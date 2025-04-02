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Глава "АвтоВАЗа" оценил имеющиеся в России запасы иномарок у дилеров

Глава "АвтоВАЗа" оценил имеющиеся в России запасы иномарок у дилеров - 02.04.2025, ПРАЙМ

Глава "АвтоВАЗа" оценил имеющиеся в России запасы иномарок у дилеров

Президент АО "АвтоВАЗ" Максим Соколов выделил среди причин снижения авторынка в РФ ужесточение требований кредиторов, а также оценил имеющиеся в стране запасы... | 02.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-02T12:06+0300

2025-04-02T12:06+0300

2025-04-02T12:06+0300

россия

автоваз

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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Президент АО "АвтоВАЗ" Максим Соколов выделил среди причин снижения авторынка в РФ ужесточение требований кредиторов, а также оценил имеющиеся в стране запасы машин иностранных брендов на дилерских складах почти в 500 тысяч штук. По оценке компании, за первый квартал 2025 года продажи новых автомобилей в России сократились на 24,8% год к году, в то время как продажи Lada за тот же период снизились на 16,8%, а рыночная доля автомобилей компании составила 28,7%. При этом, согласно ноябрьскому прогнозу, в 2025 году компания ожидает снижения рынка новых легковых и легких коммерческих автомобилей в стране на 300-400 тысяч автомобилей - до 1,3-1,4 миллиона штук. "Драматическое падение рынка в марте и итоги первого квартала подтверждают наш прошлогодний прогноз о существенном сокращении в 2025 году российского автомобильного рынка, на который оказывают негативное влияние высокая ключевая ставка, ужесточение требований к заемщикам и общих условий выдачи кредитов со стороны ЦБ, а также почти полумиллионные стоки автомобилей иностранных брендов, завезенных в 2024 году, что приводит к беспрецедентному необоснованному демпингу", - приводит пресс-служба "АвтоВАЗа" слова Соколова. Он добавил, что компания в этих условиях показывает более оптимистичную динамику продаж благодаря конкурентной ценовой политике, доступности сервисных услуг и предложениям корпоративного "Авто Финанс Банка". "АвтоВАЗ" остается лидером российского автопрома, способным сохранять финансовую устойчивость при значительных колебаниях спроса и обеспечивать страну новыми автомобилями, выполняя поручения президента России Владимира Владимировича Путина о достижении технологического суверенитета", - отметил Соколов.

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россия, автоваз