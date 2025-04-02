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В Госдуму внесут проект о снижении ставки по потребительским кредитам
В Госдуму внесут проект о снижении ставки по потребительским кредитам - 02.04.2025, ПРАЙМ
В Госдуму внесут проект о снижении ставки по потребительским кредитам
Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается снизить предельную ставку по... | 02.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-02T04:21+0300
2025-04-02T04:21+0300
2025-04-02T04:21+0300
финансы
экономика
россия
сергей миронов
дмитрий гусев
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается снизить предельную ставку по потребительским кредитам и займам до 0,1% в день, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Соавторами проекта стали лидер партии, депутат Госдумы Сергей Миронов и первый зампред думского комитета по контролю Дмитрий Гусев. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в среду.
"Проект… предусматривает установление максимального размера ежедневной процентной ставки по потребительским кредитам (займам) 0,1% в день и максимального значения полной стоимости потребительского кредита (займа) в размере 36,5% годовых", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
Законопроектом предлагается максимальную процентную ставку по потребительским кредитам уменьшить с 0,8% до 0,1% в день. В документах уточняется, что полная стоимость такого кредита (ПСК) не может превышать 36,5% (сейчас она составляет 292%) годовых или рассчитанное Банком России среднерыночное значение ПСК соответствующей категории более чем на одну треть.
"Сегодня ростовщики берут с граждан 292 грабительских процентов годовых, это абсолютно недопустимо, и мы предлагаем навести порядок в сфере потребительского кредитования", – рассказал Миронов РИА Новости.
По его словам, за прошлый год микрофинансовые организации (МФО) выдали гражданам потребкредитов на общую сумму 1,4 триллиона рублей.
"Уже предвижу, что представители МФО и подконтрольные им "эксперты" скажут, что радикальное снижение процентной ставки уничтожит рынок микрокредитования. Или, например, что от этого в первую очередь пострадают люди, которым не дают деньги в банке и в трудной ситуации МФО становится для них единственным спасением", – добавил лидер СРЗП.
Он отметил, что анализ бизнес-моделей микрофинансирования позволяет сделать вывод о наличии у компаний огромных резервов для продолжения своей деятельности после снижения процентной ставки.
Кроме того, Гусев подчеркнул, что В 2024 году россияне взяли микрозаймов на 51% больше, чем в 2023 году.
"Спрос растет, но нынешние ставки - до 1% в день - слишком высокие. Новый закон поможет сэкономить на процентах, снизить долговую нагрузку и оставить больше денег в карманах людей. Микрофинансовые организации (МФО) смогут работать и с такими ставками, у них есть запас прочности", - сказал он агентству.
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финансы, россия, сергей миронов, дмитрий гусев
Финансы, Экономика, РОССИЯ, Сергей Миронов, Дмитрий Гусев
В Госдуму внесут проект о снижении ставки по потребительским кредитам
В Госдуму внесут проект о снижении ставки по потребительским кредитам до 0,1% в день
МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается снизить предельную ставку по потребительским кредитам и займам до 0,1% в день, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Соавторами проекта стали лидер партии, депутат Госдумы Сергей Миронов и первый зампред думского комитета по контролю Дмитрий Гусев. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в среду.
"Проект… предусматривает установление максимального размера ежедневной процентной ставки по потребительским кредитам (займам) 0,1% в день и максимального значения полной стоимости потребительского кредита (займа) в размере 36,5% годовых", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
Законопроектом предлагается максимальную процентную ставку по потребительским кредитам уменьшить с 0,8% до 0,1% в день. В документах уточняется, что полная стоимость такого кредита (ПСК) не может превышать 36,5% (сейчас она составляет 292%) годовых или рассчитанное Банком России среднерыночное значение ПСК соответствующей категории более чем на одну треть.
"Сегодня ростовщики берут с граждан 292 грабительских процентов годовых, это абсолютно недопустимо, и мы предлагаем навести порядок в сфере потребительского кредитования", – рассказал Миронов РИА Новости.
По его словам, за прошлый год микрофинансовые организации (МФО) выдали гражданам потребкредитов на общую сумму 1,4 триллиона рублей.
"Уже предвижу, что представители МФО и подконтрольные им "эксперты" скажут, что радикальное снижение процентной ставки уничтожит рынок микрокредитования. Или, например, что от этого в первую очередь пострадают люди, которым не дают деньги в банке и в трудной ситуации МФО становится для них единственным спасением", – добавил лидер СРЗП.
Он отметил, что анализ бизнес-моделей микрофинансирования позволяет сделать вывод о наличии у компаний огромных резервов для продолжения своей деятельности после снижения процентной ставки.
Кроме того, Гусев подчеркнул, что В 2024 году россияне взяли микрозаймов на 51% больше, чем в 2023 году.
"Спрос растет, но нынешние ставки - до 1% в день - слишком высокие. Новый закон поможет сэкономить на процентах, снизить долговую нагрузку и оставить больше денег в карманах людей. Микрофинансовые организации (МФО) смогут работать и с такими ставками, у них есть запас прочности", - сказал он агентству.