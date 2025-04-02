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Япония в феврале вчетверо нарастила поставки кофе в Россию - 02.04.2025, ПРАЙМ
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Япония в феврале вчетверо нарастила поставки кофе в Россию
Япония в феврале вчетверо нарастила поставки кофе в Россию - 02.04.2025, ПРАЙМ
Япония в феврале вчетверо нарастила поставки кофе в Россию
Япония в феврале вчетверо по сравнению с началом года нарастила поставки кофе в Россию, доведя объемы отгружаемого товара в денежном выражении до 427,7 тысячи... | 02.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-02T06:31+0300
2025-04-02T06:31+0300
экономика
бизнес
россия
москва
япония
китай
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Япония в феврале вчетверо по сравнению с началом года нарастила поставки кофе в Россию, доведя объемы отгружаемого товара в денежном выражении до 427,7 тысячи долларов, подсчитало РИА Новости по данным японской таможни. Поставки японского чая в Россию за этот же период подскочили сразу в семь раз - до 257,4 тысячи долларов. При этом Россия в феврале отказалось от покупки специй из Страны восходящего солнца - месяцем ранее такого товара было закуплено примерно на 4 тысячи долларов. Для сравнения, поставки чая из Китая в Россию в феврале составили 2,5 миллиона долларов, а импорт кофе - 493 тысяч долларов.
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бизнес, россия, москва, япония, китай
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, ЯПОНИЯ, КИТАЙ
06:31 02.04.2025
 
Япония в феврале вчетверо нарастила поставки кофе в Россию

Япония в феврале вчетверо нарастила поставки кофе в Россию

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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Япония в феврале вчетверо по сравнению с началом года нарастила поставки кофе в Россию, доведя объемы отгружаемого товара в денежном выражении до 427,7 тысячи долларов, подсчитало РИА Новости по данным японской таможни.
Поставки японского чая в Россию за этот же период подскочили сразу в семь раз - до 257,4 тысячи долларов. При этом Россия в феврале отказалось от покупки специй из Страны восходящего солнца - месяцем ранее такого товара было закуплено примерно на 4 тысячи долларов.
Для сравнения, поставки чая из Китая в Россию в феврале составили 2,5 миллиона долларов, а импорт кофе - 493 тысяч долларов.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯМОСКВАЯПОНИЯКИТАЙ
 
 
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