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"Навязывает страх". Евросоюзу предъявили серьезные претензии - 02.04.2025, ПРАЙМ
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"Навязывает страх". Евросоюзу предъявили серьезные претензии
"Навязывает страх". Евросоюзу предъявили серьезные претензии - 02.04.2025, ПРАЙМ
"Навязывает страх". Евросоюзу предъявили серьезные претензии
Руководство Европейского союза больше всего боится демократии и навязывает страх перед всеми, кто не согласен с политикой Брюсселя. Такое мнение в социальной... | 02.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-02T22:23+0300
2025-04-02T22:24+0300
евросоюз
брюссель
россия
китай
мнение
политика
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МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Руководство Европейского союза больше всего боится демократии и навязывает страх перед всеми, кто не согласен с политикой Брюсселя. Такое мнение в социальной сети X высказал ирландский журналист Чей Боуз.По его словам, "ЕС навязывает страх, страх перед русскими, страх перед китайцами и страх перед другими европейцами, которые отказываются принимать Брюссельское лекарство".Вместе с тем Боуз подчеркнул, что политики Евросоюза больше всего боятся демократии, и призвал спросить об этом "румын, французов или венгров".Таким образом он прокомментировал недавнюю статью Томаса Фаци в британском сетевом издании UnHerd о "нелепом аварийном пакете Евросоюза для выживания в условиях ядерной войны".В начале марта французский лидер Эммануэль Макрон сделал заявление о том, что Российская Федерация якобы является угрозой для Франции и других европейских стран, и по этой причине выступил с призывом начать дискуссию об использовании ядерного оружия для защиты Евросоюза. При этом президент Франции отметил, что Соединенные Штаты изменили позицию как по украинскому вопросу, так и по вопросу лидирующей роли Вашингтона в Североатлантическом альянсе.
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евросоюз, брюссель, россия, китай, мнение
Евросоюз, Брюссель, РОССИЯ, КИТАЙ, мнение, Политика
22:23 02.04.2025 (обновлено: 22:24 02.04.2025)
 
"Навязывает страх". Евросоюзу предъявили серьезные претензии

Журналист Боуз: ЕС навязывает страх несогласным с политикой Брюсселя

© fotolia.com / MopicЕвросоюз
Евросоюз - ПРАЙМ, 1920, 02.04.2025
© fotolia.com / Mopic
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МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Руководство Европейского союза больше всего боится демократии и навязывает страх перед всеми, кто не согласен с политикой Брюсселя. Такое мнение в социальной сети X высказал ирландский журналист Чей Боуз.
По его словам, "ЕС навязывает страх, страх перед русскими, страх перед китайцами и страх перед другими европейцами, которые отказываются принимать Брюссельское лекарство".
Вместе с тем Боуз подчеркнул, что политики Евросоюза больше всего боятся демократии, и призвал спросить об этом "румын, французов или венгров".
Таким образом он прокомментировал недавнюю статью Томаса Фаци в британском сетевом издании UnHerd о "нелепом аварийном пакете Евросоюза для выживания в условиях ядерной войны".
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"Безрезультатно". На Западе усомнились в независимости ЕС от России
Вчера, 09:19
В начале марта французский лидер Эммануэль Макрон сделал заявление о том, что Российская Федерация якобы является угрозой для Франции и других европейских стран, и по этой причине выступил с призывом начать дискуссию об использовании ядерного оружия для защиты Евросоюза. При этом президент Франции отметил, что Соединенные Штаты изменили позицию как по украинскому вопросу, так и по вопросу лидирующей роли Вашингтона в Североатлантическом альянсе.
 
ПолитикаЕвросоюзБрюссельРОССИЯКИТАЙмнение
 
 
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