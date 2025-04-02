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Европа столкнулась с абсолютным обнищанием населения, показал доклад

Европа столкнулась с абсолютным обнищанием населения, показал доклад - 02.04.2025, ПРАЙМ

Европа столкнулась с абсолютным обнищанием населения, показал доклад

Европа сталкивается с абсолютным обнищанием населения, по ВВП на душу населения европейцы на 80% беднее американцев, говорится в первом докладе "РИА Аналитика". | 02.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-02T03:50+0300

2025-04-02T03:50+0300

2025-04-02T03:50+0300

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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Европа сталкивается с абсолютным обнищанием населения, по ВВП на душу населения европейцы на 80% беднее американцев, говорится в первом докладе "РИА Аналитика". "В целом обращает на себя внимание (лишь недавно об этом вдруг написала парижская газета Monde) не только сравнительное по отношению к США, но и абсолютное обнищание населения объединенной Европы. Так, если на заре евро ВВП еврозоны практически сравнялся с американским, притом что население еврозоны на данный момент составляет 450 миллионов человек при 340 миллионов в США, то сейчас соотношение составляет порядка 15 триллионов долларов к 26,9 триллионов. Соответственно, по ВВП на душу населения европейцы на 80% беднее американцев", - указано в докладе. В исследовании подчеркивается, что обнищание произошло в период после кризиса 2008-2009 годов. "Все это произошло за период после кризиса 2008-2009 годов, когда в США продолжался экономический рост, включая ковидные годы: тогда - при Трампе и затем при Байдене - 50-процентный дефицит федерального бюджета был восполнен за счет эмиссии 3,5 и 3,0 триллионов долларов с щедрыми компенсациями американскому бизнесу, чего не мог позволить себе Евросоюз", - подчеркивается в докладе. По мнению аналитиков, Европа повторяет путь Японии, которую американцы вывели из игры как своего конкурента в 1990-х. "Если в 1995 году японцы в среднем были на 50% богаче американцев, то в 2024 году уже американцы были на 140% богаче японцев. И теперь Япония, будь она американским штатом, как, впрочем, Франция, Германия и Великобритания, была бы где-то за Миссисипи. Европу сначала подкосил финансовый кризис, затем ковид и, наконец, Украинский кризис. И американские мегафонды вполне этим воспользовались, если, конечно, они не были прямым орудием правительства США, практически лишив Евросоюз его экономического суверенитета", - указано в исследовании. Авторы доклада заключают, что теперь Европа станет ресурсом для экономической трансформации США. "Поэтому не представляется случайным интерес Илона Маска к истории Римской империи (а американских политологов - к Византии, просуществовавшей тысячу лет после падения Западной Римской империи). Отсюда интерес Трампа к территориальному расширению США, которые могут стать новой англосаксонской империей - наследницей Британской", - говорится в докладе.

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мировая экономика, сша, европа, япония, ес