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Бывшая фабрика IKEA в Ленобласти нарастила выпуск продукции

Бывшая фабрика IKEA в Ленобласти нарастила выпуск продукции - 02.04.2025, ПРАЙМ

Бывшая фабрика IKEA в Ленобласти нарастила выпуск продукции

Компания "Лузалес-Тихвин" (бывшая фабрика IKEA в Тихвине Ленинградской области) наращивает выпуск продукции, под российским управление фабрика производит и... | 02.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-02T13:44+0300

2025-04-02T13:44+0300

2025-04-02T13:44+0300

бизнес

промышленность

ikea

ленинградская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 апр - ПРАЙМ. Компания "Лузалес-Тихвин" (бывшая фабрика IKEA в Тихвине Ленинградской области) наращивает выпуск продукции, под российским управление фабрика производит и продает мебели уже больше, чем во времена IKEA, сообщил губернатор области Александр Дрозденко. "Компания "Лузалес-Тихвин" под российским управлением производит и продает мебели уже больше, чем во времена Икеа. Говорят, что со шведами тоже намерены конкурировать. На высококачественную семейную мебель из массива — высокий спрос, поток заказов идет даже из Таиланда", - написал он в своем Telegram-канале. По словам Дрозденко, для наращивания выпуска продукции компания с начала года на треть увеличила штат сотрудников и инвестирует в развитие новых линий производства. "Расширяется и линейка товаров — в месяц запускается в производство до четырех новых моделей мебели. Обсудили возможность дальнейшего расширения производства, аренды лесосеки и роста заработной платы на предприятии", - написал Дрозденко. Как сообщает областное правительство, Дрозденко в среду посетил фабрику. Сообщается, что за год "Лузалес-Тихвин" нарастила объем производства на 88% — до 18 тысяч изделий в месяц. "После ухода иностранных собственников на заводе восстановлен полный цикл производства — от создания заготовок из сырья до упаковки и отправки на маркетплейсы готовой продукции. Компания инвестирует в развитие производственных линий для увеличения выпуска и ассортимента товаров, качество которых заинтересовало и крупных иностранных поставщиков", — отметил также Дрозденко, слова которого приводятся в сообщении. Правительственная комиссия РФ в феврале 2023 года одобрила заявку ООО "Лузалес" из Республики Коми на приобретение двух заводов шведской компании IKEA в Ленинградской и Кировской областях. В марте "Лузалес" купил их. В мае предприятия "ИКЕА Индастри Тихвин" и "ИКЕА Индастри Вятка" были переименованы в "Лузалес-Тихвин" и "Лузалес-Вятка" соответственно, летом состоялся перезапуск производства.

https://1prime.ru/20250225/ikea-855235729.html

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бизнес, промышленность, ikea, ленинградская область