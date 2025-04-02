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ЦБ с 2023 года мог проводить более жесткую политику, заявил Заботкин
ЦБ с 2023 года мог проводить более жесткую политику, заявил Заботкин - 02.04.2025, ПРАЙМ
ЦБ с 2023 года мог проводить более жесткую политику, заявил Заботкин
Банк России проводил бы более жёсткую монетарную политику с 2023 года, если бы уже тогда знал, как ситуация будет складываться в течение 2024 года, сказал... | 02.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-02T11:26+0300
2025-04-02T11:26+0300
2025-04-02T11:26+0300
банк россии
финансы
алексей заботкин
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Банк России проводил бы более жёсткую монетарную политику с 2023 года, если бы уже тогда знал, как ситуация будет складываться в течение 2024 года, сказал зампред ЦБ Алексей Заботкин на заседании в Госдуме. "Если в 2023 году мы в точности знали, как ситуация будет складываться в течение 2024 года, мы проводили более жесткую политику уже начиная с 2023 года, и, конечно, в этом случае спрос был бы более сдержанный в течение 2024 года, и инфляция была бы ниже", - ответил он на вопрос главы думского комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова: что не сделали в Центральном банке, или что должен был сделать Центральный банк для того, чтобы не подойти к ключевой ставке в 21% годовых. "Наверное, если бы мы в 2023 году в точности знали все внутренние условия, в частности, льготного кредитования, дополнительных бюджетных расходов, которые реализовались в прошлом году, а также все дополнительные внешние шоки, о которых я пока не упомянул, потому что это самоочевидно", - уточнил Заботкин. "Но в прошлом году произошли серьезные дополнительные ухудшения внешних условий, которые носили строго проинфляционный характер для нас, - и доступность импорта, и условия нашей внешней торговой части экспорта значительно ухудшились в течение прошлого года", - заключил он. ЦБ РФ 21 марта сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, изменив "сигнал": теперь регулятор рассмотрит вопрос о повышении ставки, если динамика снижения инфляции не будет обеспечивать достижение её целевого показателя (4% в год). Хотя в базовом прогнозном сценарии регулятор ожидает, что в ближайшие месяцы инфляционное давление продолжит снижаться.
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финансы, алексей заботкин
Банк России, Финансы, Алексей Заботкин
ЦБ с 2023 года мог проводить более жесткую политику, заявил Заботкин
Заботкин: ЦБ уже с 2023 года проводил бы более жесткую политику
МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Банк России проводил бы более жёсткую монетарную политику с 2023 года, если бы уже тогда знал, как ситуация будет складываться в течение 2024 года, сказал зампред ЦБ Алексей Заботкин на заседании в Госдуме.
"Если в 2023 году мы в точности знали, как ситуация будет складываться в течение 2024 года, мы проводили более жесткую политику уже начиная с 2023 года, и, конечно, в этом случае спрос был бы более сдержанный в течение 2024 года, и инфляция была бы ниже", - ответил он на вопрос главы думского комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова: что не сделали в Центральном банке, или что должен был сделать Центральный банк для того, чтобы не подойти к ключевой ставке в 21% годовых.
"Наверное, если бы мы в 2023 году в точности знали все внутренние условия, в частности, льготного кредитования, дополнительных бюджетных расходов, которые реализовались в прошлом году, а также все дополнительные внешние шоки, о которых я пока не упомянул, потому что это самоочевидно", - уточнил Заботкин.
"Но в прошлом году произошли серьезные дополнительные ухудшения внешних условий, которые носили строго проинфляционный характер для нас, - и доступность импорта, и условия нашей внешней торговой части экспорта значительно ухудшились в течение прошлого года", - заключил он.
ЦБ РФ 21 марта сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, изменив "сигнал": теперь регулятор рассмотрит вопрос о повышении ставки, если динамика снижения инфляции не будет обеспечивать достижение её целевого показателя (4% в год). Хотя в базовом прогнозном сценарии регулятор ожидает, что в ближайшие месяцы инфляционное давление продолжит снижаться.
Заботкин оценил влияние политики ЦБ на замедление инфляции