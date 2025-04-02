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Концерн BMW решил оснащать новые модели китайским ИИ, пишет Bild - 02.04.2025, ПРАЙМ
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Концерн BMW решил оснащать новые модели китайским ИИ, пишет Bild
Концерн BMW решил оснащать новые модели китайским ИИ, пишет Bild - 02.04.2025, ПРАЙМ
Концерн BMW решил оснащать новые модели китайским ИИ, пишет Bild
Немецкий производитель автомобилей BMW оснастит все свои модели нового поколения искусственным интеллектом, разработанным китайским интернет-гигантом Alibaba,... | 02.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-02T19:23+0300
2025-04-02T19:25+0300
экономика
bmw
искусственный интеллект
китай
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Немецкий производитель автомобилей BMW оснастит все свои модели нового поколения искусственным интеллектом, разработанным китайским интернет-гигантом Alibaba, сообщило в среду издание Bild. "В будущем BMW планирует оснастить все свои модели автомобилей нового класса китайским искусственным интеллектом интернет-гиганта Alibaba", - пишет Bild. В новом поколении автомобилей BMW будут представлены два цифровых помощника: анализирующий техническое состояние автомобиля Car Genius и Travel Companion, отвечающий за навигацию и развлечения. Ключевую роль будет играть языковая модель Qwen, разработанная Alibaba. Сообщается, что сотрудничество BMW с Alibaba началось еще в 2015 году.
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bmw, искусственный интеллект, китай
Экономика, BMW, искусственный интеллект, КИТАЙ
19:23 02.04.2025 (обновлено: 19:25 02.04.2025)
 
Концерн BMW решил оснащать новые модели китайским ИИ, пишет Bild

Bild: BMW оснастит все новые модели китайским искусственным интеллектом

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЛоготип немецкого производителя автомобилей BMW.
Логотип немецкого производителя автомобилей BMW. - ПРАЙМ, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости . Павел Бедняков
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Немецкий производитель автомобилей BMW оснастит все свои модели нового поколения искусственным интеллектом, разработанным китайским интернет-гигантом Alibaba, сообщило в среду издание Bild.
"В будущем BMW планирует оснастить все свои модели автомобилей нового класса китайским искусственным интеллектом интернет-гиганта Alibaba", - пишет Bild.
В новом поколении автомобилей BMW будут представлены два цифровых помощника: анализирующий техническое состояние автомобиля Car Genius и Travel Companion, отвечающий за навигацию и развлечения. Ключевую роль будет играть языковая модель Qwen, разработанная Alibaba.
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ЭкономикаBMWискусственный интеллектКИТАЙ
 
 
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