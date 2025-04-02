Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Госдума рассмотрит законопроект о расширении полномочий правительства - 02.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250402/gosduma-856299541.html
Госдума рассмотрит законопроект о расширении полномочий правительства
Госдума рассмотрит законопроект о расширении полномочий правительства - 02.04.2025, ПРАЙМ
Госдума рассмотрит законопроект о расширении полномочий правительства
Госдума в среду рассмотрит в первом чтении законопроект о расширении полномочий правительства РФ при исполнении федерального бюджета в 2025 году. | 02.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-02T00:19+0300
2025-04-02T00:19+0300
экономика
россия
рф
москва
госдума
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856299541.jpg?1743542377
МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Госдума в среду рассмотрит в первом чтении законопроект о расширении полномочий правительства РФ при исполнении федерального бюджета в 2025 году. Документ внесен правительством. Он предоставляет кабмину право в текущем году без правки закона о федеральном бюджете увеличивать общий объем его расходов на сумму поступающих дополнительных ненефтегазовых доходов. Такие дополнительные доходы будут направляться в резервный фонд правительства и распределяться по согласованию с парламентской комиссией по перераспределению бюджетных ассигнований. Кроме того, во исполнение поручения президента РФ законопроект разрешает правительству до конца текущего года принимать решения о предоставлении субсидий и бюджетных инвестиций российским юрлицам, в капитале которых в совокупности более 25% принадлежит офшорным компаниям. Аналогичное право у кабмина было и в 2023-2024 годах. Также предусматривается, что судебные акты (за исключением вынесенных в целях компенсации вреда), требующие выделения бюджетных ассигнований, будут исполняться в пределах уже утвержденных расходов бюджета. Профильный комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал законопроект, одновременно предложив при подготовке ко второму чтению дополнить его рядом норм. В частности, комитет предлагает увеличить с 65% до 85% предельное значение уровня бюджетной обеспеченности регионов, которое учитывается при определении направлений использования списываемой задолженности субъектов РФ по бюджетным кредитам. Это уже в текущем году позволит "еще 20 регионам направлять высвобождаемые в результате списания средства на расходы, связанные с проведением специальной военной операции, и реализацию национальных проектов", сказано в заключении комитета. В законопроект также планируется перенести отдельные положения из другой законодательной инициативы, направленные на исполнение поручений президента РФ и необходимые для деятельности органов внутреннего финансового контроля. Это позволит ускорить их принятие и вступление в силу. Кроме того, комитет намерен уточнить положения Бюджетного кодекса, касающиеся обязательств субъектов РФ и муниципальных образований, возникающих при исполнении соглашений о государственно-частном и муниципально-частном партнерстве.
рф
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, рф, москва, госдума
Экономика, РОССИЯ, РФ, МОСКВА, Госдума
00:19 02.04.2025
 
Госдума рассмотрит законопроект о расширении полномочий правительства

Госдума рассмотрит законопроект о расширении полномочий кабмина при исполнении бюджета

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Госдума в среду рассмотрит в первом чтении законопроект о расширении полномочий правительства РФ при исполнении федерального бюджета в 2025 году.
Документ внесен правительством. Он предоставляет кабмину право в текущем году без правки закона о федеральном бюджете увеличивать общий объем его расходов на сумму поступающих дополнительных ненефтегазовых доходов. Такие дополнительные доходы будут направляться в резервный фонд правительства и распределяться по согласованию с парламентской комиссией по перераспределению бюджетных ассигнований.
Кроме того, во исполнение поручения президента РФ законопроект разрешает правительству до конца текущего года принимать решения о предоставлении субсидий и бюджетных инвестиций российским юрлицам, в капитале которых в совокупности более 25% принадлежит офшорным компаниям. Аналогичное право у кабмина было и в 2023-2024 годах. Также предусматривается, что судебные акты (за исключением вынесенных в целях компенсации вреда), требующие выделения бюджетных ассигнований, будут исполняться в пределах уже утвержденных расходов бюджета.
Профильный комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал законопроект, одновременно предложив при подготовке ко второму чтению дополнить его рядом норм.
В частности, комитет предлагает увеличить с 65% до 85% предельное значение уровня бюджетной обеспеченности регионов, которое учитывается при определении направлений использования списываемой задолженности субъектов РФ по бюджетным кредитам. Это уже в текущем году позволит "еще 20 регионам направлять высвобождаемые в результате списания средства на расходы, связанные с проведением специальной военной операции, и реализацию национальных проектов", сказано в заключении комитета.
В законопроект также планируется перенести отдельные положения из другой законодательной инициативы, направленные на исполнение поручений президента РФ и необходимые для деятельности органов внутреннего финансового контроля. Это позволит ускорить их принятие и вступление в силу. Кроме того, комитет намерен уточнить положения Бюджетного кодекса, касающиеся обязательств субъектов РФ и муниципальных образований, возникающих при исполнении соглашений о государственно-частном и муниципально-частном партнерстве.
 
ЭкономикаРОССИЯРФМОСКВАГосдума
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала