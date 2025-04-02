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В Британии грозит до пяти лет тюрьмы за работу на Россию - 02.04.2025, ПРАЙМ
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В Британии грозит до пяти лет тюрьмы за работу на Россию
В Британии грозит до пяти лет тюрьмы за работу на Россию - 02.04.2025, ПРАЙМ
В Британии грозит до пяти лет тюрьмы за работу на Россию
Всем лицам в Великобритании, которые не задекларируют любую деятельность, осуществляемую по договоренности с российским государством, будет грозить до пяти лет... | 02.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-02T00:01+0300
2025-04-02T00:01+0300
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лондон
мвд
федеральное собрание
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МОСКВА, 1 апр – ПРАЙМ. Всем лицам в Великобритании, которые не задекларируют любую деятельность, осуществляемую по договоренности с российским государством, будет грозить до пяти лет тюрьмы, сообщило во вторник британское МВД. Ранее власти Британии объявили, что введут против России самый высокий - "усиленный" - режим контроля в рамках будущей Схемы регистрации иностранного влияния (FIRS). Схема призвана обеспечить контроль за иностранным влиянием в Британии и включает в себя два уровня. Второй, усиленный режим контроля, применяется к странам, которые, по мнению Лондона, представляют риск для нацбезопасности страны. Лица в Британии будут обязаны декларировать любую деятельность, которая проводится по договоренности с этими странами или по их указанию. "Все, кто работает на российское государство в Великобритании, должны будут задекларировать свою деятельность, или они рискуют оказаться в тюрьме", - сказано в заявлении МВД. Как отмечается в отдельном руководстве ведомства, все нарушения, связанные с регистрацией в FIRS, караются тюремным заключением сроком до пяти лет и/или штрафом. Среди приведенных правонарушений числится не только нерегистрация деятельности в реестре, но и, например, предоставление ложной информации, необновление данных при изменении параметров сотрудничества и другое. В список лиц и структур, о договоренностях с которыми необходимо будет отчитываться, попадут президент России и его администрация, Совет безопасности и Государственный совет, правительство и все его ведомства, Федеральное Собрание, вооруженные силы, спецслужбы, судебные органы, а также партии "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия - За правду". В марте власти Британии объявили о введении усиленного режима контроля в рамках FIRS в отношении Ирана.
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общество , мировая экономика, великобритания, москва, лондон, мвд, федеральное собрание, единая россия
Общество , Экономика, Мировая экономика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, МОСКВА, ЛОНДОН, МВД, Федеральное собрание, Единая Россия
00:01 02.04.2025
 
В Британии грозит до пяти лет тюрьмы за работу на Россию

МВД Британии грозит до пяти лет тюрьмы за деятельность, связанную с Россией

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МОСКВА, 1 апр – ПРАЙМ. Всем лицам в Великобритании, которые не задекларируют любую деятельность, осуществляемую по договоренности с российским государством, будет грозить до пяти лет тюрьмы, сообщило во вторник британское МВД.
Ранее власти Британии объявили, что введут против России самый высокий - "усиленный" - режим контроля в рамках будущей Схемы регистрации иностранного влияния (FIRS). Схема призвана обеспечить контроль за иностранным влиянием в Британии и включает в себя два уровня. Второй, усиленный режим контроля, применяется к странам, которые, по мнению Лондона, представляют риск для нацбезопасности страны. Лица в Британии будут обязаны декларировать любую деятельность, которая проводится по договоренности с этими странами или по их указанию.
"Все, кто работает на российское государство в Великобритании, должны будут задекларировать свою деятельность, или они рискуют оказаться в тюрьме", - сказано в заявлении МВД.
Как отмечается в отдельном руководстве ведомства, все нарушения, связанные с регистрацией в FIRS, караются тюремным заключением сроком до пяти лет и/или штрафом. Среди приведенных правонарушений числится не только нерегистрация деятельности в реестре, но и, например, предоставление ложной информации, необновление данных при изменении параметров сотрудничества и другое.
В список лиц и структур, о договоренностях с которыми необходимо будет отчитываться, попадут президент России и его администрация, Совет безопасности и Государственный совет, правительство и все его ведомства, Федеральное Собрание, вооруженные силы, спецслужбы, судебные органы, а также партии "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия - За правду".
В марте власти Британии объявили о введении усиленного режима контроля в рамках FIRS в отношении Ирана.
 
ЭкономикаОбществоМировая экономикаВЕЛИКОБРИТАНИЯМОСКВАЛОНДОНМВДФедеральное собраниеЕдиная Россия
 
 
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