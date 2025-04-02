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Фондовые индексы Европы торгуются в минусе

Фондовые индексы Европы торгуются в минусе - 02.04.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы Европы торгуются в минусе

Основные фондовые индексы Европы в среду снижаются, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы следят за корпоративными новостями и ожидают выступлений... | 02.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-02T11:41+0300

2025-04-02T11:41+0300

2025-04-02T11:41+0300

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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в среду снижаются, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы следят за корпоративными новостями и ожидают выступлений представителей Европейского центрального банка. По состоянию на 11.28 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,49%, до 8 592,43 пункта, французский CAC 40 - на 0,53%, до 7 834,77 пункта, немецкий DAX - на 1,06%, до 22 295,11 пункта. Инвесторы оценивают поступающие корпоративные новости. Акции шведского производителя автомобилей Volvo Cars в Лондоне снижаются в цене на 4,74% после того, как компания объявила о падении продаж в марте на 10% в годовом выражении, до 70 737 машин. В среду планируются выступления представителей Европейского центрального банка Изабель Шнабель (Isabel Schnabel) и Филипа Лейна (Philip Lane), на которых можно получить дополнительную информацию о планируемых действиях по денежно-кредитной политики регулятора.

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рынки, торги, европа