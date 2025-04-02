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В Финляндии ожидают сокращения ВВП страны из-за пошлин США - 02.04.2025, ПРАЙМ
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В Финляндии ожидают сокращения ВВП страны из-за пошлин США
В Финляндии ожидают сокращения ВВП страны из-за пошлин США - 02.04.2025, ПРАЙМ
В Финляндии ожидают сокращения ВВП страны из-за пошлин США
Финский ВВП может сократиться на 1,6% из-за введения президентом США Дональдом Трампом новых пошлин на импортные товары, сообщает в среду телерадиовещатель Yle... | 02.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-02T12:42+0300
2025-04-02T12:42+0300
экономика
сша
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Финский ВВП может сократиться на 1,6% из-за введения президентом США Дональдом Трампом новых пошлин на импортные товары, сообщает в среду телерадиовещатель Yle со ссылкой на финский Исследовательский институт деловой жизни Etla. Трамп 2 апреля планирует объявить о крупнейшем введении импортных пошлин на американский импорт в качестве ответных мер на действующие ограничения со стороны торговых партнеров страны. Согласно планам администрации, США введут пошлины в размере 20% на импортные товары. Отдельной категорией станут иностранные транспортные средства - их ждет ставка в 25%. "В прошлом году экспорт в США составил 11% от общего объема экспорта Финляндии. Если торговля с Соединенными Штатами станет значительно менее прибыльной или сократится, ВВП Финляндии может сократиться в худшем случае на 1,6%", - говорится в материале. По словам директора института деловой жизни Юркки Али-Юрккё, на которого ссылается Yle, вводимые пошлины могут привести к тому, что американcкие компании не будут размещать свои заказы в Финляндии, в частности, это касается финских верфей. США ранее ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады, а также ввели новые пошлины на продукцию из Китая, повысив ставку на них до 20%. Они объясняли введение мер борьбой с нелегальной миграцией и поставками фентанила. Помимо этих государств Штаты ввели пошлины на товары из Евросоюза, а также намерены ввести "зеркальные" пошлины против стран, чьи пошлины на американские товары выше, чем обратные. Канада и Китай уже объявили об ответных пошлинах, ЕС также обещает ввести контрмеры в апреле.
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сша, финляндия
Экономика, США, ФИНЛЯНДИЯ
12:42 02.04.2025
 
В Финляндии ожидают сокращения ВВП страны из-за пошлин США

Yle: финский ВВП может сократиться на 1,6% из-за введения США пошлин

© flickr.com / stanjourdanФлаг Финляндии
Флаг Финляндии - ПРАЙМ, 1920, 02.04.2025
© flickr.com / stanjourdan
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Финский ВВП может сократиться на 1,6% из-за введения президентом США Дональдом Трампом новых пошлин на импортные товары, сообщает в среду телерадиовещатель Yle со ссылкой на финский Исследовательский институт деловой жизни Etla.
Трамп 2 апреля планирует объявить о крупнейшем введении импортных пошлин на американский импорт в качестве ответных мер на действующие ограничения со стороны торговых партнеров страны. Согласно планам администрации, США введут пошлины в размере 20% на импортные товары. Отдельной категорией станут иностранные транспортные средства - их ждет ставка в 25%.
"В прошлом году экспорт в США составил 11% от общего объема экспорта Финляндии. Если торговля с Соединенными Штатами станет значительно менее прибыльной или сократится, ВВП Финляндии может сократиться в худшем случае на 1,6%", - говорится в материале.
По словам директора института деловой жизни Юркки Али-Юрккё, на которого ссылается Yle, вводимые пошлины могут привести к тому, что американcкие компании не будут размещать свои заказы в Финляндии, в частности, это касается финских верфей.
США ранее ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады, а также ввели новые пошлины на продукцию из Китая, повысив ставку на них до 20%. Они объясняли введение мер борьбой с нелегальной миграцией и поставками фентанила. Помимо этих государств Штаты ввели пошлины на товары из Евросоюза, а также намерены ввести "зеркальные" пошлины против стран, чьи пошлины на американские товары выше, чем обратные. Канада и Китай уже объявили об ответных пошлинах, ЕС также обещает ввести контрмеры в апреле.
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