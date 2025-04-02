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Эксперты рассказали о разрыве между бюджетным и премиальным сегментами - 02.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250402/eksperty-856299980.html
Эксперты рассказали о разрыве между бюджетным и премиальным сегментами
Эксперты рассказали о разрыве между бюджетным и премиальным сегментами - 02.04.2025, ПРАЙМ
Эксперты рассказали о разрыве между бюджетным и премиальным сегментами
Глобальный автомобильный рынок переживает усиление разрыва между бюджетным и премиальным ценовыми сегментами, при этом средний ценовой диапазон будет... | 02.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-02T00:37+0300
2025-04-02T00:37+0300
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экономика
германия
япония
сша
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Глобальный автомобильный рынок переживает усиление разрыва между бюджетным и премиальным ценовыми сегментами, при этом средний ценовой диапазон будет сокращаться и становиться преимущественно китайским, говорится в докладе "Росконгресса" "Мировой автомобильный рынок: тренды, трансформация и тарифные войны", с которым ознакомилось РИА Новости. Авторы доклада обратили внимание на поляризацию рынка по ценовым сегментам. "Ожидается усиление разрыва между бюджетным и премиальным сегментами при сокращении доли среднего ценового диапазона. Китайские производители будут доминировать в нижнем и среднем сегментах, европейские и американские - в премиальном", – говорится в документе. По данным экспертов, мировой автомобильный рынок в 2024 году впервые после COVID-19 превысил допандемийный уровень, продемонстрировав уверенный рост. При этом, если оценивать показатель выручки, на рынке сохраняется доминирование автомобильных концернов из Германии, Японии, США и Южной Кореи. Лидером по выручке за прошлый год оказалась Volkswagen Group, заработавшая 348,9 миллиарда долларов. За ней следует Toyota Motor с 311,9 миллиарда долларов и Stellantis с 204,9 миллиарда долларов. "Показательно, что единственный китайский производитель в первой десятке, компания SAIC, по итогам 2024 года занимает замыкающую позицию", – говорится в документе. Выручка SAIC Motor за прошлый год составила 102,8 миллиарда долларов. "В физическом выражении, которое лучше позволяет оценить объем производства, китайская компания BYD, находится, по предварительным оценкам, на девятом месте в мире. В 2024 году она продала почти в полтора раза больше автомобилей, чем в предыдущем. Количество реализованных автомобилей составило 3,8 миллиона единиц, что на 42,4% больше, чем в предыдущем году", – отмечают авторы доклада. Тем временем лидер рынка, Toyota Group, продемонстрировала снижение объемов производства на 3,7% - до 10,82 миллиона легковых машин. Volkswagen Group также показал отрицательную динамику - снижение на 1,3%, до 8,28 миллиона автомобилей. Объем производства Hyondai Motor, замыкающего тройку лидеров, снизился на 2,7% - до 6,61 миллиона единиц.
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7 495 645-6601
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192
40
192
40
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1
5
4.7
96
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бизнес, германия, япония, сша, stellantis, byd, toyota camry
Бизнес, Экономика, ГЕРМАНИЯ, ЯПОНИЯ, США, Stellantis, BYD, Toyota Camry
00:37 02.04.2025
 
Эксперты рассказали о разрыве между бюджетным и премиальным сегментами

"Росконгресс": в мире растет разрыв между бюджетным и премиальным ценовыми сегментами

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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Глобальный автомобильный рынок переживает усиление разрыва между бюджетным и премиальным ценовыми сегментами, при этом средний ценовой диапазон будет сокращаться и становиться преимущественно китайским, говорится в докладе "Росконгресса" "Мировой автомобильный рынок: тренды, трансформация и тарифные войны", с которым ознакомилось РИА Новости.
Авторы доклада обратили внимание на поляризацию рынка по ценовым сегментам. "Ожидается усиление разрыва между бюджетным и премиальным сегментами при сокращении доли среднего ценового диапазона. Китайские производители будут доминировать в нижнем и среднем сегментах, европейские и американские - в премиальном", – говорится в документе.
По данным экспертов, мировой автомобильный рынок в 2024 году впервые после COVID-19 превысил допандемийный уровень, продемонстрировав уверенный рост.
При этом, если оценивать показатель выручки, на рынке сохраняется доминирование автомобильных концернов из Германии, Японии, США и Южной Кореи. Лидером по выручке за прошлый год оказалась Volkswagen Group, заработавшая 348,9 миллиарда долларов. За ней следует Toyota Motor с 311,9 миллиарда долларов и Stellantis с 204,9 миллиарда долларов.
"Показательно, что единственный китайский производитель в первой десятке, компания SAIC, по итогам 2024 года занимает замыкающую позицию", – говорится в документе. Выручка SAIC Motor за прошлый год составила 102,8 миллиарда долларов.
"В физическом выражении, которое лучше позволяет оценить объем производства, китайская компания BYD, находится, по предварительным оценкам, на девятом месте в мире. В 2024 году она продала почти в полтора раза больше автомобилей, чем в предыдущем. Количество реализованных автомобилей составило 3,8 миллиона единиц, что на 42,4% больше, чем в предыдущем году", – отмечают авторы доклада.
Тем временем лидер рынка, Toyota Group, продемонстрировала снижение объемов производства на 3,7% - до 10,82 миллиона легковых машин. Volkswagen Group также показал отрицательную динамику - снижение на 1,3%, до 8,28 миллиона автомобилей. Объем производства Hyondai Motor, замыкающего тройку лидеров, снизился на 2,7% - до 6,61 миллиона единиц.
 
ЭкономикаБизнесГЕРМАНИЯЯПОНИЯСШАStellantisBYDToyota Camry
 
 
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