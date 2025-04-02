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Глава РФПИ заявил о сопротивлении диалогу России и США

Глава РФПИ заявил о сопротивлении диалогу России и США - 02.04.2025, ПРАЙМ

Глава РФПИ заявил о сопротивлении диалогу России и США

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл... | 02.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-02T03:20+0300

2025-04-02T03:20+0300

2025-04-02T03:20+0300

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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев отреагировал на новость о том, что его ждут в Вашингтоне на этой неделе для переговоров со спецпосланником США Стивом Уиткоффом, заявив о существовании сопротивления диалогу Москвы и Вашингтона. Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники утверждал, что Дмитриев якобы посетит Вашингтон на этой неделе для переговоров с Уиткоффом. Ради визита в США с Дмитриева якобы временно сняли санкции, добавили источники телеканала. "Вероятно. Сопротивление диалогу между США и Россией реально, оно обусловлено укоренившимися интересами и старыми нарративами", - написал Дмитриев в своём аккаунте в социальной сети Х, комментируя новость о том, что его ждут в Вашингтоне. Пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа ранее сообщала, что Кремль назвал ключевым условием для разрешения конфликта на Украине мирным путем полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведданных Киеву. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на заключение соглашения между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Он добавил, что остается уверенным в намерении российского лидера заключить соглашение по урегулированию конфликта на Украине. При этом Трамп заявил о наличии "психологического дедлайна" для начала режима прекращения огня в конфликте на Украине.

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общество , сша, вашингтон, украина, кирилл дмитриев, дональд трамп, стив уиткофф, cnn