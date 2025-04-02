https://1prime.ru/20250402/bmw--856326229.html

Концерн BMW решил оснащать новые модели китайским ИИ, пишет Bild

Концерн BMW решил оснащать новые модели китайским ИИ, пишет Bild - 02.04.2025, ПРАЙМ

Концерн BMW решил оснащать новые модели китайским ИИ, пишет Bild

Немецкий производитель автомобилей BMW оснастит все свои модели нового поколения искусственным интеллектом, разработанным китайским интернет-гигантом Alibaba,... | 02.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-02T19:23+0300

2025-04-02T19:23+0300

2025-04-02T19:25+0300

экономика

bmw

искусственный интеллект

китай

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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Немецкий производитель автомобилей BMW оснастит все свои модели нового поколения искусственным интеллектом, разработанным китайским интернет-гигантом Alibaba, сообщило в среду издание Bild. "В будущем BMW планирует оснастить все свои модели автомобилей нового класса китайским искусственным интеллектом интернет-гиганта Alibaba", - пишет Bild. В новом поколении автомобилей BMW будут представлены два цифровых помощника: анализирующий техническое состояние автомобиля Car Genius и Travel Companion, отвечающий за навигацию и развлечения. Ключевую роль будет играть языковая модель Qwen, разработанная Alibaba. Сообщается, что сотрудничество BMW с Alibaba началось еще в 2015 году.

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китай

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

bmw, искусственный интеллект, китай