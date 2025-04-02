https://1prime.ru/20250402/gaz-856321019.html

Европа нарастила темпы отбора из подземных хранилищ газа

Европа нарастила темпы отбора из подземных хранилищ газа - 02.04.2025, ПРАЙМ

Европа нарастила темпы отбора из подземных хранилищ газа

Европа в марте нарастила темпы отбора из подземных хранилищ газа (ПХГ) на четверть, запасы в которых опустились ниже 34%, следует из данных ассоциации... | 02.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-02T16:35+0300

2025-04-02T16:35+0300

2025-04-02T16:35+0300

энергетика

газ

https://cdnn.1prime.ru/img/84144/39/841443972_0:107:2400:1457_1920x0_80_0_0_82bd450673a8ca09789a48ef84d83d1e.jpg

МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Европа в марте нарастила темпы отбора из подземных хранилищ газа (ПХГ) на четверть, запасы в которых опустились ниже 34%, следует из данных ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE). Европейские страны в марте в среднем отбирали из хранилищ около 150 миллионов кубометров в сутки, что почти на четверть превышает мартовский показатель прошлого года. Всего за прошлый месяц нетто-отбор из европейских хранилищ составил примерно 4,7 миллиарда кубометров. Сейчас в ПХГ около 34,2 миллиарда кубометров газа. Уровень запасов в них опустился ниже 34%. "Газпром" в начале весны отмечал, что запасы, сделанные к этой зиме, были полностью выбраны еще в январе и к началу сезона закачки Европа подойдет с заметно опустевшими хранилищами. Учитывая сокращение надежных источников поставок газа, наполнить этим летом европейские ПХГ и основательно подготовиться к зиме будет сложно, подчеркивали в компании. Эксперты в свою очередь отмечали, что уровень заполненности европейских хранилищ к началу сезона закачки вряд ли упадет ниже 25–30%, а основным фактором, который влияет на темпы отбора, остается погода.

https://1prime.ru/20250401/gaz-856296046.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ