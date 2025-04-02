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В Европе снизились цены на газ

В Европе снизились цены на газ - 02.04.2025, ПРАЙМ

В Европе снизились цены на газ

Биржевые цены на газ в Европе в среду снизились на 3% – до 461 доллара за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 02.04.2025, ПРАЙМ

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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в среду снизились на 3% – до 461 доллара за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Майские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки в 477 долларов за тысячу кубометров (+0,6%). Ценовой максимум составил 480,2 доллара (+1,3%), ценовой минимум – 459,1 доллара (-3,2%). Последние фьючерсы торговались по 461 доллару (-2,8%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 474,1 доллара за тысячу кубометров. "Цена на газ в Европе за первый квартал 2025 года снизилась чуть более чем на 14% – с 538 долларов за тысячу кубометров до 470 долларов. Триггером к сокращению ценника стало исключение геополитической премии, когда Дональд Трамп занял президентское кресло в Белом доме и инициировал переговорный процесс между Россией, Украиной и Западом", – сказал РИА Новости портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин. Эксперт отметил, что рынок вдохновился ожиданием скорого урегулирования конфликта, поскольку впереди у стран ЕС старт сезона наполнения подземных хранилищ газа, и оптимальным вариантом в плане логистики и финансов были бы закупки газа российского происхождения по понятным схемам. На таком фоне премия за риск отчасти была исключена из рыночных котировок. "Как дальше будут развиваться события, полностью зависит от дипломатического переговорного процесса. Пока геополитических новостей нужного порядка нет", – добавил Скрябин. Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.

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