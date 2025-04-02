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ЦБ должен добиваться возвращения инфляции к цели, заявил регулятор

ЦБ должен добиваться возвращения инфляции к цели, заявил регулятор - 02.04.2025, ПРАЙМ

ЦБ должен добиваться возвращения инфляции к цели, заявил регулятор

Банк России должен добиваться возвращения инфляции к цели в 2026 году при любом развитии ситуации в экономике, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки ЦБ. | 02.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-02T16:12+0300

2025-04-02T16:12+0300

2025-04-02T16:12+0300

банк россии

финансы

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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Банк России должен добиваться возвращения инфляции к цели в 2026 году при любом развитии ситуации в экономике, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки ЦБ. "Все участники (обсуждения ключевой ставки ЦБ 21 марта – ред.) согласились, что Банк России должен действовать так, чтобы инфляция вернулась к цели в 2026 году при любом развитии ситуации", – сказано в документе. ЦБ РФ 21 марта сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, изменив "сигнал": теперь регулятор рассмотрит вопрос о повышении ставки, если динамика снижения инфляции не будет обеспечивать достижение ее целевого показателя (4% в год). Хотя в базовом прогнозном сценарии регулятор ожидает, что в ближайшие месяцы инфляционное давление продолжит снижаться. "При принятии решений по денежно-кредитной политике Банк России опирается на устойчивые тенденции в экономике, факторы длительного действия и придерживается консервативного подхода при оценке баланса инфляционных рисков на прогнозном горизонте. Поскольку проинфляционные риски от преждевременного смягчения денежно-кредитной политики высоки, Банк России при выборе траектории ключевой ставки должен исходить из наиболее консервативного сценария, в том числе по внешним условиям", - говорится в документе. "Февральский базовый сценарий Банка России остается актуальным и предполагает продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий для достижения цели по инфляции", - подчеркивают авторы.

https://1prime.ru/20250402/ifnlyatsiya-856305528.html

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