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"ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ" или торговая война против всего мира?
"ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ" или торговая война против всего мира? - 02.04.2025, ПРАЙМ
"ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ" или торговая война против всего мира?
Игорь Наймушин. Президент США Дональд Трамп в среду, 2 апреля, планирует объявить о крупнейшем введении импортных пошлин на американский импорт в качестве... | 02.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-02T00:28+0300
2025-04-02T00:28+0300
2025-04-02T00:28+0300
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ВАШИНГТОН, 2 апр - ПРАЙМ. Игорь Наймушин. Президент США Дональд Трамп в среду, 2 апреля, планирует объявить о крупнейшем введении импортных пошлин на американский импорт в качестве ответных мер на действующие ограничения со стороны торговых партнеров Вашингтона. О масштабе предстоящего события и о том, как этот шаг повлияет не только на американскую, но и всю мировую экономику, - в материале РИА Новости.
"ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ" ИЛИ ТОРГОВАЯ ВОЙНА ТРАМПА ПРОТИВ ВСЕГО МИРА
Трамп и его окружение заверяют американцев, что 2 апреля станет "днем освобождения" для США, когда страна установит "ответные" барьеры на товары каждого государства, которое торгует со Штатами и ввело пошлины на импорт американских товаров. Подписание президентского указа о введении масштабных импортных пошлин, как ожидается, пройдет в розовом саду Белого дома в 23.00 мск. Это небольшая лужайка позади Западного крыла с прямым выходом из Овального кабинета.
Согласно планам администрации, которые активно обсуждаются в американских СМИ, США введут пошлины в размере 20% на импортные товары. Отдельной категорией станут иностранные транспортные средства - их ждет ставка в 25%. По данным источников газеты Washington Post, не исключено, что новые меры коснутся только тех 15 стран, которые имеют наибольший торговый профицит с США или применят дискриминационные механизмы в торговле.
Трамп указывал, что под действие пошлин попадут Евросоюз, Южная Корея, Бразилия и Индия, не ограничивая при этом перечень стран, которые столкнутся с новыми мерами, указанным списком.
Сами американские власти видят в грядущих надбавках возможности для экономики и бюджета. Старший советник Трампа по торговле и производству Питер Наварро в интервью телеканалу Fox News признавался, что США рассчитывают ежегодно получать по 600 миллиардов долларов в виде импортных пошлин и за 10 лет обеспечить приток средств в бюджет в размере 6 триллионов долларов.
Таким образом, меры призваны стать механизмом пополнения государственной казны в условиях обещанных избирателям налоговых льгот и растущего дефицита бюджета, который в настоящее время оценивается минфином почти в 1,15 триллиона долларов.
Одновременно с этим Вашингтон ждет приток иностранных инвестиций в страну с целью развития местных производств, чтобы вместо импорта товаров международные компании производили их на американской земле.
Также 2 апреля пойдет к концу временная пауза, установленная Трампом на импортные пошлины в размере 25% в отношении товаров из Канады и Мексики, а еще должны начать действовать вторичные пошлины против Венесуэлы, которые приведут к введению аналогичных заградительных барьеров против всех партнеров США, которые покупают у Каракаса энергоресурсы.
РЕЦЕССИЯ В США И ЗАМЕДЛЕНИЕ ГЛОБАЛЬНОГО РОСТА
Торговая политика американской администрации в последние недели все чаще вызывает вопрос о риске спада в экономике. Проведенное исследование телеканала CBS News совместно с компанией YouGov показало, что в США выросла доля американцев, ожидающих наступления рецессии, а доля тех, кто уверен в будущем экономическом росте страны, напротив, сократилась.
В марте международное рейтинговое агентство Fitch снизило прогноз по росту ВВП США на 2025 и 2026 годы до 1,7% и 1,5% из-за начатой американским президентом "глобальной торговой войны". Ее последствия, как ожидается, негативно скажутся и на всей мировой экономике. Агентство ждет замедления роста глобального ВВП до 2,3% в 2025 году и до 2,2% в 2026-м.
Одновременно с замедлением роста экономики в США повысится инфляционное давление, поскольку пошлины прямо сказываются на стоимости товаров для конечных потребителей.
Ранее директор по коммуникациям Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак на вопрос РИА Новости сообщила, что в организации пока не прогнозирует рецессии в экономике США, но в апреле представят актуальный прогноз по росту ВВП в учетом всех изменений в политике Вашингтона.
Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл, в свою очередь, на последней пресс-конференции заявил, что вероятность рецессии в Штатах сохраняется, а на рынках сейчас присутствует "необычайно высокий" уровень неопределенности.
Телеканал CNN опубликовал анализ, согласно которому американская экономика оказалась на грани рецессии из-за торговых войн Трампа с другими странами, а действия его администрации спровоцировали "серьезную неопределенность" на финансовых рынках и снижение доверия со стороны инвесторов.
Ожидается, что вслед за введением пошлин со стороны США их торговые партнеры также введут ответные меры, как это уже сделали Канада и Мексика. Среди первоочередных кандидатов СМИ указывают Евросоюз, власти которого готовятся дать ответ на действия Трампа позднее в апреле. Подобный обмен торговыми "ударами", в свою очередь, угрожает привести к еще большему замедлению темпов роста глобальной торговли и усилию фрагментации, которые наблюдаются в последние годы в мире.
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мировая экономика, сша, вашингтон, канада, дональд трамп, джером пауэлл, ес, washington post, fox news
Экономика, Мировая экономика, США, ВАШИНГТОН, КАНАДА, Дональд Трамп, Джером Пауэлл, ЕС, Washington Post, Fox News
"ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ" или торговая война против всего мира?
Президент США Трамп 2 апреля объявит о крупнейшем введении импортных пошлин
ВАШИНГТОН, 2 апр - ПРАЙМ. Игорь Наймушин. Президент США Дональд Трамп в среду, 2 апреля, планирует объявить о крупнейшем введении импортных пошлин на американский импорт в качестве ответных мер на действующие ограничения со стороны торговых партнеров Вашингтона. О масштабе предстоящего события и о том, как этот шаг повлияет не только на американскую, но и всю мировую экономику, - в материале РИА Новости.
"ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ" ИЛИ ТОРГОВАЯ ВОЙНА ТРАМПА ПРОТИВ ВСЕГО МИРА
Трамп и его окружение заверяют американцев, что 2 апреля станет "днем освобождения" для США, когда страна установит "ответные" барьеры на товары каждого государства, которое торгует со Штатами и ввело пошлины на импорт американских товаров. Подписание президентского указа о введении масштабных импортных пошлин, как ожидается, пройдет в розовом саду Белого дома в 23.00 мск. Это небольшая лужайка позади Западного крыла с прямым выходом из Овального кабинета.
Согласно планам администрации, которые активно обсуждаются в американских СМИ, США введут пошлины в размере 20% на импортные товары. Отдельной категорией станут иностранные транспортные средства - их ждет ставка в 25%. По данным источников газеты Washington Post, не исключено, что новые меры коснутся только тех 15 стран, которые имеют наибольший торговый профицит с США или применят дискриминационные механизмы в торговле.
Трамп указывал, что под действие пошлин попадут Евросоюз, Южная Корея, Бразилия и Индия, не ограничивая при этом перечень стран, которые столкнутся с новыми мерами, указанным списком.
Сами американские власти видят в грядущих надбавках возможности для экономики и бюджета. Старший советник Трампа по торговле и производству Питер Наварро в интервью телеканалу Fox News признавался, что США рассчитывают ежегодно получать по 600 миллиардов долларов в виде импортных пошлин и за 10 лет обеспечить приток средств в бюджет в размере 6 триллионов долларов.
Таким образом, меры призваны стать механизмом пополнения государственной казны в условиях обещанных избирателям налоговых льгот и растущего дефицита бюджета, который в настоящее время оценивается минфином почти в 1,15 триллиона долларов.
Одновременно с этим Вашингтон ждет приток иностранных инвестиций в страну с целью развития местных производств, чтобы вместо импорта товаров международные компании производили их на американской земле.
Также 2 апреля пойдет к концу временная пауза, установленная Трампом на импортные пошлины в размере 25% в отношении товаров из Канады и Мексики, а еще должны начать действовать вторичные пошлины против Венесуэлы, которые приведут к введению аналогичных заградительных барьеров против всех партнеров США, которые покупают у Каракаса энергоресурсы.
РЕЦЕССИЯ В США И ЗАМЕДЛЕНИЕ ГЛОБАЛЬНОГО РОСТА
Торговая политика американской администрации в последние недели все чаще вызывает вопрос о риске спада в экономике. Проведенное исследование телеканала CBS News совместно с компанией YouGov показало, что в США выросла доля американцев, ожидающих наступления рецессии, а доля тех, кто уверен в будущем экономическом росте страны, напротив, сократилась.
В марте международное рейтинговое агентство Fitch снизило прогноз по росту ВВП США на 2025 и 2026 годы до 1,7% и 1,5% из-за начатой американским президентом "глобальной торговой войны". Ее последствия, как ожидается, негативно скажутся и на всей мировой экономике. Агентство ждет замедления роста глобального ВВП до 2,3% в 2025 году и до 2,2% в 2026-м.
Одновременно с замедлением роста экономики в США повысится инфляционное давление, поскольку пошлины прямо сказываются на стоимости товаров для конечных потребителей.
Ранее директор по коммуникациям Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак на вопрос РИА Новости сообщила, что в организации пока не прогнозирует рецессии в экономике США, но в апреле представят актуальный прогноз по росту ВВП в учетом всех изменений в политике Вашингтона.
Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл, в свою очередь, на последней пресс-конференции заявил, что вероятность рецессии в Штатах сохраняется, а на рынках сейчас присутствует "необычайно высокий" уровень неопределенности.
Телеканал CNN опубликовал анализ, согласно которому американская экономика оказалась на грани рецессии из-за торговых войн Трампа с другими странами, а действия его администрации спровоцировали "серьезную неопределенность" на финансовых рынках и снижение доверия со стороны инвесторов.
Ожидается, что вслед за введением пошлин со стороны США их торговые партнеры также введут ответные меры, как это уже сделали Канада и Мексика. Среди первоочередных кандидатов СМИ указывают Евросоюз, власти которого готовятся дать ответ на действия Трампа позднее в апреле. Подобный обмен торговыми "ударами", в свою очередь, угрожает привести к еще большему замедлению темпов роста глобальной торговли и усилию фрагментации, которые наблюдаются в последние годы в мире.