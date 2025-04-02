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Госдума отказалась отменять ЕГЭ

Госдума отказалась отменять ЕГЭ - 02.04.2025, ПРАЙМ

Госдума отказалась отменять ЕГЭ

Госдума на пленарном заседании отклонила межфракционный законопроект, которым предлагается заменить ЕГЭ выпускными экзаменами по школьным предметам. | 02.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-02T14:41+0300

2025-04-02T14:41+0300

2025-04-02T14:57+0300

госдума

законопроект

отмена егэ

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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании отклонила межфракционный законопроект, которым предлагается заменить ЕГЭ выпускными экзаменами по школьным предметам.Предлагаемые изменения были направлены на повышение качества образования, объективную оценку знаний учащихся и формирование системы экзаменов, позволяющей учитывать индивидуальные образовательные траектории школьников.В пояснительной записке к проекту отмечается, что система ЕГЭ не достигла заявленных целей: уровень образования не повысился, а коррупция сместилась в сферу олимпиад и репетиторских услуг.Кроме того, по мнению авторов проекта, формат ЕГЭ провоцирует чрезмерную психологическую нагрузку на школьников, требует значительных финансовых затрат от родителей и государства, а также ориентирован не на развитие аналитического мышления, а на "натаскивание" к тестированию.Ранее комитет Госдумы по просвещению рекомендовал палате парламента отклонить данный проект федерального закона.

https://1prime.ru/20250318/vuz-855881134.html

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госдума, законопроект, отмена егэ