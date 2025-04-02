Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Доллар дешевеет к мировым валютам после выхода статистики в США - 02.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250402/dollar-856322744.html
Доллар дешевеет к мировым валютам после выхода статистики в США
Доллар дешевеет к мировым валютам после выхода статистики в США - 02.04.2025, ПРАЙМ
Доллар дешевеет к мировым валютам после выхода статистики в США
Курс доллара к другим мировым валютам снижается в среду после публикации американской макростатистики, свидетельствуют данные торгов. | 02.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-02T17:11+0300
2025-04-02T17:11+0300
экономика
рынки
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/16/855159578_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5d3beb8ef4d29b2bb8d752a7d7b707aa.jpg
МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Курс доллара к другим мировым валютам снижается в среду после публикации американской макростатистики, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 16.50 мск курс евро к доллару рос до 1,0819 доллара с 1,0815 доллара за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене опускался до 149,56 иены с уровня прошлого закрытия в 150,01 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,2%, до 104,01 пункта. Согласно данным аналитической компании Automatic Data Processing (ADP), число рабочих мест в частных компаниях США в марте увеличилось на 155 тысяч. Аналитики ждали роста показателя на 105 тысяч. В пятницу будут опубликованы официальные данные по занятости в стране за март. Аналитики предполагают, что безработица в США в марте выросла до 4,2% с 4,1% месяцем ранее, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики поднялось на 128 тысяч. Трейдеры в среду также ждут объявления о введении импортных пошлин на товары из целого ряда стран, анонсированные американским президентом Дональдом Трампом.
https://1prime.ru/20250402/dollar-856311337.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/16/855159578_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d4e66099dcae1b9ff0303301954bcb99.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынки, сша
Экономика, Рынки, США
17:11 02.04.2025
 
Доллар дешевеет к мировым валютам после выхода статистики в США

Курс доллара к другим мировым валютам снижается в среду

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДенежные купюры китайских юаней и долларов США
Денежные купюры китайских юаней и долларов США - ПРАЙМ, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Курс доллара к другим мировым валютам снижается в среду после публикации американской макростатистики, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 16.50 мск курс евро к доллару рос до 1,0819 доллара с 1,0815 доллара за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене опускался до 149,56 иены с уровня прошлого закрытия в 150,01 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,2%, до 104,01 пункта.
Согласно данным аналитической компании Automatic Data Processing (ADP), число рабочих мест в частных компаниях США в марте увеличилось на 155 тысяч. Аналитики ждали роста показателя на 105 тысяч.
В пятницу будут опубликованы официальные данные по занятости в стране за март. Аналитики предполагают, что безработица в США в марте выросла до 4,2% с 4,1% месяцем ранее, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики поднялось на 128 тысяч.
Трейдеры в среду также ждут объявления о введении импортных пошлин на товары из целого ряда стран, анонсированные американским президентом Дональдом Трампом.
Доллары: старые, новые и юани - ПРАЙМ, 1920, 02.04.2025
Доллар дорожает к евро и дешевеет к иене перед выходом макростатистики
12:29
 
ЭкономикаРынкиСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала