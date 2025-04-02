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Сенат Бразилии одобрил проект "ответа" на пошлины на импорт товаров

Сенат Бразилии одобрил проект "ответа" на пошлины на импорт товаров - 02.04.2025, ПРАЙМ

Сенат Бразилии одобрил проект "ответа" на пошлины на импорт товаров

Сенат Бразилии одобрил во вторник проект мер, которые позволят властям ответить на введение пошлин на товары страны другими государствами, в том числе США, об... | 02.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-02T10:09+0300

2025-04-02T10:09+0300

2025-04-02T10:26+0300

экономика

бразилия

сша

пошлины

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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Сенат Бразилии одобрил во вторник проект мер, которые позволят властям ответить на введение пошлин на товары страны другими государствами, в том числе США, об этом сообщается на сайте сената Бразилии.По данным сената, одобренный законопроект 2,088/2023 предоставит Бразилии "инструменты защиты от односторонних тарифов, введенных США"."Пленарное заседание Сената одобрило в этот вторник проект, который предусматривает меры по реагированию на торговые барьеры, установленные другими странами для бразильской продукции. Законопроект 2088/2023, предложенный сенатором Жозе Да Круз Мариньо партии Podemos, был одобрен... комитетом по экономическим вопросам (CAE) на окончательной основе", - говорится в публикации на сайте сенатаОтмечается, что текст законопроекта будет передан на рассмотрение в палату депутатов через пять дней.На сайте сената также указывается, что законопроект предусматривает "протекционистские меры", которые могут привести к "контрмерам со стороны исполнительной власти". Например, бразильское правительство может ввести "налоги или ограничения" на импорт товаров из конкретных стран, приостановить уступки в отношении прав интеллектуальной собственности и приостановить инвестиционные концессии."Текст также предусматривает дипломатические консультации для смягчения или аннулирования последствий мер и контрмер (правительства - ред.)", - говорится в публикации сената.На сайте сената отмечается, что сенаторы одобрили голосование по проекту и его утверждение в дополнительном раунде на том же заседании. Таким образом, комиссия ускорила процесс рассмотрением проекта относительно того, что предусмотрено внутренним регламентом Законодательной палаты.Согласно сенату, президент комиссии по делам в сфере экономики, сенатор Ренан Калейрос из парламентского блока "Демократия", заявил, что проект является "законным ответом" страны.Ранее американский президент Дональд Трамп объявил, что 2 апреля США введут так называемые "зеркальные" тарифы - 25-процентные пошлины на импорт автомобилей и автокомпонентов из стран, которые, по его словам, "годами наживались на США". Тарифы затронут весь импорт, включая продукцию из Канады.

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бразилия, сша, пошлины