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Доля доллара в резервах центробанков впервые опустилась ниже 58% - 02.04.2025, ПРАЙМ
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Доля доллара в резервах центробанков впервые опустилась ниже 58%
Доля доллара в резервах центробанков впервые опустилась ниже 58% - 02.04.2025, ПРАЙМ
Доля доллара в резервах центробанков впервые опустилась ниже 58%
Доля доллара в резервах центробанков в прошлом году впервые опустилась ниже 58%, при этом финансовые регуляторы ударными темпами вкладывались в нерезервные... | 02.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-02T05:15+0300
2025-04-02T05:15+0300
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Доля доллара в резервах центробанков в прошлом году впервые опустилась ниже 58%, при этом финансовые регуляторы ударными темпами вкладывались в нерезервные валюты, следует из анализа РИА Новости данных Международного валютного фонда (МВФ). Центробанки в прошлом году уменьшили вложения в доллары США сразу на 0,6 процентного пункта - это стало максимальным снижением с ковидного 2020 года. В результате удельный вес доллара в международных резервах сократился до 57,8%, что стало новым историческим минимумом. Регуляторы потеряли интерес и ко многим другим основным резервным валютам. Так, доля евро сократилась до 19,83% с 19,95% годом ранее, что является минимумом с 2016 года. Вложения в фунт стерлингов уменьшились на 0,14 процентного пункта и вернулись на уровень четырехлетней давности - 4,73%. Второй год подряд сокращались резервы в швейцарских франках - до 0,17% с 0,19%, третий год - в юанях, до 2,18% с 2,29%. Единственными исключениями стали японская иена, резервные активы в которой увеличились на 0,13 процентного пункта - до 5,82%, а также канадский доллар - на 0,18 процентного пункта, до 2,77%. Однако главным бенефициаром снижения интереса центробанков к традиционным резервным инструментам стали "мягкие" валюты. Вложения в них в прошлом году увеличились на максимальные с 2012 года 0,78 процентного пункта и составили 4,64%. Это стало наибольшим уровнем с 2012 года, однако тогда к "мягким" относили также австралийские и канадские доллары и юани. Объем резервов в прошлом году остался почти неизменным, увеличившись всего на 0,2% и составив 12,36 триллиона долларов. В абсолютном выражении в прошлом году выросли только вложения в канадский доллар (+21 миллиард долларов) и нерезервные валюты (+90 миллиардов).
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40
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5
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финансы, рынки, банки, москва, сша, мвф
Финансы, Рынки, Банки, МОСКВА, США, МВФ
05:15 02.04.2025
 
Доля доллара в резервах центробанков впервые опустилась ниже 58%

МВФ: доля доллара в резервах центробанков впервые опустилась ниже 58%

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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Доля доллара в резервах центробанков в прошлом году впервые опустилась ниже 58%, при этом финансовые регуляторы ударными темпами вкладывались в нерезервные валюты, следует из анализа РИА Новости данных Международного валютного фонда (МВФ).
Центробанки в прошлом году уменьшили вложения в доллары США сразу на 0,6 процентного пункта - это стало максимальным снижением с ковидного 2020 года. В результате удельный вес доллара в международных резервах сократился до 57,8%, что стало новым историческим минимумом.
Регуляторы потеряли интерес и ко многим другим основным резервным валютам. Так, доля евро сократилась до 19,83% с 19,95% годом ранее, что является минимумом с 2016 года. Вложения в фунт стерлингов уменьшились на 0,14 процентного пункта и вернулись на уровень четырехлетней давности - 4,73%. Второй год подряд сокращались резервы в швейцарских франках - до 0,17% с 0,19%, третий год - в юанях, до 2,18% с 2,29%.
Единственными исключениями стали японская иена, резервные активы в которой увеличились на 0,13 процентного пункта - до 5,82%, а также канадский доллар - на 0,18 процентного пункта, до 2,77%.
Однако главным бенефициаром снижения интереса центробанков к традиционным резервным инструментам стали "мягкие" валюты. Вложения в них в прошлом году увеличились на максимальные с 2012 года 0,78 процентного пункта и составили 4,64%. Это стало наибольшим уровнем с 2012 года, однако тогда к "мягким" относили также австралийские и канадские доллары и юани.
Объем резервов в прошлом году остался почти неизменным, увеличившись всего на 0,2% и составив 12,36 триллиона долларов. В абсолютном выражении в прошлом году выросли только вложения в канадский доллар (+21 миллиард долларов) и нерезервные валюты (+90 миллиардов).
 
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