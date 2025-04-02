Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава "АвтоВАЗа" оценил имеющиеся в России запасы иномарок у дилеров - 02.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250402/inomarki-856310512.html
Глава "АвтоВАЗа" оценил имеющиеся в России запасы иномарок у дилеров
Глава "АвтоВАЗа" оценил имеющиеся в России запасы иномарок у дилеров - 02.04.2025, ПРАЙМ
Глава "АвтоВАЗа" оценил имеющиеся в России запасы иномарок у дилеров
Президент АО "АвтоВАЗ" Максим Соколов выделил среди причин снижения авторынка в РФ ужесточение требований кредиторов, а также оценил имеющиеся в стране запасы... | 02.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-02T12:06+0300
2025-04-02T12:06+0300
россия
автоваз
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/05/848836113_0:117:3225:1931_1920x0_80_0_0_316330c42385b3fef77f6db8e844768e.jpg
МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Президент АО "АвтоВАЗ" Максим Соколов выделил среди причин снижения авторынка в РФ ужесточение требований кредиторов, а также оценил имеющиеся в стране запасы машин иностранных брендов на дилерских складах почти в 500 тысяч штук. По оценке компании, за первый квартал 2025 года продажи новых автомобилей в России сократились на 24,8% год к году, в то время как продажи Lada за тот же период снизились на 16,8%, а рыночная доля автомобилей компании составила 28,7%. При этом, согласно ноябрьскому прогнозу, в 2025 году компания ожидает снижения рынка новых легковых и легких коммерческих автомобилей в стране на 300-400 тысяч автомобилей - до 1,3-1,4 миллиона штук. "Драматическое падение рынка в марте и итоги первого квартала подтверждают наш прошлогодний прогноз о существенном сокращении в 2025 году российского автомобильного рынка, на который оказывают негативное влияние высокая ключевая ставка, ужесточение требований к заемщикам и общих условий выдачи кредитов со стороны ЦБ, а также почти полумиллионные стоки автомобилей иностранных брендов, завезенных в 2024 году, что приводит к беспрецедентному необоснованному демпингу", - приводит пресс-служба "АвтоВАЗа" слова Соколова. Он добавил, что компания в этих условиях показывает более оптимистичную динамику продаж благодаря конкурентной ценовой политике, доступности сервисных услуг и предложениям корпоративного "Авто Финанс Банка". "АвтоВАЗ" остается лидером российского автопрома, способным сохранять финансовую устойчивость при значительных колебаниях спроса и обеспечивать страну новыми автомобилями, выполняя поручения президента России Владимира Владимировича Путина о достижении технологического суверенитета", - отметил Соколов.
https://1prime.ru/20250402/avto-856308117.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/05/848836113_246:0:2977:2048_1920x0_80_0_0_1f81e8632f9e1c6eb097402956fdbc18.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, автоваз
РОССИЯ, АвтоВАЗ
12:06 02.04.2025
 
Глава "АвтоВАЗа" оценил имеющиеся в России запасы иномарок у дилеров

Глава "АвтоВАЗа" оценил имеющиеся запасы иномарок у дилеров почти в 500 тыс авто

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкОткрытие первого международного центра китайских автомобилей "Москва-Тянья"
Открытие первого международного центра китайских автомобилей Москва-Тянья - ПРАЙМ, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Президент АО "АвтоВАЗ" Максим Соколов выделил среди причин снижения авторынка в РФ ужесточение требований кредиторов, а также оценил имеющиеся в стране запасы машин иностранных брендов на дилерских складах почти в 500 тысяч штук.
По оценке компании, за первый квартал 2025 года продажи новых автомобилей в России сократились на 24,8% год к году, в то время как продажи Lada за тот же период снизились на 16,8%, а рыночная доля автомобилей компании составила 28,7%. При этом, согласно ноябрьскому прогнозу, в 2025 году компания ожидает снижения рынка новых легковых и легких коммерческих автомобилей в стране на 300-400 тысяч автомобилей - до 1,3-1,4 миллиона штук.
"Драматическое падение рынка в марте и итоги первого квартала подтверждают наш прошлогодний прогноз о существенном сокращении в 2025 году российского автомобильного рынка, на который оказывают негативное влияние высокая ключевая ставка, ужесточение требований к заемщикам и общих условий выдачи кредитов со стороны ЦБ, а также почти полумиллионные стоки автомобилей иностранных брендов, завезенных в 2024 году, что приводит к беспрецедентному необоснованному демпингу", - приводит пресс-служба "АвтоВАЗа" слова Соколова.
Он добавил, что компания в этих условиях показывает более оптимистичную динамику продаж благодаря конкурентной ценовой политике, доступности сервисных услуг и предложениям корпоративного "Авто Финанс Банка".
"АвтоВАЗ" остается лидером российского автопрома, способным сохранять финансовую устойчивость при значительных колебаниях спроса и обеспечивать страну новыми автомобилями, выполняя поручения президента России Владимира Владимировича Путина о достижении технологического суверенитета", - отметил Соколов.
Предсерийный автомобиль ЛАДА Искра - ПРАЙМ, 1920, 02.04.2025
В России снизились продажи автомобилей Lada
11:05
 
РОССИЯАвтоВАЗ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала