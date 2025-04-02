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Премьер Словакии назвал способ снизить цены на газ в Европе

Премьер Словакии назвал способ снизить цены на газ в Европе - 02.04.2025, ПРАЙМ

Премьер Словакии назвал способ снизить цены на газ в Европе

Снизить цены на газ на европейском рынке может только восстановление транзита этого топлива через Украину, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. | 02.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-02T16:48+0300

2025-04-02T16:48+0300

2025-04-02T16:48+0300

энергетика

газ

роберт фицо

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БРАТИСЛАВА, 2 апр - ПРАЙМ. Снизить цены на газ на европейском рынке может только восстановление транзита этого топлива через Украину, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. "Мы сегодня все осознаем, и говорят это именитые игроки, именитые аудиторские компании, что если что-то и может снизить цены на газ в европейском пространстве, так это только транзит через Украину и импорт газа через Украину и Словакию в Западную Европу", - сказал Фицо журналистам по итогам встречи с руководством словацкого энергооператора SPP. Он напомнил, что решение Киева c 1 января остановить транзит газа через украинскую территорию спровоцировало рост цен на этот вид топлива в Европе. По его мнению, восстановление транзита через Украину могло бы снизить цену на газ с сегодняшних 45 евро за мегаватт-час до 25 евро за мегаватт-час, что позитивно повлияло бы на цены на газ для домохозяйств в 2026 году. Ранее издание Aktuality сообщило, что словацкий энергооператор SPP открыл дочернюю компанию, которая должна будет заниматься покупкой и транспортировкой газа через украинскую территорию, поставки газа в Словакию по этому маршруту компания надеется возобновить осенью. Словацкие власти ранее неоднократно заявляли, что хотят сохранить возможность транспортировать по своей территории газ, поступающий с Украины, дальше на Запад. Премьер-министр Словакии Фицо говорил, что республика выступает за восстановление транзита газа через Украину, в противном случае потери стране должны быть компенсированы. По его словам, ущерб для Словакии от потери возможности заниматься транзитом газа в другие страны ЕС ежегодно будет составлять порядка 500 миллионов евро. Фицо отмечал, что Словакия также потеряет 1 миллиард евро на более высоких ценах на газ, а весь Европейский союз за эту "авантюру" с остановкой транзита газа через Украину заплатит около 70 миллиардов евро.

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газ, роберт фицо, ес