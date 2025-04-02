https://1prime.ru/20250402/indeksatsiya-856316594.html
В Минпромторг призвал индексировать внутренние цены на минудобрения
В Минпромторг призвал индексировать внутренние цены на минудобрения - 02.04.2025, ПРАЙМ
В Минпромторг призвал индексировать внутренние цены на минудобрения
Минпромторг РФ поддерживает решение об индексации внутренних цен на минудобрения и считает, что это необходимо, так как прежние предельные цены были... | 02.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-02T14:47+0300
2025-04-02T14:47+0300
2025-04-02T14:48+0300
экономика
минпромторг
минеральные удобрения
индексация
https://cdnn.1prime.ru/img/84150/51/841505144_0:37:3073:1765_1920x0_80_0_0_d6a2ead1ea00712ec7ad09d3afbc8971.jpg
МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Минпромторг РФ поддерживает решение об индексации внутренних цен на минудобрения и считает, что это необходимо, так как прежние предельные цены были зафиксированы в 2021 году и не отвечают в полной мере сегодняшним условиям, рассказали РИА Новости в министерстве. "Минпромторг поддерживает это решение. Индексация внутренних цен на минудобрения необходима, так как прежние предельные цены были зафиксированы еще в 2021 году и не отвечают в полной мере сегодняшним условиям, в которых работают производители удобрений - например, себестоимость производства удобрений выросла (это показал и анализ экономических и финансовых параметров организаций с 2021 по 2024 год)", – отметили в ведомстве на вопрос о том, поддерживают ли они индексацию предельных цен на удобрения в России. Ранее министр промышленности и торговли Антон Алиханов сообщал журналистам, что Минпромторг РФ, а также Минэкономразвития выступают за индексацию предельных цен на удобрения на внутреннем рынке, но Минсельхоз против. Гендиректор "Фосагро" Михаил Рыбников также отмечал, что производители удобрений рассчитывают, что индексация предельных цен на удобрения для аграриев на внутреннем рынке РФ составит порядка 10%. Вице-премьер России Александр Новак в марте поручил Минсельхозу вместе с другими заинтересованными ведомствами проработать вопрос индексации предельных цен на удобрения для аграриев на внутреннем рынке. В январе ФАС России согласовала торговые политики производителей минудобрений, а реализация продукции аграриям осуществляется по ценам не выше сентября 2022 года. Цены минеральных удобрений были зафиксированы производителями в 2021 году и формировались в соответствии с рекомендациями ФАС России. Они предусматривали установление цен на уровне не выше, чем за период май-июль 2021 года и их индексацию в июне, сентябре 2022 года.
https://1prime.ru/20250324/udobreniya-856045138.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84150/51/841505144_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_26fe2961aad58bf6fd34a4d84ff37350.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
минпромторг, минеральные удобрения, индексация
Экономика, Минпромторг, минеральные удобрения, индексация
В Минпромторг призвал индексировать внутренние цены на минудобрения
Минпромторг РФ: индексация внутренних цен на минудобрения необходима
МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Минпромторг РФ поддерживает решение об индексации внутренних цен на минудобрения и считает, что это необходимо, так как прежние предельные цены были зафиксированы в 2021 году и не отвечают в полной мере сегодняшним условиям, рассказали РИА Новости в министерстве.
"Минпромторг поддерживает это решение. Индексация внутренних цен на минудобрения необходима, так как прежние предельные цены были зафиксированы еще в 2021 году и не отвечают в полной мере сегодняшним условиям, в которых работают производители удобрений - например, себестоимость производства удобрений выросла (это показал и анализ экономических и финансовых параметров организаций с 2021 по 2024 год)", – отметили в ведомстве на вопрос о том, поддерживают ли они индексацию предельных цен на удобрения в России.
Ранее министр промышленности и торговли Антон Алиханов сообщал журналистам, что Минпромторг РФ, а также Минэкономразвития выступают за индексацию предельных цен на удобрения на внутреннем рынке, но Минсельхоз против. Гендиректор "Фосагро" Михаил Рыбников также отмечал, что производители удобрений рассчитывают, что индексация предельных цен на удобрения для аграриев на внутреннем рынке РФ составит порядка 10%.
Вице-премьер России Александр Новак в марте поручил Минсельхозу вместе с другими заинтересованными ведомствами проработать вопрос индексации предельных цен на удобрения для аграриев на внутреннем рынке.
Акрон планирует увеличить производство минеральных удобрений
В январе ФАС России согласовала торговые политики производителей минудобрений, а реализация продукции аграриям осуществляется по ценам не выше сентября 2022 года. Цены минеральных удобрений были зафиксированы производителями в 2021 году и формировались в соответствии с рекомендациями ФАС России. Они предусматривали установление цен на уровне не выше, чем за период май-июль 2021 года и их индексацию в июне, сентябре 2022 года.