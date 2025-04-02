https://1prime.ru/20250402/genprokuratura-856306031.html

ГП пресекла закупки Соцфондом средств для инвалидов по завышенным ценам

ГП пресекла закупки Соцфондом средств для инвалидов по завышенным ценам - 02.04.2025, ПРАЙМ

ГП пресекла закупки Соцфондом средств для инвалидов по завышенным ценам

Закупки Социальным фондом России средств реабилитации для инвалидов по завышенным ценам, а также невостребованных гражданами средств реабилитации удалось... | 02.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-02T10:25+0300

2025-04-02T10:25+0300

2025-04-02T10:34+0300

россия

социальный фонд

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МОСКВА, 2 апр – ПРАЙМ. Закупки Социальным фондом России средств реабилитации для инвалидов по завышенным ценам, а также невостребованных гражданами средств реабилитации удалось предотвратить в 2024 году, сообщил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов в Совете Федерации. "Благодаря действующей в Генеральной прокуратуре межведомственной рабочей группе по защите прав инвалидов предотвращены многомиллионные закупки Социальным фондом России средств реабилитации по завышенным ценам, а также невостребованных гражданами", - сказал Краснов во время ежегодного отчета в Совфеде. По его словам, в результате была изменена структура фонда, налажен еженедельный мониторинг исполнения заявок на снабжение граждан с ограниченными возможностями здоровья положенными изделиями. В целом, отметил Краснов, в 2024 году повсеместно пресекались нарушения при закупках средств реабилитации для инвалидов, в том числе приобретение некачественных устройств, завышение их стоимости, во многих случаях в результате злоупотреблений должностных лиц. В частности, сказал он, во Владимирской области прокурорами выявлены факты поставок по госконтрактам бракованных протезов, которые ржавели прямо с начала использования. Ущерб составил почти 11 миллионов рублей. Уголовное дело по данным фактам рассматривается в суде.

https://1prime.ru/20250327/genprokuratura-856162182.html

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россия, социальный фонд