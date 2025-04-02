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Глава МИД Чехии заявил, что Россия задолжала за аренду недвижимости - 02.04.2025, ПРАЙМ
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Глава МИД Чехии заявил, что Россия задолжала за аренду недвижимости
Глава МИД Чехии заявил, что Россия задолжала за аренду недвижимости - 02.04.2025, ПРАЙМ
Глава МИД Чехии заявил, что Россия задолжала за аренду недвижимости
Глава МИД Чехии Ян Липавский заявил в интервью изданию Odkryto, что Россия якобы должна Чехии около 100 миллионов крон (около 4,3 миллиона долларов) за аренду... | 02.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-02T21:58+0300
2025-04-02T22:42+0300
чехия
мид
россия
задолженность
недвижимость
политика
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Глава МИД Чехии Ян Липавский заявил в интервью изданию Odkryto, что Россия якобы должна Чехии около 100 миллионов крон (около 4,3 миллиона долларов) за аренду домов и квартир в республике. "Там идет судебное разбирательство по поводу аренды земли. Я мог бы понять, что они (РФ - ред.) не платили аренду при социализме. Из братской любви к Советскому Союзу. Но они не платили и тридцать лет после революции (после 1989 года - ред.). Мы сейчас судимся с ними за это, сумма уже составляет сто миллионов крон", - заявил Липавский в интервью изданию Odkryto, полностью оно будет опубликовано в четверг. По данным издания, РФ в настоящее время контролирует в Чехии более 80 объектов недвижимости. Кабмин Чехии 17 мая 2023 года отменил девять распоряжений правительства социалистической Чехословакии, принятых в 1970-1980-е годы, согласно которым СССР были бесплатно предоставлены для использования в дипломатических целях участки на территории республики. Власти Чехии утверждали, что РФ использует эти участки якобы не по их прямому назначению, поэтому нет повода для их дальнейшего бесплатного предоставления. Чешский премьер Петр Фиала заявлял, что Чехия будет требовать от РФ оплаты аренды участков в том размере, который соответствует району. Липавский тогда заявлял, что Чехия намерена потребовать от России возврата якобы безосновательного обогащения за последние три года. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала тогда, что Москва даст соответствующий ответ на отмену Чехией решения о предоставлении СССР в бесплатное пользование земельных участков и недвижимости и будет предпринимать защитные меры, в том числе использовать правовые механизмы для защиты недвижимости российских загранпредставительств в Чехии. Согласно сообщению агентства ЧТК, ссылавшегося на МИД республики, речь в 2023 году шла о квартирах в Праге по соседству с посольством РФ, а также зданиях в городах Брно (на юго-востоке страны), Карловы Вары (на западе страны) и местах отдыха в населенных пунктах Влканчице и Еваны (оба неподалеку от Праги). Сообщалось, что отмена старых постановлений затронет в общей сложности 59 земельных участков. В ноябре 2023 года Липавский заявил, что правительство страны одобрило заморозку российской государственной собственности. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что решение о заморозке Чехией объектов Госзагрансобственности РФ противозаконно с точки зрения международного права, в случае формализации решения Чехии о заморозке возможна ответная реакция. Отношения между Россией и Чехией резко ухудшились после того, как в апреле 2021 года Прага обвинила Москву в участии агентов российских спецслужб в организации взрывов на складе боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году. В связи с этим из Чехии были высланы 18 российских дипломатов, на что МИД РФ ответил высылкой 20 сотрудников чешского посольства в Москве. После 24 февраля 2022 года кабмин Чехии отозвал разрешение на деятельность в республике генконсульств РФ в Брно и Карловых Варах. Кроме того, прекращена выдача туристических виз гражданам РФ. Чехия также временно заморозила деятельность своих генконсульств в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге и прекратила работу Чешского дома в Москве.
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чехия, мид, россия, задолженность, недвижимость
ЧЕХИЯ, МИД, РОССИЯ, задолженность, Недвижимость, Политика
21:58 02.04.2025 (обновлено: 22:42 02.04.2025)
 
Глава МИД Чехии заявил, что Россия задолжала за аренду недвижимости

Глава МИД Чехии: Россия задолжала за аренду недвижимости $4,3 млн

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГорода мира. Прага
Города мира. Прага - ПРАЙМ, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Глава МИД Чехии Ян Липавский заявил в интервью изданию Odkryto, что Россия якобы должна Чехии около 100 миллионов крон (около 4,3 миллиона долларов) за аренду домов и квартир в республике.
"Там идет судебное разбирательство по поводу аренды земли. Я мог бы понять, что они (РФ - ред.) не платили аренду при социализме. Из братской любви к Советскому Союзу. Но они не платили и тридцать лет после революции (после 1989 года - ред.). Мы сейчас судимся с ними за это, сумма уже составляет сто миллионов крон", - заявил Липавский в интервью изданию Odkryto, полностью оно будет опубликовано в четверг.
По данным издания, РФ в настоящее время контролирует в Чехии более 80 объектов недвижимости.
Кабмин Чехии 17 мая 2023 года отменил девять распоряжений правительства социалистической Чехословакии, принятых в 1970-1980-е годы, согласно которым СССР были бесплатно предоставлены для использования в дипломатических целях участки на территории республики. Власти Чехии утверждали, что РФ использует эти участки якобы не по их прямому назначению, поэтому нет повода для их дальнейшего бесплатного предоставления. Чешский премьер Петр Фиала заявлял, что Чехия будет требовать от РФ оплаты аренды участков в том размере, который соответствует району. Липавский тогда заявлял, что Чехия намерена потребовать от России возврата якобы безосновательного обогащения за последние три года. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала тогда, что Москва даст соответствующий ответ на отмену Чехией решения о предоставлении СССР в бесплатное пользование земельных участков и недвижимости и будет предпринимать защитные меры, в том числе использовать правовые механизмы для защиты недвижимости российских загранпредставительств в Чехии.
Города мира. Прага - ПРАЙМ, 1920, 01.04.2025
В Чехии пожаловались на ограниченные запасы нефти из-за остановки "Дружбы"
Вчера, 20:40
Согласно сообщению агентства ЧТК, ссылавшегося на МИД республики, речь в 2023 году шла о квартирах в Праге по соседству с посольством РФ, а также зданиях в городах Брно (на юго-востоке страны), Карловы Вары (на западе страны) и местах отдыха в населенных пунктах Влканчице и Еваны (оба неподалеку от Праги). Сообщалось, что отмена старых постановлений затронет в общей сложности 59 земельных участков.
В ноябре 2023 года Липавский заявил, что правительство страны одобрило заморозку российской государственной собственности. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что решение о заморозке Чехией объектов Госзагрансобственности РФ противозаконно с точки зрения международного права, в случае формализации решения Чехии о заморозке возможна ответная реакция.
Отношения между Россией и Чехией резко ухудшились после того, как в апреле 2021 года Прага обвинила Москву в участии агентов российских спецслужб в организации взрывов на складе боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году. В связи с этим из Чехии были высланы 18 российских дипломатов, на что МИД РФ ответил высылкой 20 сотрудников чешского посольства в Москве. После 24 февраля 2022 года кабмин Чехии отозвал разрешение на деятельность в республике генконсульств РФ в Брно и Карловых Варах. Кроме того, прекращена выдача туристических виз гражданам РФ. Чехия также временно заморозила деятельность своих генконсульств в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге и прекратила работу Чешского дома в Москве.
 
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