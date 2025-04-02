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В Минпромторг призвал индексировать внутренние цены на минудобрения - 02.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250402/indeksatsiya-856316594.html
В Минпромторг призвал индексировать внутренние цены на минудобрения
В Минпромторг призвал индексировать внутренние цены на минудобрения - 02.04.2025, ПРАЙМ
В Минпромторг призвал индексировать внутренние цены на минудобрения
Минпромторг РФ поддерживает решение об индексации внутренних цен на минудобрения и считает, что это необходимо, так как прежние предельные цены были... | 02.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-02T14:47+0300
2025-04-02T14:48+0300
экономика
минпромторг
минеральные удобрения
индексация
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Минпромторг РФ поддерживает решение об индексации внутренних цен на минудобрения и считает, что это необходимо, так как прежние предельные цены были зафиксированы в 2021 году и не отвечают в полной мере сегодняшним условиям, рассказали РИА Новости в министерстве. "Минпромторг поддерживает это решение. Индексация внутренних цен на минудобрения необходима, так как прежние предельные цены были зафиксированы еще в 2021 году и не отвечают в полной мере сегодняшним условиям, в которых работают производители удобрений - например, себестоимость производства удобрений выросла (это показал и анализ экономических и финансовых параметров организаций с 2021 по 2024 год)", – отметили в ведомстве на вопрос о том, поддерживают ли они индексацию предельных цен на удобрения в России. Ранее министр промышленности и торговли Антон Алиханов сообщал журналистам, что Минпромторг РФ, а также Минэкономразвития выступают за индексацию предельных цен на удобрения на внутреннем рынке, но Минсельхоз против. Гендиректор "Фосагро" Михаил Рыбников также отмечал, что производители удобрений рассчитывают, что индексация предельных цен на удобрения для аграриев на внутреннем рынке РФ составит порядка 10%. Вице-премьер России Александр Новак в марте поручил Минсельхозу вместе с другими заинтересованными ведомствами проработать вопрос индексации предельных цен на удобрения для аграриев на внутреннем рынке. В январе ФАС России согласовала торговые политики производителей минудобрений, а реализация продукции аграриям осуществляется по ценам не выше сентября 2022 года. Цены минеральных удобрений были зафиксированы производителями в 2021 году и формировались в соответствии с рекомендациями ФАС России. Они предусматривали установление цен на уровне не выше, чем за период май-июль 2021 года и их индексацию в июне, сентябре 2022 года.
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минпромторг, минеральные удобрения, индексация
Экономика, Минпромторг, минеральные удобрения, индексация
14:47 02.04.2025 (обновлено: 14:48 02.04.2025)
 
В Минпромторг призвал индексировать внутренние цены на минудобрения

Минпромторг РФ: индексация внутренних цен на минудобрения необходима

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкМешки с минеральным удобрением
Мешки с минеральным удобрением - ПРАЙМ, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Минпромторг РФ поддерживает решение об индексации внутренних цен на минудобрения и считает, что это необходимо, так как прежние предельные цены были зафиксированы в 2021 году и не отвечают в полной мере сегодняшним условиям, рассказали РИА Новости в министерстве.
"Минпромторг поддерживает это решение. Индексация внутренних цен на минудобрения необходима, так как прежние предельные цены были зафиксированы еще в 2021 году и не отвечают в полной мере сегодняшним условиям, в которых работают производители удобрений - например, себестоимость производства удобрений выросла (это показал и анализ экономических и финансовых параметров организаций с 2021 по 2024 год)", – отметили в ведомстве на вопрос о том, поддерживают ли они индексацию предельных цен на удобрения в России.
Ранее министр промышленности и торговли Антон Алиханов сообщал журналистам, что Минпромторг РФ, а также Минэкономразвития выступают за индексацию предельных цен на удобрения на внутреннем рынке, но Минсельхоз против. Гендиректор "Фосагро" Михаил Рыбников также отмечал, что производители удобрений рассчитывают, что индексация предельных цен на удобрения для аграриев на внутреннем рынке РФ составит порядка 10%.
Вице-премьер России Александр Новак в марте поручил Минсельхозу вместе с другими заинтересованными ведомствами проработать вопрос индексации предельных цен на удобрения для аграриев на внутреннем рынке.
Мешки с удобрениями - ПРАЙМ, 1920, 24.03.2025
Акрон планирует увеличить производство минеральных удобрений
24 марта, 11:50
В январе ФАС России согласовала торговые политики производителей минудобрений, а реализация продукции аграриям осуществляется по ценам не выше сентября 2022 года. Цены минеральных удобрений были зафиксированы производителями в 2021 году и формировались в соответствии с рекомендациями ФАС России. Они предусматривали установление цен на уровне не выше, чем за период май-июль 2021 года и их индексацию в июне, сентябре 2022 года.
 
ЭкономикаМинпромторгминеральные удобренияиндексация
 
 
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