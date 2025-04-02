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Минфин зафиксировал сокращение объема Фонда национального благосостояния

Минфин зафиксировал сокращение объема Фонда национального благосостояния - 02.04.2025, ПРАЙМ

Минфин зафиксировал сокращение объема Фонда национального благосостояния

Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) за март снизился на 129,88 миллиарда рублей, до 11,751 триллиона рублей, а в долларах вырос на 4,949 миллиарда,... | 02.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-02T17:06+0300

2025-04-02T17:06+0300

2025-04-02T17:06+0300

экономика

финансы

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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) за март снизился на 129,88 миллиарда рублей, до 11,751 триллиона рублей, а в долларах вырос на 4,949 миллиарда, до 140,422 миллиарда долларов, следует из материалов на сайте Минфина России. "По состоянию на 1 апреля 2025 года объем ФНБ составил 11 750 725,5 млн рублей или 5,5% ВВП, прогнозируемого на 2025 год..., что эквивалентно 140 422,4 млн долларов США", - говорится в сообщении. По состоянию на 1 апреля 2025 года объем ликвидных активов фонда (средства на банковских счетах в Банке России) составил эквивалент 3,27 триллиона рублей, или 39,064 миллиарда долларов США (1,5% ВВП, прогнозируемого на 2025 год). В том числе на отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России размещено 164,387 миллиарда китайских юаней, 168,27 тонн золота в обезличенной форме и 1,671 миллиарда рублей. На депозитах и субординированных депозитах в ВЭБе размещено 1,056 триллиона рублей, в долговых обязательствах иностранных государств - 3 миллиарда долларов, еще часть средств - в бумагах российских компаний и 38,433 миллиарда рублей на субординированном депозите в Газпромбанке в целях финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов, перечень которых утверждается правительством РФ. "Совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Банке России, пересчитанного в долларах США, за период с 15 декабря 2024 г. по 31 марта 2025 г. составила 22,9 млн долларов США, что эквивалентно 1 918,6 млн рублей", - отметили в Минфине. "Совокупный доход от размещения средств Фонда в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в Банке России, в 2025 году составил 13 925,5 млн рублей, что эквивалентно 144,7 млн долл. США", - говорится в сообщении.

https://1prime.ru/20241226/fnb-853884766.html

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финансы, фнб