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Глава МИД Ирана обсудил с главой МАГАТЭ ситуацию вокруг ядерной сделки - 02.04.2025, ПРАЙМ
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Глава МИД Ирана обсудил с главой МАГАТЭ ситуацию вокруг ядерной сделки
Глава МИД Ирана обсудил с главой МАГАТЭ ситуацию вокруг ядерной сделки - 02.04.2025, ПРАЙМ
Глава МИД Ирана обсудил с главой МАГАТЭ ситуацию вокруг ядерной сделки
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в ходе телефонного разговора с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси обсудил ситуацию вокруг переговоров по иранской ядерной... | 02.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-02T01:47+0300
2025-04-02T01:47+0300
энергетика
мировая экономика
экономика
иран
тегеран
сша
рафаэль гросси
магатэ
мид
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ТЕГЕРАН, 2 апр - ПРАЙМ. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в ходе телефонного разговора с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси обсудил ситуацию вокруг переговоров по иранской ядерной программе, а также с предложением Гросси посетит Тегеран, следует из заявления МИД исламской республики. "В ходе беседы главы МИД Ирана проинформировал генерального директора МАГАТЭ о последних событиях и дипломатических консультациях относительно ядерной программы Ирана… Глава МАГАТЭ… подал запрос на визит в Иран, который был одобрен министром иностранных дел Ирана", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале иранского внешнеполитического ведомства. Отмечается, что детали визита Гросси в Тегеран рассмотрены и окончательно согласованы двумя сторонами позднее через профильные ведомства. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при предыдущем президентстве Трампа в мае 2018 года вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
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мировая экономика, иран, тегеран, сша, рафаэль гросси, магатэ, мид
Энергетика, Мировая экономика, Экономика, ИРАН, Тегеран, США, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, МИД
01:47 02.04.2025
 
Глава МИД Ирана обсудил с главой МАГАТЭ ситуацию вокруг ядерной сделки

Глава МИД Ирана Аракчи обсудил с главой МАГАТЭ Гросси переговоры по ядерной программе

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ТЕГЕРАН, 2 апр - ПРАЙМ. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в ходе телефонного разговора с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси обсудил ситуацию вокруг переговоров по иранской ядерной программе, а также с предложением Гросси посетит Тегеран, следует из заявления МИД исламской республики.
"В ходе беседы главы МИД Ирана проинформировал генерального директора МАГАТЭ о последних событиях и дипломатических консультациях относительно ядерной программы Ирана… Глава МАГАТЭ… подал запрос на визит в Иран, который был одобрен министром иностранных дел Ирана", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале иранского внешнеполитического ведомства.
Отмечается, что детали визита Гросси в Тегеран рассмотрены и окончательно согласованы двумя сторонами позднее через профильные ведомства.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при предыдущем президентстве Трампа в мае 2018 года вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
 
ЭнергетикаЭкономикаМировая экономикаИРАНТегеранСШАРафаэль ГроссиМАГАТЭМИД
 
 
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