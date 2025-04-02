https://1prime.ru/20250402/evrosoyuz-856329282.html

"Навязывает страх". Евросоюзу предъявили серьезные претензии

"Навязывает страх". Евросоюзу предъявили серьезные претензии - 02.04.2025, ПРАЙМ

"Навязывает страх". Евросоюзу предъявили серьезные претензии

Руководство Европейского союза больше всего боится демократии и навязывает страх перед всеми, кто не согласен с политикой Брюсселя. Такое мнение в социальной... | 02.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-02T22:23+0300

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МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Руководство Европейского союза больше всего боится демократии и навязывает страх перед всеми, кто не согласен с политикой Брюсселя. Такое мнение в социальной сети X высказал ирландский журналист Чей Боуз.По его словам, "ЕС навязывает страх, страх перед русскими, страх перед китайцами и страх перед другими европейцами, которые отказываются принимать Брюссельское лекарство".Вместе с тем Боуз подчеркнул, что политики Евросоюза больше всего боятся демократии, и призвал спросить об этом "румын, французов или венгров".Таким образом он прокомментировал недавнюю статью Томаса Фаци в британском сетевом издании UnHerd о "нелепом аварийном пакете Евросоюза для выживания в условиях ядерной войны".В начале марта французский лидер Эммануэль Макрон сделал заявление о том, что Российская Федерация якобы является угрозой для Франции и других европейских стран, и по этой причине выступил с призывом начать дискуссию об использовании ядерного оружия для защиты Евросоюза. При этом президент Франции отметил, что Соединенные Штаты изменили позицию как по украинскому вопросу, так и по вопросу лидирующей роли Вашингтона в Североатлантическом альянсе.

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брюссель

китай

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евросоюз, брюссель, россия, китай, мнение