить силовой баланс в конфликте в пользу Киева. В результате Бербок остается наблюдателем в конфликте, где ход событий определяют другие люди, заключили в издании.

https://1prime.ru/20250401/berbok-856293628.html

германия

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германия, анналена бербок, россия