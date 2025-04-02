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"Мерц оказался тряпкой". Германия снова захотела покупать газ у России - 02.04.2025, ПРАЙМ
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"Мерц оказался тряпкой". Германия снова захотела покупать газ у России
"Мерц оказался тряпкой". Германия снова захотела покупать газ у России - 02.04.2025, ПРАЙМ
"Мерц оказался тряпкой". Германия снова захотела покупать газ у России
Будущий канцлер ФРГ, лидер ХДС Фридрих Мерц, недавно при каждом удобном и неудобном случае заявлявший о мнимой "российской агрессии", на деле оказался тряпкой... | 02.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-02T16:28+0300
2025-04-02T16:33+0300
экономика
германия
фридрих мерц
поставки газа
россия
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МОСКВА, 2 апр – ПРАЙМ. Будущий канцлер ФРГ, лидер ХДС Фридрих Мерц, недавно при каждом удобном и неудобном случае заявлявший о мнимой "российской агрессии", на деле оказался тряпкой. Сегодня его соратники убедительно доказывают, что Германии необходимо закупать энергоносители именно у Российской Федерации. Об этом с возмущением и сожалением рассказывается в публикации британского издания UnHerd.В статье напоминается, что Мерц обещал поставить Украине ракеты Taurus, критиковал уходящего канцлера Олафа Шольца за его прошлогодний телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным и то и дело выдвигал другие антироссийские инициативы. В результате министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал политические взгляды будущего канцлера "довольно агрессивными".Однако к сегодняшнему дню, отмечают авторы статьи, взгляды Мерца заметно изменились - во всяком случае он никоим образом не мешает своим ближайшим соратникам по ХДС призывать к восстановлению связей с Россией и, в частности, к возобновлению закупок российского газа.Например, зампред ХДС Михаэль Кречмер заявлял, что антироссийские санкции Европы "совершенно устарели" и противоречат "подходу американцев". А депутат ХДС Томас Барайсс выдвинул предложение восстановить поставки российского газа по "Северным потокам". Его однопартиец Ян Хайниш тоже заявил, что ФРГ "должна иметь возможность снова обсуждать закупки российского газа", говорится в публикации.Более того, аналогичные предложения звучат и со стороны партии СДПГ Шольца, которая, как предполагается, станет партнером ХДС по коалиции. Например, глава земли Бранденбург Дитмар Войдке недавно признался, что с удовольствием бы "вернулся к нормальным экономическим отношениям с Россией", возмущаются авторы материала.При этом сообщается, что до начала СВО Российская Федерация обеспечивала до трети нефтяного импорта Германии, около половины поставок из-за рубежа угля и свыше половины импорта "голубого топлива". Таким образом, энергоресурсы из России, как утверждается в статье, "закрепились в политической ДНК страны". В связи с тем, что партия "Зеленых", отличавшаяся наиболее непримиримой позицией по отношению к России, уходит в оппозицию, новое правительство имеет все возможности восстановить сотрудничество с Россией, в том числе в области поставок энергоносителей, заключают авторы статьи.
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германия, фридрих мерц, поставки газа, россия
Экономика, ГЕРМАНИЯ, Фридрих Мерц, поставки газа, РОССИЯ
16:28 02.04.2025 (обновлено: 16:33 02.04.2025)
 
"Мерц оказался тряпкой". Германия снова захотела покупать газ у России

UnHerd: немецкие элиты намерены возобновить закупки газа у России

© Командование обороны Дании | Перейти в медиабанкМесто утечки газа на газопроводе "Северный поток - 2"
Место утечки газа на газопроводе Северный поток - 2
© Командование обороны Дании
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МОСКВА, 2 апр – ПРАЙМ. Будущий канцлер ФРГ, лидер ХДС Фридрих Мерц, недавно при каждом удобном и неудобном случае заявлявший о мнимой "российской агрессии", на деле оказался тряпкой. Сегодня его соратники убедительно доказывают, что Германии необходимо закупать энергоносители именно у Российской Федерации. Об этом с возмущением и сожалением рассказывается в публикации британского издания UnHerd.
В статье напоминается, что Мерц обещал поставить Украине ракеты Taurus, критиковал уходящего канцлера Олафа Шольца за его прошлогодний телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным и то и дело выдвигал другие антироссийские инициативы. В результате министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал политические взгляды будущего канцлера "довольно агрессивными".
Однако к сегодняшнему дню, отмечают авторы статьи, взгляды Мерца заметно изменились - во всяком случае он никоим образом не мешает своим ближайшим соратникам по ХДС призывать к восстановлению связей с Россией и, в частности, к возобновлению закупок российского газа.
Например, зампред ХДС Михаэль Кречмер заявлял, что антироссийские санкции Европы "совершенно устарели" и противоречат "подходу американцев". А депутат ХДС Томас Барайсс выдвинул предложение восстановить поставки российского газа по "Северным потокам". Его однопартиец Ян Хайниш тоже заявил, что ФРГ "должна иметь возможность снова обсуждать закупки российского газа", говорится в публикации.
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Более того, аналогичные предложения звучат и со стороны партии СДПГ Шольца, которая, как предполагается, станет партнером ХДС по коалиции. Например, глава земли Бранденбург Дитмар Войдке недавно признался, что с удовольствием бы "вернулся к нормальным экономическим отношениям с Россией", возмущаются авторы материала.
При этом сообщается, что до начала СВО Российская Федерация обеспечивала до трети нефтяного импорта Германии, около половины поставок из-за рубежа угля и свыше половины импорта "голубого топлива". Таким образом, энергоресурсы из России, как утверждается в статье, "закрепились в политической ДНК страны".
В связи с тем, что партия "Зеленых", отличавшаяся наиболее непримиримой позицией по отношению к России, уходит в оппозицию, новое правительство имеет все возможности восстановить сотрудничество с Россией, в том числе в области поставок энергоносителей, заключают авторы статьи.
 
ЭкономикаГЕРМАНИЯФридрих Мерцпоставки газаРОССИЯ
 
 
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