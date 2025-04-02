https://1prime.ru/20250402/glava-856300628.html

Глава МИД Ирана обсудил с главой МАГАТЭ ситуацию вокруг ядерной сделки

Глава МИД Ирана обсудил с главой МАГАТЭ ситуацию вокруг ядерной сделки - 02.04.2025, ПРАЙМ

Глава МИД Ирана обсудил с главой МАГАТЭ ситуацию вокруг ядерной сделки

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в ходе телефонного разговора с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси обсудил ситуацию вокруг переговоров по иранской ядерной... | 02.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-02T01:47+0300

2025-04-02T01:47+0300

2025-04-02T01:47+0300

энергетика

мировая экономика

экономика

иран

тегеран

сша

рафаэль гросси

магатэ

мид

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856300628.jpg?1743547637

ТЕГЕРАН, 2 апр - ПРАЙМ. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в ходе телефонного разговора с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси обсудил ситуацию вокруг переговоров по иранской ядерной программе, а также с предложением Гросси посетит Тегеран, следует из заявления МИД исламской республики. "В ходе беседы главы МИД Ирана проинформировал генерального директора МАГАТЭ о последних событиях и дипломатических консультациях относительно ядерной программы Ирана… Глава МАГАТЭ… подал запрос на визит в Иран, который был одобрен министром иностранных дел Ирана", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале иранского внешнеполитического ведомства. Отмечается, что детали визита Гросси в Тегеран рассмотрены и окончательно согласованы двумя сторонами позднее через профильные ведомства. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при предыдущем президентстве Трампа в мае 2018 года вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.

иран

тегеран

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, иран, тегеран, сша, рафаэль гросси, магатэ, мид