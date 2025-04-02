https://1prime.ru/20250402/eksperty-856299980.html

Эксперты рассказали о разрыве между бюджетным и премиальным сегментами

Эксперты рассказали о разрыве между бюджетным и премиальным сегментами - 02.04.2025, ПРАЙМ

Эксперты рассказали о разрыве между бюджетным и премиальным сегментами

Глобальный автомобильный рынок переживает усиление разрыва между бюджетным и премиальным ценовыми сегментами, при этом средний ценовой диапазон будет... | 02.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-02T00:37+0300

2025-04-02T00:37+0300

2025-04-02T00:37+0300

бизнес

экономика

германия

япония

сша

stellantis

byd

toyota camry

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856299980.jpg?1743543475

МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Глобальный автомобильный рынок переживает усиление разрыва между бюджетным и премиальным ценовыми сегментами, при этом средний ценовой диапазон будет сокращаться и становиться преимущественно китайским, говорится в докладе "Росконгресса" "Мировой автомобильный рынок: тренды, трансформация и тарифные войны", с которым ознакомилось РИА Новости. Авторы доклада обратили внимание на поляризацию рынка по ценовым сегментам. "Ожидается усиление разрыва между бюджетным и премиальным сегментами при сокращении доли среднего ценового диапазона. Китайские производители будут доминировать в нижнем и среднем сегментах, европейские и американские - в премиальном", – говорится в документе. По данным экспертов, мировой автомобильный рынок в 2024 году впервые после COVID-19 превысил допандемийный уровень, продемонстрировав уверенный рост. При этом, если оценивать показатель выручки, на рынке сохраняется доминирование автомобильных концернов из Германии, Японии, США и Южной Кореи. Лидером по выручке за прошлый год оказалась Volkswagen Group, заработавшая 348,9 миллиарда долларов. За ней следует Toyota Motor с 311,9 миллиарда долларов и Stellantis с 204,9 миллиарда долларов. "Показательно, что единственный китайский производитель в первой десятке, компания SAIC, по итогам 2024 года занимает замыкающую позицию", – говорится в документе. Выручка SAIC Motor за прошлый год составила 102,8 миллиарда долларов. "В физическом выражении, которое лучше позволяет оценить объем производства, китайская компания BYD, находится, по предварительным оценкам, на девятом месте в мире. В 2024 году она продала почти в полтора раза больше автомобилей, чем в предыдущем. Количество реализованных автомобилей составило 3,8 миллиона единиц, что на 42,4% больше, чем в предыдущем году", – отмечают авторы доклада. Тем временем лидер рынка, Toyota Group, продемонстрировала снижение объемов производства на 3,7% - до 10,82 миллиона легковых машин. Volkswagen Group также показал отрицательную динамику - снижение на 1,3%, до 8,28 миллиона автомобилей. Объем производства Hyondai Motor, замыкающего тройку лидеров, снизился на 2,7% - до 6,61 миллиона единиц.

германия

япония

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, германия, япония, сша, stellantis, byd, toyota camry