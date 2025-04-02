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ЦБ полагает, что в марте расходование бюджета вернулось "к сезонности" - 02.04.2025, ПРАЙМ
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ЦБ полагает, что в марте расходование бюджета вернулось "к сезонности"
ЦБ полагает, что в марте расходование бюджета вернулось "к сезонности" - 02.04.2025, ПРАЙМ
ЦБ полагает, что в марте расходование бюджета вернулось "к сезонности"
Банк России полагает, что правительство в марте вернулось "к обычной сезонности" в расходовании бюджетных средств, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин в Госдуме. | 02.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-02T11:35+0300
2025-04-02T11:37+0300
банк россии
бюджет
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Банк России полагает, что правительство в марте вернулось "к обычной сезонности" в расходовании бюджетных средств, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин в Госдуме. "В течение года исполнение расходов исторически весьма неоднородное, имеет значительную сезонность. В этом году, в январе-феврале, расходы выше этой традиционной сезонности", - сказал он, пояснив, что это связано с более активным авансированием госзаказа. "Соответственно, эти расходы осуществляются в рамках того бюджетного плана, который утвержден на этот год осенью Государственной думой в законе о федеральном бюджете... То есть зеркальной стороной этого будет меньшая сезонность по расходам в декабре, когда обычно происходит основная масса оплат уже выполненных работ по госзаказу. Если больше авансировалось в январе-феврале, соответственно, меньше останется на оплату в декабре", - уточнил Заботкин. "Соответственно, на общую картину по бюджетной политике на этот год январь-февраль не влияют. Дождемся данных по марту, они будут буквально через пару недель. Есть все основания полагать, что по марту правительство вернется к обычной сезонности в расходовании своих средств", - заявил он. Также зампред ЦБ, подчеркнул, что предсказуемость бюджетной политики и исполнение бюджета в соответствии с теми параметрами, которые согласованы на этот год, очень важны с точки зрения предсказуемости условий для проведения денежно-кредитной политики. "Мы исходим из того, что исполнение бюджета в соответствии с федеральным законом, который был принят осенью, обеспечит дезинфляционный вклад в динамику спроса в этом году", - подытожил Заботкин. Как заявляла в марте глава ЦБ Эльвира Набиуллина, регулятор исходит из того, что влияние бюджета РФ в 2025 году будет дезинфляционным, учитывая намерение Минфина добиться нулевого структурного первичного дефицита по итогам первого квартала текущего года.
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бюджет
Банк России, бюджет
11:35 02.04.2025 (обновлено: 11:37 02.04.2025)
 
ЦБ полагает, что в марте расходование бюджета вернулось "к сезонности"

Заботкин: в марте расходование бюджета вернулось "к обычной сезонности"

© Пресс-служба ЦБ РФ | Перейти в медиабанкП/к по итогам заседания совета директоров Банка России по ключевой ставке
П/к по итогам заседания совета директоров Банка России по ключевой ставке
© Пресс-служба ЦБ РФ
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Банк России полагает, что правительство в марте вернулось "к обычной сезонности" в расходовании бюджетных средств, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин в Госдуме.
"В течение года исполнение расходов исторически весьма неоднородное, имеет значительную сезонность. В этом году, в январе-феврале, расходы выше этой традиционной сезонности", - сказал он, пояснив, что это связано с более активным авансированием госзаказа.
"Соответственно, эти расходы осуществляются в рамках того бюджетного плана, который утвержден на этот год осенью Государственной думой в законе о федеральном бюджете... То есть зеркальной стороной этого будет меньшая сезонность по расходам в декабре, когда обычно происходит основная масса оплат уже выполненных работ по госзаказу. Если больше авансировалось в январе-феврале, соответственно, меньше останется на оплату в декабре", - уточнил Заботкин.
"Соответственно, на общую картину по бюджетной политике на этот год январь-февраль не влияют. Дождемся данных по марту, они будут буквально через пару недель. Есть все основания полагать, что по марту правительство вернется к обычной сезонности в расходовании своих средств", - заявил он.
Также зампред ЦБ, подчеркнул, что предсказуемость бюджетной политики и исполнение бюджета в соответствии с теми параметрами, которые согласованы на этот год, очень важны с точки зрения предсказуемости условий для проведения денежно-кредитной политики. "Мы исходим из того, что исполнение бюджета в соответствии с федеральным законом, который был принят осенью, обеспечит дезинфляционный вклад в динамику спроса в этом году", - подытожил Заботкин.
Как заявляла в марте глава ЦБ Эльвира Набиуллина, регулятор исходит из того, что влияние бюджета РФ в 2025 году будет дезинфляционным, учитывая намерение Минфина добиться нулевого структурного первичного дефицита по итогам первого квартала текущего года.
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