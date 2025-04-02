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Совкомбанк видит сильный рост сделок на долговом рынке в первом квартале

Совкомбанк видит сильный рост сделок на долговом рынке в первом квартале - 02.04.2025, ПРАЙМ

Совкомбанк видит сильный рост сделок на долговом рынке в первом квартале

Объемы размещения на рынке долгового капитала в 2025 году обгоняют самые смелые прогнозы: только за первый квартал закрыто более 60 сделок, рассказал... | 02.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-02T19:38+0300

2025-04-02T19:38+0300

2025-04-02T19:38+0300

совкомбанк

банки

финансы

долговой рынок

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МОСКВА, 2 апр – ПРАЙМ. Объемы размещения на рынке долгового капитала в 2025 году обгоняют самые смелые прогнозы: только за первый квартал закрыто более 60 сделок, рассказал управляющий директор-начальник управления по работе на рынках долгового капитала, Совкомбанка Александр Ковалев в рамках сессии "Долговой рынок в 2025: доступность, возможности, риски" на форуме "Эксперт РА"."Мы ожидали много сделок в 2025 году, а получили очень много: 60+ закрытых сделок за первый квартал, более половины из которых пришлась на бумаги с фиксированной доходностью сроком 1,5-2 года", - рассказал он.Что касается флоатеров – облигаций с плавающей процентной ставкой – то они больше востребованы у заемщиков первого эшелона, институциональных инвесторов. Их выпуски регулярно размещаются, собирая спрос в десятки миллиардов рублей."И если в количественном выражении флоатеры пока уступают, то март показал их возвращение в объемном выражении — более половины объема размещений пришлось на плавающий купон. Так что флоатеры не теряют свою актуальность", - добавил Ковалев.Ранее зампредправления, руководитель корпоративно-инвестиционного бизнеса Совкомбанка Михаил Автухов в рамках форума отметил устойчивый интерес к флоатерам с привлекательными спредами со стороны банковского сектора.

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совкомбанк, банки, финансы, долговой рынок