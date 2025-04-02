Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Европа нарастила темпы отбора из подземных хранилищ газа - 02.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250402/gaz-856321019.html
Европа нарастила темпы отбора из подземных хранилищ газа
Европа нарастила темпы отбора из подземных хранилищ газа - 02.04.2025, ПРАЙМ
Европа нарастила темпы отбора из подземных хранилищ газа
Европа в марте нарастила темпы отбора из подземных хранилищ газа (ПХГ) на четверть, запасы в которых опустились ниже 34%, следует из данных ассоциации... | 02.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-02T16:35+0300
2025-04-02T16:35+0300
энергетика
газ
https://cdnn.1prime.ru/img/84144/39/841443972_0:107:2400:1457_1920x0_80_0_0_82bd450673a8ca09789a48ef84d83d1e.jpg
МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Европа в марте нарастила темпы отбора из подземных хранилищ газа (ПХГ) на четверть, запасы в которых опустились ниже 34%, следует из данных ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE). Европейские страны в марте в среднем отбирали из хранилищ около 150 миллионов кубометров в сутки, что почти на четверть превышает мартовский показатель прошлого года. Всего за прошлый месяц нетто-отбор из европейских хранилищ составил примерно 4,7 миллиарда кубометров. Сейчас в ПХГ около 34,2 миллиарда кубометров газа. Уровень запасов в них опустился ниже 34%. "Газпром" в начале весны отмечал, что запасы, сделанные к этой зиме, были полностью выбраны еще в январе и к началу сезона закачки Европа подойдет с заметно опустевшими хранилищами. Учитывая сокращение надежных источников поставок газа, наполнить этим летом европейские ПХГ и основательно подготовиться к зиме будет сложно, подчеркивали в компании. Эксперты в свою очередь отмечали, что уровень заполненности европейских хранилищ к началу сезона закачки вряд ли упадет ниже 25–30%, а основным фактором, который влияет на темпы отбора, остается погода.
https://1prime.ru/20250401/gaz-856296046.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84144/39/841443972_267:0:2400:1600_1920x0_80_0_0_8b9c86f1c57838ad307028bc0ee3d9c9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ
Энергетика, Газ
16:35 02.04.2025
 
Европа нарастила темпы отбора из подземных хранилищ газа

GIE: темп отбора газа из ПХГ ЕС вырос на четверть, запасы опустились ниже 34%

© Unsplash/Ilse DriessenГазовая горелка
Газовая горелка
© Unsplash/Ilse Driessen
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Европа в марте нарастила темпы отбора из подземных хранилищ газа (ПХГ) на четверть, запасы в которых опустились ниже 34%, следует из данных ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE).
Европейские страны в марте в среднем отбирали из хранилищ около 150 миллионов кубометров в сутки, что почти на четверть превышает мартовский показатель прошлого года. Всего за прошлый месяц нетто-отбор из европейских хранилищ составил примерно 4,7 миллиарда кубометров.
Сейчас в ПХГ около 34,2 миллиарда кубометров газа. Уровень запасов в них опустился ниже 34%.
"Газпром" в начале весны отмечал, что запасы, сделанные к этой зиме, были полностью выбраны еще в январе и к началу сезона закачки Европа подойдет с заметно опустевшими хранилищами. Учитывая сокращение надежных источников поставок газа, наполнить этим летом европейские ПХГ и основательно подготовиться к зиме будет сложно, подчеркивали в компании.
Эксперты в свою очередь отмечали, что уровень заполненности европейских хранилищ к началу сезона закачки вряд ли упадет ниже 25–30%, а основным фактором, который влияет на темпы отбора, остается погода.
Центрально-европейский газовый хаб в Баумгартене - ПРАЙМ, 1920, 01.04.2025
В Европе подпрыгнули цены на газ
Вчера, 20:16
 
ЭнергетикаГаз
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала