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На "Госуслугах" появилось уведомление об обновлении данных сервиса

На "Госуслугах" появилось уведомление об обновлении данных сервиса - 02.04.2025, ПРАЙМ

На "Госуслугах" появилось уведомление об обновлении данных сервиса

Уведомление об обновлении данных сервиса для проверки количества сим-карт появилось на "Госуслугах", передает корреспондент РИА Новости. Согласно данным... | 02.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-02T00:22+0300

2025-04-02T00:22+0300

2025-04-02T00:22+0300

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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Уведомление об обновлении данных сервиса для проверки количества сим-карт появилось на "Госуслугах", передает корреспондент РИА Новости. Согласно данным российских детекторов, сервис работает штатно, сообщений о сбоях нет. "Данные обновляются, попробуйте зайти позже", - говорится в уведомлении "Госуслуг". Сервис стал доступен на "Госуслугах" с 1 апреля - с его помощью россияне могут просматривать оформленные личные и корпоративные номера и расторгать ненужные договоры. Пользователь будет получать через личный кабинет на "Госуслугах" уведомления о заключении нового договора на оказание услуг мобильной связи, а также результаты рассмотрения заявления на расторжение действующего договора. Сервис "Сим-карты" также позволяет временно приостановить действие текущего договора на услуги связи, если пользователь с ним не согласен, но сохранить за собой номер телефона - до момента выяснения обстоятельств. С 1 апреля операторы связи не могут продать сим-карты тем россиянам, на имя которых уже оформлено 20 абонентских номеров. Согласно новым правилам, перед заключением договора на оказание услуг связи оператор должен проверить соблюдение требований к количеству выделенных абонентских номеров, а также достоверность личных данных. С 1 ноября 2025 года операторы будут вправе блокировать лишние сим-карты, зарегистрированные на одно физическое лицо - до этого момента абонентам нужно расторгнуть лишние договоры на оказание услуг связи.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, общество , россия