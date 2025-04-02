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Доллар дешевеет к мировым валютам после выхода статистики в США

Доллар дешевеет к мировым валютам после выхода статистики в США - 02.04.2025, ПРАЙМ

Доллар дешевеет к мировым валютам после выхода статистики в США

Курс доллара к другим мировым валютам снижается в среду после публикации американской макростатистики, свидетельствуют данные торгов. | 02.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-02T17:11+0300

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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Курс доллара к другим мировым валютам снижается в среду после публикации американской макростатистики, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 16.50 мск курс евро к доллару рос до 1,0819 доллара с 1,0815 доллара за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене опускался до 149,56 иены с уровня прошлого закрытия в 150,01 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,2%, до 104,01 пункта. Согласно данным аналитической компании Automatic Data Processing (ADP), число рабочих мест в частных компаниях США в марте увеличилось на 155 тысяч. Аналитики ждали роста показателя на 105 тысяч. В пятницу будут опубликованы официальные данные по занятости в стране за март. Аналитики предполагают, что безработица в США в марте выросла до 4,2% с 4,1% месяцем ранее, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики поднялось на 128 тысяч. Трейдеры в среду также ждут объявления о введении импортных пошлин на товары из целого ряда стран, анонсированные американским президентом Дональдом Трампом.

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