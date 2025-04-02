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Эксперт рассказал, как Союзное государство может стать крупным "полюсом"

Эксперт рассказал, как Союзное государство может стать крупным "полюсом" - 02.04.2025, ПРАЙМ

Эксперт рассказал, как Союзное государство может стать крупным "полюсом"

Союзное государство Белоруссии и России может стать крупным "полюсом" в новом мироустройстве, заявил РИА Новости аналитик Белорусского института стратегических... | 02.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-02T07:16+0300

2025-04-02T07:16+0300

2025-04-02T07:16+0300

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МИНСК, 2 апр - ПРАЙМ. Союзное государство Белоруссии и России может стать крупным "полюсом" в новом мироустройстве, заявил РИА Новости аналитик Белорусского института стратегических исследований Андрей Талерчик. Второго апреля в Союзном государстве отмечается День единения народов Белоруссии и России. В этот день в 1996 году был подписан договор об образовании Сообщества России и Белоруссии, который положил начало процессу интеграции двух стран. КРУПНЫЙ "ПОЛЮС" "Развивая наши страны, по отдельности и совместными усилиями поддерживая в них порядок, стабильность и экономический рост, создавая условия для реализации человеческой мысли и вдохновения, мы сможем превратить Союзное государство Беларуси и России в один из крупных "полюсов" в новом мироустройстве", - заявил Талерчик. Он подчеркнул, что "благосостояние людей и благоустроенность двух стран от столиц до отдаленных регионов, развитость промышленности и технологий, современная инфраструктура сделают Союзное государство по-настоящему устойчивым к любым геополитическим вызовам и угрозам, привлекательным для миллионов простых людей и других интеграционных объединений во всем мире, примером успеха и образцом". "В то же время, понимая стратегическую важность развития экономики, мы хорошо видим ситуацию в мире и вынуждены, возможно, как никогда, серьезно подходить к организации безопасности наших стран. Значимым успехом союзного строительства стало создание единого оборонного пространства и обеспечение гарантий безопасности в Союзном государстве", - отметил аналитик. При этом он заметил, что "и Беларусь, и Россия, и Союзное государство всегда были и остаются открытыми для дружественного диалога и взаимовыгодного сотрудничества с любыми партнерами, "блоками" и интеграционными объединениями". "Изменилось только одно – мы получили весьма полезный опыт, который выражен в емкой фразе президента Беларуси: "Вокруг пальца нас уже никто не обведет", - добавил эксперт. ДИНАМИЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО Он обратил внимание, что динамика союзного строительства и реализации договора о создании Союзного государства сохраняла высокую интенсивность с самого начала. "Наше единение основано на духовной, культурной, ментальной и исторической близости двух суверенных государств и народов, а также взаимной практико-ориентированной экономической заинтересованности – самом прочном из возможных оснований для интеграции", - констатировал Талерчик. По его словам, президенты Белоруссии и России еще на ранних этапах определили сферу экономики центральным вектором приложения усилий союзного строительства. "От экономического благополучия и стабильности Беларуси и России, безопасности, комфорта и привлекательности жизни в Союзном государстве зависит и общественный запрос у белорусского и российского народов на продолжение интеграции", - заметил аналитик. Он подчеркнул, что четверть века Белоруссия и Россия поэтапно выстраивали единое экономическое и социальное пространство Союзного государства на принципах безусловного сохранения государственного суверенитета и территориальной целостности, ответственного выполнения сторонами своих международных обязательств. "А в последние несколько лет, после тщательной подготовки, наши страны сделали ряд практических шагов, отразившихся в 28 союзных программах. Программы определили приоритеты экономической интеграции в Союзном государстве: сближение законодательства обеих стран в промышленности, сельском хозяйстве, транспорте, связи, налоговой и таможенной политике, социальной и культурной сферах", - уточнил эксперт. По его словам, сегодня Белоруссия и Россия эффективно развивают сотрудничество в энергетике, транспорте, промышленной кооперации, в том числе импортозамещающей, и множестве других отраслей. "Все эти сферы самым прямым образом влияют на жизнь простых граждан. Свет и тепло в домах, топливо в автомобилях, удобные и регулярные маршруты транспорта, широкий ассортимент качественных продуктов питания и промышленных товаров – только малая часть примеров", - подчеркнул Талерчик. БОЛЬШОЙ ПОТЕНЦИАЛ "За 25 лет союзного строительства сделан внушительный объем работы, воплощены в жизнь множество успешных проектов, но потенциал сотрудничества Беларуси и России во многих сферах, в первую очередь, экономической, все еще остается огромным", - заявил эксперт. Он подчеркнул, что "реализация этого потенциала, как и будущее Союзного государства, видится в неразрывной связи с мировой многополярностью, мощный импульс для формирования которой был придан в последние годы". "События этих же последних нескольких лет четко подтвердили актуальность тезиса президента Беларуси о том, что в деле экономического и социального развития в полной мере Беларусь и Россия могут рассчитывать только на себя и друг на друга", - отметил Талерчик. "После того, как политическое давление и торговые войны переросли в гибридное противостояние, нашим странам ежедневно приходится бороться за суверенитет и безопасность и параллельно наращивать компетенции. Как отметил (президент Белоруссии - ред.) Александр Лукашенко, выступая 14 марта в Совете Федерации, "буквально за три года мы построили контуры промышленного и технологического суверенитета на десятилетия вперед". Без сомнения, именно это направление будет определяющим для развития Союзного государства в обозримом будущем", - сказал он. Эксперт заявил, что в результате два государства смогут уверенно выходить на рынки третьих стран под брендом "Товар Союзного государства", и уже союзные товары и технологии будут востребованы в мире. Он отметил, что, хотя беспрецедентное и неправомерное санкционное давление в определенной степени и простимулировало Белоруссию и Россию форсировать развитие, в первую очередь, технологическое, в обоих государствах всегда понимали, что любая геополитическая конъюнктура и "расстановка сил" очень изменчива, а благосостояние людей – неизменный приоритет и жизненная необходимость. "Именно поэтому по пути развития импортозамещающей промышленности и укрепления технологического суверенитета Союзное государство пошло еще с первых лет своего существования", - сказал Талерчик.

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россия, технологии, белоруссия, минск, александр лукашенко, совет федерации