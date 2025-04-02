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СМИ усомнились в возможностях Европы заменить ядерный потенциал США
СМИ усомнились в возможностях Европы заменить ядерный потенциал США - 02.04.2025, ПРАЙМ
СМИ усомнились в возможностях Европы заменить ядерный потенциал США
Европе будет практически невозможно заменить ядерный потенциал США в случае сокращения присутствия Штатов на континенте, передает агентство Франс Пресс со... | 02.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-02T10:22+0300
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Европе будет практически невозможно заменить ядерный потенциал США в случае сокращения присутствия Штатов на континенте, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на чиновников. Президент Франции Эммануэль Макрон в обращении к французам в начале марта заявил, что Россия якобы стала угрозой для Франции и Европы, в связи с этим призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС, отметив, что США изменили позицию по Украине и по вопросу лидирующей роли Вашингтона в НАТО. После этого польский премьер Дональд Туск заявил, что Европа должна вступить в гонку вооружений с РФ. Генсек НАТО Марк Рютте в свою очередь заявил, что у Европы нет альтернативы "ядерному зонтику", который предоставляет США. По мнению дипломатов, если США планируют сократить свое присутствие в Европе, им нужно представить четкий график, чтобы можно было избежать образования пробелов в ее обороне. Агентство напоминает, что Европа продолжает наращивать расходы на оборону на фоне требований президента США Дональда Трампа. "Даже тогда... замена основных активов, например, ядерного потенциала США, окажется практически невозможно", - говорится в сообщении агентства. Ранее Трамп неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП, при этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.
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европа, сша
СМИ усомнились в возможностях Европы заменить ядерный потенциал США
AFP: Европа не сможет заменить ядерный потенциал США
МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Европе будет практически невозможно заменить ядерный потенциал США в случае сокращения присутствия Штатов на континенте, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на чиновников.
Президент Франции Эммануэль Макрон в обращении к французам в начале марта заявил, что Россия якобы стала угрозой для Франции и Европы, в связи с этим призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС, отметив, что США изменили позицию по Украине и по вопросу лидирующей роли Вашингтона в НАТО. После этого польский премьер Дональд Туск заявил, что Европа должна вступить в гонку вооружений с РФ. Генсек НАТО Марк Рютте в свою очередь заявил, что у Европы нет альтернативы "ядерному зонтику", который предоставляет США.
По мнению дипломатов, если США планируют сократить свое присутствие в Европе, им нужно представить четкий график, чтобы можно было избежать образования пробелов в ее обороне.
Агентство напоминает, что Европа продолжает наращивать расходы на оборону на фоне требований президента США Дональда Трампа.
"Даже тогда... замена основных активов, например, ядерного потенциала США, окажется практически невозможно", - говорится в сообщении агентства.
Ранее Трамп неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП, при этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.
Туск заявил о серьезных переговорах с Францией о "ядерном зонтике" над ЕС