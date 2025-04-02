https://1prime.ru/20250402/dolja-856302405.html

Доля доллара в резервах центробанков впервые опустилась ниже 58%

Доля доллара в резервах центробанков впервые опустилась ниже 58% - 02.04.2025, ПРАЙМ

Доля доллара в резервах центробанков впервые опустилась ниже 58%

Доля доллара в резервах центробанков в прошлом году впервые опустилась ниже 58%, при этом финансовые регуляторы ударными темпами вкладывались в нерезервные... | 02.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-02T05:15+0300

2025-04-02T05:15+0300

2025-04-02T05:15+0300

финансы

рынки

банки

москва

сша

мвф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856302405.jpg?1743560134

МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Доля доллара в резервах центробанков в прошлом году впервые опустилась ниже 58%, при этом финансовые регуляторы ударными темпами вкладывались в нерезервные валюты, следует из анализа РИА Новости данных Международного валютного фонда (МВФ). Центробанки в прошлом году уменьшили вложения в доллары США сразу на 0,6 процентного пункта - это стало максимальным снижением с ковидного 2020 года. В результате удельный вес доллара в международных резервах сократился до 57,8%, что стало новым историческим минимумом. Регуляторы потеряли интерес и ко многим другим основным резервным валютам. Так, доля евро сократилась до 19,83% с 19,95% годом ранее, что является минимумом с 2016 года. Вложения в фунт стерлингов уменьшились на 0,14 процентного пункта и вернулись на уровень четырехлетней давности - 4,73%. Второй год подряд сокращались резервы в швейцарских франках - до 0,17% с 0,19%, третий год - в юанях, до 2,18% с 2,29%. Единственными исключениями стали японская иена, резервные активы в которой увеличились на 0,13 процентного пункта - до 5,82%, а также канадский доллар - на 0,18 процентного пункта, до 2,77%. Однако главным бенефициаром снижения интереса центробанков к традиционным резервным инструментам стали "мягкие" валюты. Вложения в них в прошлом году увеличились на максимальные с 2012 года 0,78 процентного пункта и составили 4,64%. Это стало наибольшим уровнем с 2012 года, однако тогда к "мягким" относили также австралийские и канадские доллары и юани. Объем резервов в прошлом году остался почти неизменным, увеличившись всего на 0,2% и составив 12,36 триллиона долларов. В абсолютном выражении в прошлом году выросли только вложения в канадский доллар (+21 миллиард долларов) и нерезервные валюты (+90 миллиардов).

москва

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, рынки, банки, москва, сша, мвф