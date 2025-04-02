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ГП пресекла закупки Соцфондом средств для инвалидов по завышенным ценам - 02.04.2025, ПРАЙМ
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ГП пресекла закупки Соцфондом средств для инвалидов по завышенным ценам
ГП пресекла закупки Соцфондом средств для инвалидов по завышенным ценам - 02.04.2025, ПРАЙМ
ГП пресекла закупки Соцфондом средств для инвалидов по завышенным ценам
Закупки Социальным фондом России средств реабилитации для инвалидов по завышенным ценам, а также невостребованных гражданами средств реабилитации удалось... | 02.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-02T10:25+0300
2025-04-02T10:34+0300
россия
социальный фонд
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МОСКВА, 2 апр – ПРАЙМ. Закупки Социальным фондом России средств реабилитации для инвалидов по завышенным ценам, а также невостребованных гражданами средств реабилитации удалось предотвратить в 2024 году, сообщил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов в Совете Федерации. "Благодаря действующей в Генеральной прокуратуре межведомственной рабочей группе по защите прав инвалидов предотвращены многомиллионные закупки Социальным фондом России средств реабилитации по завышенным ценам, а также невостребованных гражданами", - сказал Краснов во время ежегодного отчета в Совфеде. По его словам, в результате была изменена структура фонда, налажен еженедельный мониторинг исполнения заявок на снабжение граждан с ограниченными возможностями здоровья положенными изделиями. В целом, отметил Краснов, в 2024 году повсеместно пресекались нарушения при закупках средств реабилитации для инвалидов, в том числе приобретение некачественных устройств, завышение их стоимости, во многих случаях в результате злоупотреблений должностных лиц. В частности, сказал он, во Владимирской области прокурорами выявлены факты поставок по госконтрактам бракованных протезов, которые ржавели прямо с начала использования. Ущерб составил почти 11 миллионов рублей. Уголовное дело по данным фактам рассматривается в суде.
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россия, социальный фонд
РОССИЯ, Социальный фонд
10:25 02.04.2025 (обновлено: 10:34 02.04.2025)
 
ГП пресекла закупки Соцфондом средств для инвалидов по завышенным ценам

ГП: закупки Соцфондом средств для инвалидов по завышенным ценам пресекли в 2024 году

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Генеральной прокуратуры
Здание Генеральной прокуратуры - ПРАЙМ, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 2 апр – ПРАЙМ. Закупки Социальным фондом России средств реабилитации для инвалидов по завышенным ценам, а также невостребованных гражданами средств реабилитации удалось предотвратить в 2024 году, сообщил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов в Совете Федерации.
"Благодаря действующей в Генеральной прокуратуре межведомственной рабочей группе по защите прав инвалидов предотвращены многомиллионные закупки Социальным фондом России средств реабилитации по завышенным ценам, а также невостребованных гражданами", - сказал Краснов во время ежегодного отчета в Совфеде.
По его словам, в результате была изменена структура фонда, налажен еженедельный мониторинг исполнения заявок на снабжение граждан с ограниченными возможностями здоровья положенными изделиями.
В целом, отметил Краснов, в 2024 году повсеместно пресекались нарушения при закупках средств реабилитации для инвалидов, в том числе приобретение некачественных устройств, завышение их стоимости, во многих случаях в результате злоупотреблений должностных лиц.
В частности, сказал он, во Владимирской области прокурорами выявлены факты поставок по госконтрактам бракованных протезов, которые ржавели прямо с начала использования. Ущерб составил почти 11 миллионов рублей. Уголовное дело по данным фактам рассматривается в суде.
Здание Генеральной прокуратуры РФ - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2025
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РОССИЯСоциальный фонд
 
 
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