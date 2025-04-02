https://1prime.ru/20250402/gosduma-856305648.html

В ГД одобрили запрет иноагентам входить в составы управления госкорпораций

В ГД одобрили запрет иноагентам входить в составы управления госкорпораций - 02.04.2025, ПРАЙМ

В ГД одобрили запрет иноагентам входить в составы управления госкорпораций

Комитет ГД по безопасности одобрил поправку о запрете иноагентам входить в составы органов управления госкорпораций, передает корреспондент РИА Новости. | 02.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-02T10:20+0300

2025-04-02T10:20+0300

2025-04-02T10:20+0300

россия

госдума

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/1f/853975825_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2f766828ca1519927f1f8effb3171944.jpg

МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Комитет ГД по безопасности одобрил поправку о запрете иноагентам входить в составы органов управления госкорпораций, передает корреспондент РИА Новости. Такая поправка одобрена к проекту закона о запрете на участие иноагентов в образовании и просвещении в РФ. "Предлагаем запретить иноагентам входить в составы органов управления госкорпораций", - сказал глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев.

https://1prime.ru/20250401/gosduma-856279826.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, госдума