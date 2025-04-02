https://1prime.ru/20250402/gosduma-856299541.html

Госдума рассмотрит законопроект о расширении полномочий правительства

Госдума рассмотрит законопроект о расширении полномочий правительства - 02.04.2025, ПРАЙМ

Госдума рассмотрит законопроект о расширении полномочий правительства

Госдума в среду рассмотрит в первом чтении законопроект о расширении полномочий правительства РФ при исполнении федерального бюджета в 2025 году. | 02.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-02T00:19+0300

2025-04-02T00:19+0300

2025-04-02T00:19+0300

экономика

россия

рф

москва

госдума

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856299541.jpg?1743542377

МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Госдума в среду рассмотрит в первом чтении законопроект о расширении полномочий правительства РФ при исполнении федерального бюджета в 2025 году. Документ внесен правительством. Он предоставляет кабмину право в текущем году без правки закона о федеральном бюджете увеличивать общий объем его расходов на сумму поступающих дополнительных ненефтегазовых доходов. Такие дополнительные доходы будут направляться в резервный фонд правительства и распределяться по согласованию с парламентской комиссией по перераспределению бюджетных ассигнований. Кроме того, во исполнение поручения президента РФ законопроект разрешает правительству до конца текущего года принимать решения о предоставлении субсидий и бюджетных инвестиций российским юрлицам, в капитале которых в совокупности более 25% принадлежит офшорным компаниям. Аналогичное право у кабмина было и в 2023-2024 годах. Также предусматривается, что судебные акты (за исключением вынесенных в целях компенсации вреда), требующие выделения бюджетных ассигнований, будут исполняться в пределах уже утвержденных расходов бюджета. Профильный комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал законопроект, одновременно предложив при подготовке ко второму чтению дополнить его рядом норм. В частности, комитет предлагает увеличить с 65% до 85% предельное значение уровня бюджетной обеспеченности регионов, которое учитывается при определении направлений использования списываемой задолженности субъектов РФ по бюджетным кредитам. Это уже в текущем году позволит "еще 20 регионам направлять высвобождаемые в результате списания средства на расходы, связанные с проведением специальной военной операции, и реализацию национальных проектов", сказано в заключении комитета. В законопроект также планируется перенести отдельные положения из другой законодательной инициативы, направленные на исполнение поручений президента РФ и необходимые для деятельности органов внутреннего финансового контроля. Это позволит ускорить их принятие и вступление в силу. Кроме того, комитет намерен уточнить положения Бюджетного кодекса, касающиеся обязательств субъектов РФ и муниципальных образований, возникающих при исполнении соглашений о государственно-частном и муниципально-частном партнерстве.

рф

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, рф, москва, госдума