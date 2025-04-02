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В ГД одобрили запрет иноагентам входить в составы управления госкорпораций
В ГД одобрили запрет иноагентам входить в составы управления госкорпораций - 02.04.2025, ПРАЙМ
В ГД одобрили запрет иноагентам входить в составы управления госкорпораций
Комитет ГД по безопасности одобрил поправку о запрете иноагентам входить в составы органов управления госкорпораций, передает корреспондент РИА Новости. | 02.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-02T10:20+0300
2025-04-02T10:20+0300
2025-04-02T10:20+0300
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Комитет ГД по безопасности одобрил поправку о запрете иноагентам входить в составы органов управления госкорпораций, передает корреспондент РИА Новости. Такая поправка одобрена к проекту закона о запрете на участие иноагентов в образовании и просвещении в РФ. "Предлагаем запретить иноагентам входить в составы органов управления госкорпораций", - сказал глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев.
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россия, госдума
В ГД одобрили запрет иноагентам входить в составы управления госкорпораций
В ГД одобрили запрет иноагентам входить в составы органов управления госкорпораций
МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Комитет ГД по безопасности одобрил поправку о запрете иноагентам входить в составы органов управления госкорпораций, передает корреспондент РИА Новости.
Такая поправка одобрена к проекту закона о запрете на участие иноагентов в образовании и просвещении в РФ.
"Предлагаем запретить иноагентам входить в составы органов управления госкорпораций", - сказал глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев.
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