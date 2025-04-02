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Зампред ЦБ оценил динамику инфляции в России

Зампред ЦБ оценил динамику инфляции в России - 02.04.2025, ПРАЙМ

Зампред ЦБ оценил динамику инфляции в России

Исходя из динамики первого квартала можно говорить, что инфляция в РФ, по предварительным данным, складывается лучше февральского прогноза Банка России, сообщил | 02.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-02T10:13+0300

2025-04-02T10:13+0300

2025-04-02T10:30+0300

банк россии

инфляция

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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Исходя из динамики первого квартала можно говорить, что инфляция в РФ, по предварительным данным, складывается лучше февральского прогноза Банка России, сообщил зампред регулятора Алексей Заботкин."Исходя из той динамики, которую мы видим в течение первого квартала, то есть за январь-февраль у нас есть уже полные данные месячные, за март пока недельные. Если по марту картина будет такая же, как показывают недельные данные, то можно говорить о том, что в целом по первому кварталу инфляция складывается даже несколько ниже того прогноза, который Банк России опубликовал 14 февраля после предыдущего опорного заседания", - сказал Заботкин на заседании в Госдуме."То есть замедление темпов роста цен уже происходит по сравнению с теми темпами, которые были в четвертом квартале… и требуется поддержание жесткости денежной политики для того, чтобы вернуть инфляцию на низкий уровень, что очень важно и для граждан, и для бизнеса", - добавил он.

https://1prime.ru/20250326/inflyatsiya-856135766.html

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инфляция