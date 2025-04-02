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Доллар дорожает к евро и дешевеет к иене перед выходом макростатистики - 02.04.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250402/dollar-856311337.html
Доллар дорожает к евро и дешевеет к иене перед выходом макростатистики
Доллар дорожает к евро и дешевеет к иене перед выходом макростатистики - 02.04.2025, ПРАЙМ
Доллар дорожает к евро и дешевеет к иене перед выходом макростатистики
Стоимость доллара поднимается к евро и снижается к иене в среду днем перед публикацией данных о рынке труда США, свидетельствуют данные торгов. | 02.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-02T12:29+0300
2025-04-02T12:29+0300
экономика
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Стоимость доллара поднимается к евро и снижается к иене в среду днем перед публикацией данных о рынке труда США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12.15 мск курс евро к доллару снижается до 1,08 доллара с 1,0815 доллара за евро на предыдущем закрытии, курс доллара к иене опускается до 149,69 иены с уровня прошлого закрытия в 150,01 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) уменьшается на 0,04%, до 104,18 пункта. Эксперты ожидают, что позднее в среду аналитическая Automatic Data Processing (ADP) сообщит о росте числа рабочих мест в частных компаниях в Штатах в марте на 105 тысяч. В пятницу рынки ожидают также публикации статистики рынка труда США. Ожидается, что безработица в стране в марте выросла до 4,2% с 4,1% ранее, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики поднялось на 128 тысяч.
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рынки, торги
Экономика, Рынки, Торги
12:29 02.04.2025
 
Доллар дорожает к евро и дешевеет к иене перед выходом макростатистики

Стоимость доллара поднимается к евро и снижается к иене в среду днем

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДоллары: старые, новые и юани
Доллары: старые, новые и юани - ПРАЙМ, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Стоимость доллара поднимается к евро и снижается к иене в среду днем перед публикацией данных о рынке труда США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.15 мск курс евро к доллару снижается до 1,08 доллара с 1,0815 доллара за евро на предыдущем закрытии, курс доллара к иене опускается до 149,69 иены с уровня прошлого закрытия в 150,01 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) уменьшается на 0,04%, до 104,18 пункта.
Эксперты ожидают, что позднее в среду аналитическая Automatic Data Processing (ADP) сообщит о росте числа рабочих мест в частных компаниях в Штатах в марте на 105 тысяч.
В пятницу рынки ожидают также публикации статистики рынка труда США. Ожидается, что безработица в стране в марте выросла до 4,2% с 4,1% ранее, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики поднялось на 128 тысяч.
Знаки евро и доллара - ПРАЙМ, 1920, 01.04.2025
Евро дорожает к доллару послу публикации макростатистики из еврозоны
Вчера, 12:35
 
ЭкономикаРынкиТорги
 
 
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