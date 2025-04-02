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В Минпромторг призвал индексировать внутренние цены на минудобрения

В Минпромторг призвал индексировать внутренние цены на минудобрения - 02.04.2025, ПРАЙМ

В Минпромторг призвал индексировать внутренние цены на минудобрения

Минпромторг РФ поддерживает решение об индексации внутренних цен на минудобрения и считает, что это необходимо, так как прежние предельные цены были... | 02.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-02T14:47+0300

2025-04-02T14:47+0300

2025-04-02T14:48+0300

экономика

минпромторг

минеральные удобрения

индексация

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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Минпромторг РФ поддерживает решение об индексации внутренних цен на минудобрения и считает, что это необходимо, так как прежние предельные цены были зафиксированы в 2021 году и не отвечают в полной мере сегодняшним условиям, рассказали РИА Новости в министерстве. "Минпромторг поддерживает это решение. Индексация внутренних цен на минудобрения необходима, так как прежние предельные цены были зафиксированы еще в 2021 году и не отвечают в полной мере сегодняшним условиям, в которых работают производители удобрений - например, себестоимость производства удобрений выросла (это показал и анализ экономических и финансовых параметров организаций с 2021 по 2024 год)", – отметили в ведомстве на вопрос о том, поддерживают ли они индексацию предельных цен на удобрения в России. Ранее министр промышленности и торговли Антон Алиханов сообщал журналистам, что Минпромторг РФ, а также Минэкономразвития выступают за индексацию предельных цен на удобрения на внутреннем рынке, но Минсельхоз против. Гендиректор "Фосагро" Михаил Рыбников также отмечал, что производители удобрений рассчитывают, что индексация предельных цен на удобрения для аграриев на внутреннем рынке РФ составит порядка 10%. Вице-премьер России Александр Новак в марте поручил Минсельхозу вместе с другими заинтересованными ведомствами проработать вопрос индексации предельных цен на удобрения для аграриев на внутреннем рынке. В январе ФАС России согласовала торговые политики производителей минудобрений, а реализация продукции аграриям осуществляется по ценам не выше сентября 2022 года. Цены минеральных удобрений были зафиксированы производителями в 2021 году и формировались в соответствии с рекомендациями ФАС России. Они предусматривали установление цен на уровне не выше, чем за период май-июль 2021 года и их индексацию в июне, сентябре 2022 года.

https://1prime.ru/20250324/udobreniya-856045138.html

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минпромторг, минеральные удобрения, индексация