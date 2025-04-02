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Юристы предупредили о риске потери прав на товарные знаки в России

Юристы предупредили о риске потери прав на товарные знаки в России - 02.04.2025, ПРАЙМ

Юристы предупредили о риске потери прав на товарные знаки в России

Ряд иностранных ритейлеров, таких как Inditex, H&M, Uniqlo и Vans, рискуют в скором времени потерять права на свои товарные знаки в России из-за истечения срока | 02.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-02T03:17+0300

2025-04-02T03:17+0300

2025-04-02T03:17+0300

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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Ряд иностранных ритейлеров, таких как Inditex, H&M, Uniqlo и Vans, рискуют в скором времени потерять права на свои товарные знаки в России из-за истечения срока действия патентов, считают опрошенные РИА Недвижимость юристы. Как указала партнер практики интеллектуальной собственности компании "Алруд" Мария Осташенко, по российским законам срок действия исключительного права на товарный знак составляет десять лет с даты подачи заявки на его регистрацию. Ключевое требование для сохранения права - непрерывно использовать товарный знак в течение трех лет. Под использованием понимается как самостоятельное использование товарного знака правообладателем, так и предоставление права использования третьим лицам, например по лицензионному договору или путем назначения дистрибьютора в России. Высокий риск досрочного прекращения существует для товарных знаков иностранных ритейлеров, которые ушли с российского рынка в 2022 году, так как с этого момента прошло уже три года, отметил юрист практики интеллектуальной собственности фирмы "Косенков и Суворов" Вячеслав Игумнов. Он уверен, что если найдется лицо, которое будет готово вводить спорные товары под этими марками в оборот, а иностранные компании не докажут использование товарных знаков в России за последние три года, то имеется высокая вероятность, что правовая охрана брендов будет прекращена. "Имеется риск досрочного прекращения действия товарных знаков холдинга Inditex (Zara, Stradivarius, Bershka, Oysho, Pull & Bear, Massimo Dutti и другие). Также с российского рынка ушли компании H&M, Kering (бренды Gucci, Balenciaga, Yves Saint Laurent), Uniqlo, Vans, Levi Strauss & Co. и так далее", - сказал Игумнов. В то же время, по его словам, заявки на перерегистрацию товарных знаков продолжают подавать Coca-Cola, Starbucks, Chanel, Merсedes, Microsoft, Nissan, Disney, Universal, Procter & Gamble, Pepsi, Moët Hennessy, Rolex и множество других иностранных компаний. Согласно результатам опроса Союза торговых центров, 38% российских ТЦ готовы сотрудничать с отечественными брендами, которые используют бывшие иностранные товарные знаки, если качество продукции соответствует стандартам и спросу покупателей. Еще 29% согласятся на это, если новый владелец сможет обеспечить прежний уровень продаж и стабильную арендную плату. 13% торговых центров категорически не готовы к таким брендам, а 10% предварительно изучили бы рыночные перспективы, прежде чем принимать решение. "Если российская компания сможет должным образом подтвердить право на товарный знак, предложить продукцию с приемлемым уровнем качества и сохранить узнаваемость бренда, большая часть торговых центров будет готова к сотрудничеству", - выразил уверенность вице-президент СТЦ Павел Люлин.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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