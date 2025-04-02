Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Бывшая фабрика IKEA в Ленобласти нарастила выпуск продукции - 02.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250402/fabrika-856313949.html
Бывшая фабрика IKEA в Ленобласти нарастила выпуск продукции
Бывшая фабрика IKEA в Ленобласти нарастила выпуск продукции - 02.04.2025, ПРАЙМ
Бывшая фабрика IKEA в Ленобласти нарастила выпуск продукции
Компания "Лузалес-Тихвин" (бывшая фабрика IKEA в Тихвине Ленинградской области) наращивает выпуск продукции, под российским управление фабрика производит и... | 02.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-02T13:44+0300
2025-04-02T13:44+0300
бизнес
промышленность
ikea
ленинградская область
https://cdnn.1prime.ru/img/83731/26/837312603_0:296:3114:2048_1920x0_80_0_0_9ab72d53796a3e46d18fd4a7dffde8ce.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 апр - ПРАЙМ. Компания "Лузалес-Тихвин" (бывшая фабрика IKEA в Тихвине Ленинградской области) наращивает выпуск продукции, под российским управление фабрика производит и продает мебели уже больше, чем во времена IKEA, сообщил губернатор области Александр Дрозденко. "Компания "Лузалес-Тихвин" под российским управлением производит и продает мебели уже больше, чем во времена Икеа. Говорят, что со шведами тоже намерены конкурировать. На высококачественную семейную мебель из массива — высокий спрос, поток заказов идет даже из Таиланда", - написал он в своем Telegram-канале. По словам Дрозденко, для наращивания выпуска продукции компания с начала года на треть увеличила штат сотрудников и инвестирует в развитие новых линий производства. "Расширяется и линейка товаров — в месяц запускается в производство до четырех новых моделей мебели. Обсудили возможность дальнейшего расширения производства, аренды лесосеки и роста заработной платы на предприятии", - написал Дрозденко. Как сообщает областное правительство, Дрозденко в среду посетил фабрику. Сообщается, что за год "Лузалес-Тихвин" нарастила объем производства на 88% — до 18 тысяч изделий в месяц. "После ухода иностранных собственников на заводе восстановлен полный цикл производства — от создания заготовок из сырья до упаковки и отправки на маркетплейсы готовой продукции. Компания инвестирует в развитие производственных линий для увеличения выпуска и ассортимента товаров, качество которых заинтересовало и крупных иностранных поставщиков", — отметил также Дрозденко, слова которого приводятся в сообщении. Правительственная комиссия РФ в феврале 2023 года одобрила заявку ООО "Лузалес" из Республики Коми на приобретение двух заводов шведской компании IKEA в Ленинградской и Кировской областях. В марте "Лузалес" купил их. В мае предприятия "ИКЕА Индастри Тихвин" и "ИКЕА Индастри Вятка" были переименованы в "Лузалес-Тихвин" и "Лузалес-Вятка" соответственно, летом состоялся перезапуск производства.
https://1prime.ru/20250225/ikea-855235729.html
ленинградская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83731/26/837312603_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_0aa864f568a21e9d83ba6d17162bc06f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, промышленность, ikea, ленинградская область
Бизнес, Промышленность, IKEA, Ленинградская область
13:44 02.04.2025
 
Бывшая фабрика IKEA в Ленобласти нарастила выпуск продукции

Дрозденко: бывшая фабрика IKEA в Ленобласти нарастила выпуск продукции

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкФлажки с логотипом в магазине IKEA
Флажки с логотипом в магазине IKEA - ПРАЙМ, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости . Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 апр - ПРАЙМ. Компания "Лузалес-Тихвин" (бывшая фабрика IKEA в Тихвине Ленинградской области) наращивает выпуск продукции, под российским управление фабрика производит и продает мебели уже больше, чем во времена IKEA, сообщил губернатор области Александр Дрозденко.
"Компания "Лузалес-Тихвин" под российским управлением производит и продает мебели уже больше, чем во времена Икеа. Говорят, что со шведами тоже намерены конкурировать. На высококачественную семейную мебель из массива — высокий спрос, поток заказов идет даже из Таиланда", - написал он в своем Telegram-канале.
По словам Дрозденко, для наращивания выпуска продукции компания с начала года на треть увеличила штат сотрудников и инвестирует в развитие новых линий производства. "Расширяется и линейка товаров — в месяц запускается в производство до четырех новых моделей мебели. Обсудили возможность дальнейшего расширения производства, аренды лесосеки и роста заработной платы на предприятии", - написал Дрозденко.
Как сообщает областное правительство, Дрозденко в среду посетил фабрику. Сообщается, что за год "Лузалес-Тихвин" нарастила объем производства на 88% — до 18 тысяч изделий в месяц.
"После ухода иностранных собственников на заводе восстановлен полный цикл производства — от создания заготовок из сырья до упаковки и отправки на маркетплейсы готовой продукции. Компания инвестирует в развитие производственных линий для увеличения выпуска и ассортимента товаров, качество которых заинтересовало и крупных иностранных поставщиков", — отметил также Дрозденко, слова которого приводятся в сообщении.
Правительственная комиссия РФ в феврале 2023 года одобрила заявку ООО "Лузалес" из Республики Коми на приобретение двух заводов шведской компании IKEA в Ленинградской и Кировской областях. В марте "Лузалес" купил их. В мае предприятия "ИКЕА Индастри Тихвин" и "ИКЕА Индастри Вятка" были переименованы в "Лузалес-Тихвин" и "Лузалес-Вятка" соответственно, летом состоялся перезапуск производства.
IKEA приостанавливает деятельность в России - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2025
Рейтинг "королей" российской недвижимости покинул владелец IKEA
25 февраля, 13:20
 
БизнесПромышленностьIKEAЛенинградская область
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала